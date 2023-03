Një mister vrasjeje në Bruksel! Kush e goditi me thikë bashkimin bankar?

Është flluska më e fundit e Brukselit: Cili vend përdori thikën kundër unionit bankar gjysmë të formuar të BE-së këtë herë?









Ndërsa kolapsi i huadhënësit amerikan Silicon Valley Bank hedh sërish dritë mbi brishtësinë e sistemit financiar të botës, spekulimet rriten brenda korridoreve të pushtetit të BE-së se kush ose çfarë e shtyu Komisionin Evropian – në minutën e fundit – të tërheqë një pjesë të diskutueshme të legjislacioni bankar.

Plani për rregulla më të rrepta për paketat e shpëtimit të bankave hoqi në mënyrë misterioze agjendën e Komisionit për javën e kaluar dhe tani pritet të jetë M.I.A. për të paktën një muaj. Ose edhe më gjatë.

Dhe nuk mund të kishte pasur një kohë më të keqe që plani i bashkimit bankar të Evropës të pësonte një plagë tjetër.

Vendimi për të vonuar erdhi përpara rënies së SVB, e cila kishte 209 miliardë dollarë në asete – që kërkonte një mbështetje të qeverisë së SHBA për të gjithë depozituesit dhe ekspozimin e boshllëqeve në kuadrin për trajtimin e bankave në dështim.

Ndërsa modeli i biznesit i SVB ishte relativisht i pazakontë dhe shumë i varur nga industria e teknologjisë, banka ishte një huadhënëse e mesme në tregun më të madh të SHBA.

Rregullat e BE-së në pritje kanë për qëllim ndalimin e një shtrese të mesme bankash nga marrja e parave publike në një krizë, dhe vendimi i SHBA-së për të shpëtuar të gjithë depozituesit e SVB-së do të ngrejë pyetje nëse kuadri i Evropës mund të bëjë të njëjtën gjë për të ndaluar një ikje bankare.

Ka shumë vende me një motiv për të vonuar propozimin e fundit të BE-së. Edhe plot protagonistë të tjerë. Në POLITICO ne kemi dhuruar Fedora-n tonë për të hetuar listën më të mundshme të të dyshuarve, pasi zyrtarët dhe diplomatët drejtojnë me gisht njëri-tjetrin në prapaskenë.

Ndërsa vendet individuale shpesh do të kërkojnë me kënaqësi kredi për bllokimin e një pjese të fyer të ligjit të BE-së, kushdo që mban në këmbë bashkimin bankar – një nga projektet kryesore të BE-së për të forcuar bankat dhe për të ndërtuar një treg të vetëm – do të refuzonte publikisht angazhimet e mëparshme politike. Dhe kjo tani mund të jetë veçanërisht e keqe pas ngjarjeve të fundjavës.

Pra, sulmuesit kanë punuar në hije – që në Bruksel do të thotë të shkruani letra të formuluara fort dhe të takoni komisionerët privatisht.

Por kërcitësit e perdeve përgjatë Rue de la Loi dhe rrethrrotullimit të Schuman sugjerojnë se ka pesë fajtorë të mundshëm:

I dyshuari nr. 1: Gjermania

Gjermania ka histori të mëparshme. Berlini vitin e kaluar shkatërroi një skemë sigurimi të depozitave në mbarë BE-në për shkak të shqetësimeve mbi borxhin e përbashkët dhe rikthimet e këqija të krizës së eurozonës. Kjo çoi në mandatin aktual për Brukselin për të mbyllur boshllëqet në rishikimin e menaxhimit të krizave bankare dhe sigurimit të depozitave (CMDI).

Këtë herë, Gjermania ka të ngjarë të dëshirojë një përjashtim për skemat e saj të mbrojtjes të ndjeshme politikisht për bankat kooperative dhe të kursimeve, duke e bërë atë të dyshuar si nr. 1.

“Duket e qartë se ka të bëjë me Gjermaninë, nuk njoh asnjë [vend anëtar] tjetër që ka bërë shqetësime bllokuese në këtë fazë”, tha një diplomat i BE-së, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së diskutimit.

Por Berlini nuk po e merr fajin. “Ne nuk po kërkojmë shtyrje ose shtyrje të shqyrtimit të CMDI. Rishikimi është një hap i rëndësishëm në punën e Unionit Bankar”, tha një diplomat gjerman.

I dyshuari nr. 2: Franca

Kjo na çon tek i dyshuari ynë i dytë. Në nivel të BE-së, Parisi në përgjithësi lufton dhëmbë e thonj për të mbrojtur interesat e bankave të tij të mëdha. Ndërkohë që grupi i vonuar i reformave synon kryesisht huadhënësit më të vegjël, Franca nuk dëshiron që të imponohen më kosto mbi institucionet e saj më të mëdha.

