Liria në Shqipëri/ Shabani në “Panorama TV”: Ramën nuk e kontrollon dot as mazhoranca e tij! Bushati: Shkrirja e opozitës e ka bërë më autoritar atë që është në pushtet

Disa ditë më parë, organizata “Freedom House” publikoi një raport për lirinë në botë, kur për vitin e 17 me radhë, është shënuar rënie. Organizata radhiti vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjën, në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Në këtë kategori përfshihen 54 nga 195 vendet për të cilat flet raporti.









Për lirinë në Shqipëri, kreu i nismës “Thurje”, Endri Shabani deklaroi se vendi ynë gëzon më pak liri sesa në vitin 1992. I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Shabani tha se kjo ka ardhur si pasojë e kastës së vjetër politike që e ka qeverisur vendin prej 30 vitesh.

Duke u ndalur tek kryeministri Rama, Shabani deklaroi se ai qëndron në pushtet dhe nuk mund ta vendosë nën kontroll as forca e tij politike dhe as Kuvendi.

Shabani: Jemi më pak të lirë sesa në vitin 1992. Gazetarët janë më pak të lirë sesa në vitin 1992. 92’ ishte fundi i një regjimi. Qytetarët njerëzit filluan të përjetonin çlirimin nga një diktaturë që kishte zgjatur 45 vjet. Pas 92’ erdhi një autokrat i ri siç ishte Sali Berisha i cili bëri përpjekje për të rikthyer çfarë kishte qenë më parë, sulmin ndaj gjyqtarëve, ndaj medias.. Gradualisht ata që e pasuan, bënë të njëjtën gjë.

Po të shohësh raportin e “Freedom House”, Shqipëria ka rënie. Kushdo që është në pushtet, tenton përmes ligjeve që të godasë lirinë e të shprehurit.

Këta të gjejnë me skemat e tyre, të gjejnë se ku i kanë të njohurit. Eksperienca ime dhe të tjerëve, krijojnë autocensurën. Thonë çfarë më duhet mua. Ne kemi hemorragji të njerëzve liberalë. Kur kanë eksperienca të tilla, e shohin të ardhmen e tyre jashtë shtetit. Këta janë njerëz që mund të flisnin. Është dëshpërimi me idenë se ky vend nuk bëhet më. Nëse ne mendojmë se nuk bëhet vendi, nuk dalim të votojmë, pranojmë çdo çmim që na japin.

Pse është bërë e rëndësishme për t’u angazhuar politikisht? Enver Hoxhën, kur njerëzit e kuptuan se çfarë ishte, ishte shumë vonë për ta hequr. Sot Ramën nuk e kontrollon askush, as mazhoranca e vetë. Në pushtet nuk është PS-ja, por Edi Rama. Nuk është Parlamenti, por Edi Rama. Media nuk ka pushtet jo e jo, se kush flet, ka presion. Edhe drejtësia është nën presion. Kush do e kontrollojë këtë njeri.

Për këtë çështje ka shprehur kritika edhe ish-deputeti i PS-së, Ervin Bushati. Sipas tij, janë disa situata si edhe shkrirja e opozitës që e bëri më autoritar atë që është në pushtet.

Bushati deklaroi se qytetarët duhet të jenë më të angazhuar politikisht dhe të mbështesin figura intelektuale dhe me integritet.

Bushati: Unë mendoj që në udhëkryq Shqipëria ka qenë në 90-ën. Tani qytetarët e kanë të qartë se Shqipëria nuk mund të bëhet si Zvicra brenda pak vitesh. Njerëzit po qartësohen se hapat janë të gjatë dhe të vështira. Shumë qytetarë, mund të jenë të tërhequr nga lidhja shkak-pasojë se kë voton dhe kush do vijë në pushtet. Unë s’do isha fare kundra që nëse një parti, duhet të prezantohet në Kuvend, disa parti të tjera. Të mundësonin një garë që duket se po shuhet PD-ja.

Votuesit shqiptarë, nëse do dëgjonin një zë që i rezononte, dhe nëse mendojnë se ky zë duhet të drejtojë vendin, bën punën që bën çdo politikan, dhe të mos kishte disa gjëra të tjera, që të ketë mbështetje të madhe mediatike, biznesesh e oligarkësh. Nëse do mendonin se do ishte kjo zgjedhje, atëherë qytetarët do e votonin. Qytetarët e kanë pranuar inercinë. Edi Rama i ka shërbyer PS-së.

Liritë kanë pasur tërheqje as koronavirusit, pas presidencës së Trump-it në SHBA. Është dashur që demokracitë liberale janë dashur të luftojnë më fort se zakonisht. Aq më tepër edhe në Shqipëri që vijmë pas një tërmeti, pas një mandati të tretë dhe pas shkrirjes së opozitës, e bëjnë më autoritar atë që është në pushtet, këtë duhet ta pranojmë. Nëse qytetarët do kishin më shumë interes për politikën, dhe do ta lidhnin këtë me shkak-pasojën, me njerëz që i duhen aty jo se janë interesantë apo vishen bukur.