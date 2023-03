Parisi bie erë! Frika e një pushtimi nga minjtë, ndërsa grevë e plehrave godet kryeqytetin francez

Në kryeqytetin francez, mbledhësit e plehrave janë në grevë, që do të thotë se ka mbeturina të qelbura të grumbulluara në rrugë, politikanët që bërtasin me njëri-tjetrin dhe një pushtim i mundshëm nga … minjtë!









Qeset e plehrave mund të shihen të grumbulluara në trotuaret e Parisit gjatë fundjavës – veçanërisht në zonat me shumë restorante – duke formuar grumbuj mbeturinash të larta. Kjo për shkak se mbledhësit e plehrave të qytetit kanë qenë në grevë që nga 6 marsi në shenjë proteste ndaj një reforme të diskutueshme të sistemit të pensioneve të Francës, të mbështetur nga Presidenti Emmanuel Macron.

Reforma do të rriste moshën e pensionit për grumbulluesit e mbeturinave – të cilët aktualisht mund të dalin në pension para kohe me përfitime të reduktuara për shkak të vështirësisë së punës së tyre, e cila është treguar se ndikon në jetëgjatësinë e tyre – nga 57 në 59.

Si pasojë, rreth 5,600 ton mbeturina të pambledhura shtriheshin në rrugët e kryeqytetit të hënën – ditën e tetë të grevës – sipas zyrës së kryetarit të bashkisë së Parisit, cituar nga gazeta franceze e lajmeve AFP.

“Është e keqe, nuk është e bukur dhe ka erë”, tha Mathilde Boyer, 23 vjeçe, e cila jeton në lagjen jugore 15.

Edhe pse ajo është e shqetësuar për rreziqet sanitare, Boyer thotë se është simpatike për kauzën e punëtorëve të plehrave. “Kjo tregon se ka pak duar kudo në Paris dhe se puna e tyre – dhe e drejta për një jetë dhe pension të denjë – duhet të respektohet”.

Minjtë në Paris

Por njerëzit nuk shqetësohen vetëm për disa thasë plehrash – çështja e vërtetë është se Parisi, si shumica e qyteteve të mëdha, është i infektuar me minjtë.

Për çdo person që jeton në Paris, ka 1.5 deri në 1.75 minj, duke e bërë Qytetin e Dritave të jetë një nga qytetet më të infektuara në botë dhe duke bërë që Akademia Kombëtare Franceze e Mjekësisë të lëshojë një paralajmërim korrikun e kaluar për “kërcënimin për njerëzit” i shkaktuar nga minjtë dhe sëmundjet që ata mund t’i kalojnë te njerëzit.

Çështja shkaktoi një përplasje politike gjatë fundjavës, pasi kryebashkiakët e disa rretheve pariziane argumentuan se greva kërcënonte të kthehej në një rrezik të madh për shëndetin publik dhe i kërkuan kryebashkiakut të Parisit, socialistes Anne Hidalgo, të merrte masa.

Mosmarrëveshja u përshkallëzua të dielën në mbrëmje pasi Ministri i Transportit – dhe kryebashkiaku i kërkuar i Parisit – Clément Beaune fajësoi zyrën e kryetarit të bashkisë për situatën.

“Dita e shtatë pa grumbullimin e plehrave. Erë e keqe dhe kalbje”, shkroi Beaune në Twitter të dielën mbrëma krahas fotove që tregojnë kosha të mbushura me qese plehrash.

“Shembulli i njëpasnjëshëm i mosveprimit dhe përbuzjes ndaj parizianëve”, shtoi ai – gjë që bëri që zyra e Hidalgo të përgjigjej.

“Kalbëzimi është ajo që karakterizon vizionin tuaj për dialogun social”, tha nënkryetari i bashkisë Antoine Guillou. “Nëse jeni vërtet të shqetësuar për parizienët dhe francezët, tërhiqni reformën tuaj të padrejtë të pensioneve, të cilën ata e refuzojnë masivisht”.

Në një intervistë në televizionin francez të hënën në mëngjes, zëdhënësi i qeverisë Olivier Véran fajësoi gjithashtu Hidalgo, të cilin ai e akuzoi për mbështetjen e grevës.

“Cili është mesazhi i dërguar nga kryebashkiaku i Parisit? I takon asaj që ta sqarojë me parisienët”, tha Véran.

Sipas të përditshmes Le Parisien, greva do të zgjasë të paktën deri të mërkurën, kur përfaqësuesit e sindikatave do të votojnë nëse do të vazhdojnë grevën.

Por mund të vazhdojë për më gjatë, pasi sindikatat kanë thënë se do të vazhdojnë grevën derisa qeveria të tërheqë reformën e saj të pensioneve, e cila synon të rrisë moshën ligjore të pensionit nga 62 në 64 vjeç.

Me një seri votash parlamentare – të cilat pritet të jenë shumë afër – të planifikuara për të mërkurën dhe të enjten, reforma mund të miratohet zyrtarisht deri në fund të javës.

Ndërkohë, parisienët po bëhen gati ta presin atë.

Plehrat “nuk janë një pamje veçanërisht e këndshme, por ky është edhe qëllimi i grevës”, tha Guillaume Meigniez, 28 vjeç, një banor prej kohësh në Parisin verior.

Meigniez tha se ai nuk është veçanërisht i shqetësuar për minjtë, sepse ata tashmë janë “mjaft të shumtë” në kohë normale “dhe “ata nuk do të fillojnë të grumbullohen dhe të sulmojnë njerëzit”.

Por “nëse minjtë dalin jashtë, mund t’i shkundë gjërat pak”, tha ai.