Por francezët, gjithashtu, thonë se nuk janë përgjegjës për zhdukjen e CMDI. “Ne mbështesim plotësisht parimin e një reforme ambicioze të kuadrit të menaxhimit të krizave, por e kuptojmë se këto janë qëndrime që nuk janë ende konsensuale në Këshill dhe Komisioni pa dyshim gjykoi se i duhej pak më shumë kohë për të parë se në çfarë niveli. me ambicie për t’u përfshirë në projekt”, tha një zyrtar i ministrisë franceze të ekonomisë.

I dyshuari nr. 3: Kalim i paqëllimshëm

Dhe kështu, ekziston një teori e tretë.

Gjermania dhe Franca nënshkruan një deklaratë një faqeje me Holandën dhe Finlandën që iu dërgua Komisionit në dhjetor, duke ngritur shqetësime mbi rreziqet e përfshira në zgjerimin e përdorimit të skemave kombëtare të garancisë së depozitave.

Disa të burime brendshëm të Brukselit mendojnë se kjo i dha Komisionit pauzë sepse ekzekutivi i BE-së do të përballej menjëherë me një pakicë bllokuese. Por një diplomat i dytë i BE-së tha se nuk ishte “e drejtë” të fajësohej letra sepse ajo përsëriste çështje të vjetra dhe nuk kishte për qëllim të nxiste një vonesë.

Komploti trashet. Por një gjë është e qartë nga zbulimi ynë i ekspertëve: propozimi po mbahet politikisht brenda Komisionit. Si dhe presioni nga vendet e BE-së, kjo mund të jetë për shkak të zbehjes së oreksit në krye të zyrtarëve të Brukselit.

Dhe kjo na çon tek i dyshuari ynë i katërt.

E dyshuara nr. 4: Ursula von der Leyen

Po, vetë presidentja e Komisionit Evropian.

Me vetëm pak më shumë se një vit të mbetur në mandatin pesëvjeçar të këtij Komisioni, a dëshiron vërtet von der Leyen të sjellë përpara një reformë të diskutueshme politike mbi çështjen ezoterike të paketave të shpëtimit të bankave të mesme?

“Thjesht kam përshtypjen se çdo gjë e diskutueshme po vihet në kontakt,” tha një diplomat i tretë i BE-së.

I dyshuari nr. 5: Një djalë me dokumentet në sirtarin e tij

Por opsioni më i besueshëm – dhe shumë më i mërzitshëm: burokracia e Brukselit. Komisioni e di se do të përballet me kundërshtim të ashpër për përmbajtjen, kështu që ushtria e tij e zyrtarëve po sigurohet që planet e tij të jenë sa më të papërshkueshme nga uji dhe përpara se kryeqytetet e BE-së t’i sulmojnë ato në publik.

Mund të ketë disa rishkrime të furishme. Komisioni gjithashtu mund të luajë një blof të zgjuar të dyfishtë, duke i bërë kryeqytetet e BE-së të bërtasin që reformat të dalin.

“Komisioni mbetet i përkushtuar për të sjellë përpara një propozim për CMDI”, tha një zyrtar i BE-së.

Megjithatë, sa më shumë të zgjasë, aq më shumë ka dyshime nëse gjëja është ende e gjallë.

Dhe në rast se jeni të interesuar për mjekësinë ligjore …

Planet e Komisionit pritet të sjellin më shumë banka të mesme në kuadrin e zgjidhjes, një reformë e madhe pas krizës financiare që nënkupton që aksionarët dhe kreditorët në vend të taksapaguesve të gëlltisin humbjet nëse një bankë dështon.

Sipas planeve që mungojnë, vendet do të jenë në gjendje të përdorin skemat e tyre kombëtare të garancisë së depozitave – të cilat mbrojnë depozitat deri në 100,000 euro – paraprakisht për të mbuluar humbjet, dhe jo vetëm pas një kolapsi, dhe të ndryshojnë renditjen e borxhit.

Një nivel i mesëm bankash, të cilat deri më tani nuk janë përshtatur mirë në regjimin e zgjidhjes dhe kanë vazhduar të marrin para publike në një krizë, atëherë do të jenë në gjendje të plotësojnë kushtet për të hyrë në një fond të ditëve me shi të BE-së që do të paguante për daljen e tyre. nga tregu.

E gjithë kjo është jashtëzakonisht e diskutueshme dhe rrezikon të vendosë objektivat e BE-së për integrim më të afërt me frikën kombëtare për të qenë në grep për humbjet në një vend tjetër. Pra, të dyshuarve tanë mund të mos kenë nevojë për shumë provokime.

Tani, kolapsi i SVB-së dhe implikimet e tij të mundshme hedhin gjithashtu një karakter të egër në përzierje.

