Kërcënoi me foto nudo ish-partneren, arrestohet 44-vjeçari shqiptar

Policia greke ka nisur hetimet për një rast dhunimi dhe kërcënimesh të vazhdueshme, pas denoncimit të një shtetaseje shqiptare.

Mediat greke bëjnë me dije se 44-vjeçari ka goditur me armë dhe e ka kërcënuar me foto nudo të renë shqiptare.

Mësohet se autori i dyshuar i është afruar me makinën e tij 34-vjeçares, teksa ajo po ecte me miqtë e saj dhe ka nxjerrë armën. 44-vjeçari u arrestua të njëjtën pasdite dhe i dorëzoi vullnetarisht policisë një pistoletë me bombol gazi, një kuti me fishekë metalikë dhe celularin e tij.

Autori i dyshuar ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij nga 34-vjeçarja dhe ka bërë kallëzim ndaj saj për kallëzim të rremë. Mirëpo, ndaj tij është ngritur shkresa për shkelje të ligjit për armët, kanosje dhe pornografi hakmarrëse.