Mediat britanike ngrenë alarmin: Mafia shqiptare ka marrë kontrollin e rrjetit të trafikimit të Europës, lidhen ngushtë me kartelet e drogës latino-amerikane

Mediat britanike vazhdojnë t’i kushtojnë vëmendje mafies shqiptare. Në një artikull me titull “Si mafia shqiptare mori kontrollin e rrjetit të trafikimit të Europës” “The Spectator” shkruan se ndër të tjera se “koka e gjarprit të trafikut të Europës është Shqipëria, rrjeti i fuqishëm mafioz i së cilës është përhapur në perëndim prej dy dekadash”.









Shkrimi i plotë:

Amerika duhet të bëhet e ashpër kundër karteleve meksikane të drogës, deklaroi në fillim të këtij muaji ish-Prokurori i Përgjithshëm i SHBA, William Barr. Duke i krahasuar me ISIS-in, ai mbështeti një rezolutë të përbashkët nga dy senatorë republikanë, duke i dhënë presidentit amerikan autoritet për të vendosur ushtrinë kundër karteleve në Meksikë. Dështimi për ta bërë këtë, paralajmëroi ai, do t’i lejonte kartelet të vazhdojnë të vërshojnë SHBA-në me ‘drogat e tyre vdekjeprurëse në shkallë industriale’. Strategjia e Amerikës kundër drogës ishte e paefektshme sepse, tha ai, ‘ajo e lë të paprekur zinxhirin e furnizimit të drogës… progresi i vërtetë kërkon sulmin agresiv të furnizimit të drogës në burimin e saj. Koka e gjarprit është në Meksikë.’

Europa duhet të zbatojë një qasje të ngjashme nëse dëshiron të zgjidhë krizën e emigrantëve. Marrëveshja e rënë dakord javën e kaluar midis Britanisë dhe Francës për të trajtuar krizën e anijeve të vogla në Kanal nuk do të ketë sukses më vete sepse nuk e sulmon krizën në burimin e saj.

Rishi Sunak dhe Emmanuel Macron janë të vetëdijshëm për këtë. Në deklaratën e përbashkët të lëshuar në përfundim të samitit të së premtes në Paris, kishte një zotim për të ‘forcuar shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin për një sërë kërcënimesh’; këto përfshijnë terrorizmin, trafikun e drogës dhe ‘krimin e organizuar të lidhur me emigracionin’.

Mafia shqiptare ka krijuar rrjete trafikimi në të gjithë Afrikën e Veriut

Vihet re se javët e fundit ka pasur një ndryshim në retorikën e Sunak. Qoftë në PMQ, duke vizituar një qendër kontrolli në Dover apo duke folur në samitin anglo-francez në Paris, Sunak ka përsëritur se çelësi për të goditur krizën e emigrantëve është ‘thyerja e ciklit të bandave kriminale’. Koka e gjarprit të trafikut të Europës është Shqipëria, rrjeti i fuqishëm mafioz i së cilës është përhapur në perëndim prej dy dekadash. Vitin e kaluar qeveria gjermane raportoi se kishte 40 banda shqiptare në vend, të cilat po pasuroheshin dhe po bëheshin më të dhunshme, ndërsa zgjeronin drogën dhe trafikun e njerëzve. Kjo prani përsëritet në Belgjikë, Spanjë, Greqi, Francë, Luksemburg dhe tani në Britani.

Pikat e forta të mafies shqiptare janë, sipas policisë belge, ‘disiplina, besueshmëria dhe profesionalizmi i gangsterëve, (dhe aftësia e tyre për t’u lidhur)… veçanërisht shpejt me organizatat e tjera kriminale’. Një lidhje e tillë është me kartelet e drogës latino-amerikane, të cilët furnizojnë shqiptarët me kokainën që futet kontrabandë në Evropë.

William Barr foli për mënyrën sesi kartelet meksikane ‘përdorin taktikat e ryshfetit dhe terrorit për të ngulitur veten’. Ky ka qenë edhe modus operandi i mafies shqiptare. Në vitin 2016, Europol, agjencia e BE-së për bashkëpunimin e zbatimit të ligjit, raportoi se 90 për qind e emigrantëve që arrinin në BE përdornin një rrjet kontrabande, duke gjeneruar nga 5 deri në 6 miliardë dollarë (4 deri në 5 miliardë paund) për bandat kriminale. Duke punuar me mafian italiane, shqiptarët, sipas një think-tank francez, kanë ‘korruptuar mijëra nëpunës civilë, të cilët për këtë arsye mbyllin sytë ndaj cilësisë së letrave false, apo edhe ndihmojnë në nxjerrjen e tyre’.

