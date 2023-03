Meta/ Pushime të reja masive – Zuckerberg ‘pret me thikë’ 10,000 vende pune

Një raund i ri pushimesh nga puna në Meta është njoftuar sot nga Mark Zuckerberg, pasi gjigandi i teknologjisë do të shkurtojë 10,000 vende pune, afërsisht 13% të fuqisë së tij punëtore.









“Është e vështirë, por nuk ka rrugëdalje”, shpjegoi Zuckerberg në njoftimin e tij të gjatë, i cili nga njëra anë vlerësoi punonjësit e talentuar të kompanisë dhe nga ana tjetër shpjegoi planet e reja.

“Këtu është afati kohor që duhet të prisni: Gjatë dy muajve të ardhshëm, udhëheqja e organizatës do të shpallë plane ristrukturimi të fokusuara në thjeshtimin e strukturës së menaxhimit të organizatës sonë, anulimin e projekteve me prioritet më të ulët dhe uljen e normave të punësimit”, tha Zuckerberg në një deklaratë mesazh për punonjësit, postuar në Facebook.

Nisur nga këto, totali i stafit do të reduktohet më tej me 10 mijë persona, ndërsa 5 mijë vende të tjera vakante do të “mbyllen”, pasi nuk do të plotësohen.

Në mesazhin e tij, Zuckerberg argumentoi se viti 2023 do të jetë “viti i efikasitetit” dhe se kompania synon të thjeshtojë organizimin e saj duke eliminuar shtresa të shumta të menaxhimit.

Raundi i ri i pushimeve nga puna pason një raund të mëparshëm pushimesh nga puna të shpallur në nëntor që preku më shumë se 11,000 punëtorë.

Kompania, e cila zotëron gjithashtu Instagram dhe WhatsApp, pa një ngadalësim në të ardhurat e saj nga reklamat, duke e çuar atë të raportojë një rënie të shitjeve vjetore për herë të parë në 2022.

Numri i punonjësve të gjigantit të mediave sociale u rrit me 30% në vitin 2020, vitin e parë të pandemisë, dhe më pas me 23% në 2021. Në kohën kur Meta filloi shkurtimin e vendeve të punës nëntorin e kaluar, kompania kishte më shumë se 87,000 punonjës.