Kanali i lajmeve France 24 pezullon katër gazetarë për akuza antisemitiste

Kanali francez i lajmeve i financuar nga shteti France 24 ka pezulluar katër gazetarë që punonin për shërbimin e tij arab për akuzat për antisemitizëm.









Në një deklaratë për shtyp të botuar të hënën, kanali ndërkombëtar tha se gazetarët ishin nxjerrë jashtë transmetimit në pritje të një hetimi të brendshëm mbi pretendimet e bëra nga Komiteti për Saktësinë në Raportimin e Lindjes së Mesme në Amerikë (CAMERA) nga mbikëqyrësi i medias.

“Pas publikimit të një artikulli në faqen e internetit CAMERA […], që implikon një gazetar dhe tre korrespondentë në gjuhën arabe të France 24 në lidhje me disa komente që dyshohet se kanë postuar në faqet e tyre personale në rrjetet sociale, menaxhmenti i kanalit ka hapur menjëherë një auditim në këto postime të supozuara”, tha France 24.

Grupi i monitorimit të medias ka akuzuar gazetarët për referenca ndaj Holokaustit dhe për paragjykime në raportimin e tyre mbi konfliktin izraelito-palestinez në mediat sociale.

Shoqëria e Gazetarëve të France 24, një organ që përfaqëson interesat e gazetarëve që punojnë për kanalin, paralajmëroi se “të gjitha faktet nuk janë vërtetuar” dhe se natyra e akuzave kundër secilit gazetar ishte “shumë e ndryshme”, sipas një deklarate të parë nga POLITICO.

“Ne gjithashtu deklarojmë me forcë se mbulimi ynë i konfliktit izraelito-palestinez nuk është aspak partiak, se ne e urrejmë antisemitizmin dhe se redaksia e France 24 nuk do të lidhet me akuza të tilla”, thuhet në deklaratë.

Hetimi i brendshëm, i cili u hap javën e kaluar, po drejtohet nga një firmë e pavarur konsulente, sipas Shoqatës së Gazetarëve.

Kanali i financuar nga shteti transmeton mbulim të lajmeve ndërkombëtare gjatë gjithë kohës në disa gjuhë, duke përfshirë frëngjisht, anglisht dhe arabisht. Sipas faqes së saj të internetit, është kanali numër një ndërkombëtar i lajmeve në Magreb dhe në vendet afrikane frëngjishtfolëse.