Shqipëria ngriti Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Spak) në vitin 2019 të kryesuar nga Arben Kraja, kryeprokuror special. Në një intervistë në vitin 2021, ai pranoi se “grupet e organizuara kriminale po rrisin aktivitetet e tyre…për të përfituar nga mundësitë e ofruara nga globalizimi”.

Kraja tha se Spak u përball me një sfidë të madhe, një sfidë e vështirësuar nga ‘korrupsioni dhe mosndëshkimi i zyrtarëve të nivelit të lartë’. Mes të akuzuarve apo të dënuarve në Shqipëri për korrupsion është një ish-ministër i qeverisë dhe ish-kryeprokurori i vendit. Mafia shqiptare ka krijuar rrjete trafikimi në të gjithë Afrikën e Veriut – nga Maroku në Libi – si dhe në Ballkan, duke kontrolluar rrugët e migrimit dhe kampet e tranzitit. Vitet e fundit, ata janë shtyrë në veri të Francës, prandaj numri i anijeve të vogla në të gjithë Kanalin u rrit që nga viti 2018. Megjithëse shqiptarët organizojnë rrjetet, zakonisht janë bandat kurde, siriane dhe marokene që janë të pranishme në plazhe.

Në një intervistë vitin e kaluar, Barr tha se ai kishte vizituar Meksikën disa herë si Prokuror i Përgjithshëm, por gjeti se Andrés Manuel López Obrador ishte një president ‘që beson në përqafime, jo në plumba’. Për rrjedhojë, qeveria kishte ‘humbur kontrollin e vendit’. Europa nuk mund të lejojë një situatë të ngjashme në Shqipëri. Dhjetorin e kaluar Rishi Sunak takoi kryeministrin shqiptar Edi Rama në Londër. Në një komunikatë të lëshuar nga Nr. 10, u njoftua se të dy vendet do të forcojnë më tej ‘bashkëpunimin tonë të shkëlqyer operacional në zbatimin e ligjit, me objektivin e frenimit dhe ndërprerjes së migracionit të paligjshëm dhe depërtimit në rrjetet kriminale… duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të dhëna efektive -ndarje dhe më shumë ekipe të përbashkëta operacionale’.

Shumica e detajeve të këtij bashkëpunimi operacional nuk do të zbulohen, por a mund të jetë e ngjashme me ndihmën që Britania i dha Kolumbisë në vitet 1990 për të luftuar atë që SHBA (që kontribuoi me 2 miliardë dollarë (1.6 miliardë £) në ndihmë) e përshkruan si ‘narko- terroristët? Mbështetja britanike përfshinte trajnimin SAS të policisë narkotike të Kolumbisë dhe formimin e një qendre inteligjence dhe një komiteti të përbashkët të inteligjencës. Nga 45,000 emigrantë që kaluan ilegalisht në Angli vitin e kaluar, 12,000 ishin shqiptarë. Nga ky numër, 10,000 ishin meshkuj të moshës nga 20 deri në 40 vjeç. Në vitin 2020, numri i shqiptarëve që erdhën me një varkë të vogël në Angli ishte 50. “Rritja ka qenë eksponenciale dhe mendojmë se kjo është kryesisht për faktin se Bandat kriminale shqiptare kanë fituar një bazë në veri të Francës”, tha komandanti klandestin i kërcënimeve të Channel, Dan O’Mahoney në tetor.

Një ofertë e mirë e lulëzuar

Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) raportoi vitin e kaluar se mafia shqiptare në vitet e fundit ka ‘importuar ekspertizë të fituar nga bujqësia e kanabisit në shkallë industriale në vendin e tyre në MB’. Ata kontrollojnë gjithashtu tregun e kokainës në vend.

BBC raportoi në nëntor se bandat shqiptare përdorin kampet e emigrantëve përreth Calais ‘si një terren rekrutimi’; në këmbim të kalimit të migrantit përtej Kanalit, mafia organizon që ata të punojnë në industrinë e tyre në rritje të drogës dikur në Britani. Këto oferta shpesh bëhen me kërcënime ndaj migrantit apo familjes së tyre në Shqipëri.

Këto janë fakte të shpërfillura në mënyrë rutinore nga ata në mediat sociale që kundërshtojnë çdo goditje me anije të Channel. Dikush mund t’i quajë idiotët e dobishëm të mafies shqiptare.