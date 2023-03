Presidenti kinez shijon triumfin e një mandati të tretë, rregullon kufijtë e partneritetit me Rusinë

Presidenti kinez Xi Jinping, i cili këto ditë po shijon triumfin e përgatitur mirë të sigurimit të një mandati të tretë presidencial, e di mirë vlerën e simbolizmit dhe i kupton zhgënjimet e Kremlinit me paaftësinë e tij për të shënuar qoftë edhe një fitore të vogël.









Xi ka të ngjarë të pendohet për shpalljen e një “miqësie pa kufij” me presidentin rus Vladimir Putin në prag të luftës, megjithatë, kjo figurë i jep presidentit kinez mundësi të dobishme për të luajtur me ndryshimin e kufijve në mbështetjen e Rusisë në përpjekjet e saj gjithnjë e më të dëshpëruara për të mbajtur kontrollin mbi rrjedhën e luftës së saj të konceptuar keq.

Ky manovrim ka fituar hapësirë ​​të zgjeruar me publikimin e Ministrisë së Jashtme kineze të një “plani paqeje” për luftën ruso-ukrainase, që i atribuohet Wang Yi, mbikëqyrësit e politikës së jashtme në Byronë Politike të Partisë Komuniste Kineze, i cili shtjelloi 12 pikat e formuluara gjerësisht gjatë turneut të tij nëpër Evropë dhe në Moskë.

Pekini po ecën me të vërtetë shumë më me kujdes në zonën e luftës së Ukrainës sesa në Lindjen e Mesme, ku është angazhuar në paqebërje proaktive. Duke filluar me vizitën e Xi në Arabinë Saudite në dhjetor 2022 dhe duke vazhduar me vizitën e presidentit iranian, në Pekin në shkurt 2023, Moska kishte shkëlqyer në shfrytëzimin e tensioneve tradicionale në rajonin e Gjirit. Kështu, Kremlini u befasua kur gjeti hapësirën e tij për manovrim fillimin e tkurrjes për shkak të njoftimit për rivendosjen e marrëdhënieve zyrtare diplomatike midis Arabisë Saudite dhe Iranit, siç u lehtësua nga Kina.

Fakti i qartë se suksesi diplomatik i Kinës në Lindjen e Mesme nënkupton një pengesë për politikën e zakonshme ruse të manipulimit të konfliktit, tregon se partneriteti strategjik është shumë më pak harmonik se sa dy zyrtarët mezi presin të pretendojnë. Disa ekspertë “patriotë” në Moskë, duke hedhur një vështrim të dytë në planin kinez të paqes për Ukrainën, guxojnë të sugjerojnë se ai shkon drejtpërdrejt kundër strategjisë ruse për mbizotërimin në luftën e gjatë të rrënimit. Zëra më të moderuar argumentojnë se Rusia mund të zgjedhë ato pika kineze që i përshtaten interesave të saj duke injoruar të tjerët dhe të gjejë përparësi politike në refuzimin me vendosmëri të nismës së Pekinit nga Uashingtoni.

Propozimi i parë në iniciativën kineze, respektimi i qartë i integritetit territorial është i vështirë për Rusinë të anashkalohet, por imperativi ka mbështetje të fortë në Jugun Global. Një mënyrë e mundshme rreth këtij parimi është të pretendohet se territori i Rusisë tani përfshin katër rajone që dikur i përkisnin Ukrainës, si dhe Krimesë, dhe se bisedimet e paqes mund të vazhdojnë nëse Kievi e pranon këtë “realitet të ri”. Problemi me një keqinterpretim të tillë egoist të ofertës nuk është vetëm se Pekini refuzon me vendosmëri të njohë aneksimet e Rusisë, por edhe se, duke pretenduar territore që nuk i kontrollon dhe që qartësisht nuk mund t’i pushtojë, Moska ka kompromentuar rëndë themelet e integritetit territorial të vetë Rusisë. Për më tepër, tërheqja nga Kherson e ka përkeqësuar këtë hendek midis fantazisë së legjitimuar me kushtetutë dhe realitetit të pengesave ushtarake, të cilat do të vazhdojnë edhe më tej.

Një mesazh i nënkuptuar, por vendimtar në qëndrimin kinez ndaj Ukrainës ka të bëjë me Tajvanin dhe ndërsa çdo analogji midis dy konfrontimeve mohohet me vendosmëri në Pekin, paralajmërimet për mbështetjen e jashtme për lëvizjen e ishullit drejt pavarësisë po artikulohen me kërcënim në rritje.