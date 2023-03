Ish-deputeti i PS për Panorama TV: Këtu populli voton tipat e shkathët, por nuk e dinë që ata janë të tillë për veten e tyre dhe jo për ne. Çepani: Sistemi zgjedhor ka përjashtuar garën

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati, është shprehur se në Shqipëri populli voton tipat e shkathët, që bien në sy dhe jo ata që janë njerëz normal.









Komentet Bushati i bëri teksa ishte i ftuar në emisionin “Log.” Në Panorama TV, ku tha se populli nuk e di që ata tipat e shkathët që voton, janë të shkathët për veten, jo për popullin.

Nga ana tjetër, aktivistja e rrjetit “Barazi në Vendimarrje”, Edlira Çepani, është shprehur se në Shqipëri problem kryesor është mungesa e garës në zgjedhje, pasi sipas saj, sistemi aktual e përjashton garën.

Ajo tha se në Shqipëri duhet të votohet me lista të hapura dhe të hapet gara për të gjithë subjektet politike që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje.

Pjesë nga biseda në studio:

Bushati: Kur kalon 2-3 mandate në pushtet bëhesh më autoritar, kjo dihet. Mos të bëjmë kot sikur nuk dihet. Ditën e zgjedhjeve ndodh diçka në Shqipëri. Këtu populli po të mendonte që të kërkonte tipa si Endri apo si puna ime, do i votonte. Por votojnë këta të shkathtit, por këta të shkathtit janë për veten e tyre, jo për ne.

Çepani: Sistemi zgjedhor në mënyrën si është ndërtuar, ka përjashtuar në mënyrë absolute garën, meritokracinë si koncept. Ata që janë vendosur nuk kanë përgjegjësi ndaj elektoratit, por ndaj kryetarit të partisë. Ti nuk mund të thuash që ne e kemi sistemin, kush të dojë le të garojë. Ne bëmë një luftë shumë të madhe përsa i përket hapjes së listave. Ajo që na u dha ishte një votë preferenciale brenda listave, e cila kishte një prag prej 10 mijë votash. Nëse flasim për liri dhe demokraci, nga ana tjetër flasim për autokraci të partive politike. Sistemi e ka fajin në radhë të parë. Sistemi përmirësohet në bazë të kushteve të vendit. Gjëja e parë që duhet të bëjmë në Shqipëri, është të hapim garën.

Shabani: Në 2005 edhe deputetët ishin më të lirë. Votuesit sot nuk e kanë votuar në shumicë Ramën, ka marrë vetëm 48 % të votave. Ndërkohë Nismën Thurje e kanë votuar mbi 10 mijë vetë, që do të thotë duhet të kishim përfaqësues në Parlament. Nuk është problemi që nuk po shkon Endri në Parlament, por janë përjashtuar ky grup votuesish. Dhe jepet mesazhi që kot e çon votën dëm prandaj voto partitë e mëdha.

Bushati: Të gjitha sistemet janë si konvencione, që thua do të luajmë futboll, volejboll, etj.

Çepani: Kemi rastin e Vjosa Osmanit, u vu e fundit në listën e kandidatëve në Partinë e saj dhe doli e para, ja kaloi edhe kryetarit të saj. Nuk do ta dinim sesa vota merrnim nëse vijojmë me lista të mbyllura. Sistemi me lista të bllokuara nuk përfaqëson në Parlament ata që kanë më shumë vota.