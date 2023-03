Ish-missi shqiptar: Ja si ja shpjegoj djalit marrëdhënien treshe…

E ftuar në Report TV ish-miss Albania e vitit 2007, Egla Harxhi, foli rreth natyrës kontroverse të jetes së saj, për të cilën u bë shumë e njohur mediatikisht.









“Unë nuk kam bërë zhurmë në media për t’a përdorur, pasi famën e kam patur më parë, për më tepër që më kanë ftuar dy herë në Big Brother dhe e kam refuzuar ftesën” tha më pas ish-miss Albania. Më pas Androniki e pyeti për shpjegimin që i ka dhënë të birit, Luxiferit, për historitë e saj publike mediatike në të shkuarën. Egla tha: “Lux është ende i vogël për të kuptuar, por në momentin e përshtatshëm dhe ai do të kuptojë, ne nuk kemi dashur t’i japim asnjë shpjegim për momentin, derisa ai të jetë gati” tha më pas Egla.

Në prill të vitit 2016, Egla takoi partnerin e saj të jetës, fotografin Alexandre de Basseville. Pjesë e marrëdhënies së tyre ishte dhe modelja shqiptare Alesia. Asokohe Egla deklaroi se ata kishin një marrëdhënie treshe. Ky fakt u komentua gjerësisht në media dhe portalet e ndryshme. Në këtë kohë, Egla deklaroi dhe shtatzëninë e saj, duke thënë se fëmijën do ta rriste në një marrëdhënie të tillë. Por, gjithçka ndryshoi tërësisht me ardhjen në jetë të djalit të saj, Luxifer. Marrëdhënia treshe u prish me largimin e Alesias. Në tetor të 2019-ës, Egla Harxhi deklaroi se marrëdhënia e saj me fotografin Jarl Alexandre de Basseville përfundoi, po ashtu edhe projektet që të dy flisnin të realizonin për Shqipërinë. Tashmë ajo është rikthyer me babain e fëmijës së saj dhe shprehet se janë mjaft të lumtur. Aktualisht merret me projektet e saj profesionale në arkitekturë dhe jeton në Paris me bashkëshortin dhe djalin. /Shqiptarja.com