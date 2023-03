Si i analizon Perëndimi vrasjen e fëmijëve në Irak!

Ndërsa sulmet e udhëhequra nga SHBA në Siri dhe Irak vazhdojnë të shkaktojnë vdekje masive civile, e kaluara është një paralajmërim për zbardhjen e dhimbjes dhe vuajtjes së shkaktuar nga ndërhyrjet e huaja.









Këto ditë, kur njerëzit flasin për Irakun, ata priren të krijojnë të njëjtat imazhe mendore që janë shtyrë në shtëpi nga një media kryesore e pakujdesshme. Iraku nuk është vendi i historisë, kulturës dhe përparimit qytetërues mijëra vjeçar, ai është vendi i të ashtuquajturve terroristë të IS-it, të njohur edhe si Daesh. Iraku është vendi i politikanëve jashtëzakonisht të korruptuar. Iraku është vendi i xhihadistëve shiitë sektarë, të cilët nuk janë më të mirë se vetë IS. Iraku është një vend në prag të shpërbërjes, me kurdët që bëjnë një tjetër përpjekje për pavarësi muajin e ardhshëm.

Ajo që media shpesh anashkalon dhe harron janë asetet më të rëndësishme të Irakut që do të përcaktojnë suksesin ose dështimin e së ardhmes së tij – fëmijët irakianë. Aty ku përmenden fëmijët, shpesh është si një numër ose një shifër që i shtohet rrjedhës së pafundme të statistikave të shkëputura emocionalisht. Ato përdoren gjithashtu shpesh për qëllime propagande, ose në punime akademike të dizajnuara për të shfajësuar Perëndimin nga faji i luftës dhe shkatërrimi i brezave të Irakut gjatë një epoke historike që mund të cilësohet vetëm si Holokausti i Irakut.

Fakte për zgjedhjen e qershisë që i përshtaten një axhende

Në korrik të këtij viti, dy akademikë nga Shkolla e Ekonomisë e Londrës nxorën disa përfundime të egra nga një sërë raportesh të prodhuara bashkërisht nga një përpjekje bashkëpunuese midis Kombeve të Bashkuara dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Irakut pas pushtimit pas 2003. Sipas profesorit Tim Dyson dhe Dr Valeria Cetorelli nga Shkolla e Ekonomisë në Londër, pretendimi se 550,000 fëmijë irakianë vdiqën si rezultat i sanksioneve të udhëhequra nga SHBA dhe të sponsorizuara nga OKB ishte një “gënjeshtër spektakolare”.

Vdekshmëria masive e foshnjave në Irak që rezulton drejtpërdrejt nga ndërhyrja ushtarake perëndimore, sanksionet, imperializmi dhe lakmia e thjeshtë bazë nuk është aspak një gënjeshtër spektakolare. Ajo që është spektakolare është se sa pak kontekst është dhënë në punimin kërkimor dhe sa pak kujdes dhe vëmendje i kushtohet deklaratave të zyrtarëve të lartë amerikanë në atë kohë, duke treguar se vrasje të tilla të kota dhe të paarsyeshme të fëmijëve në të vërtetë kanë ndodhur.

Dyson dhe Cetorelli u duk se u zemëruan veçanërisht me një raport të UNICEF-it nga viti 1999, ku e kishte origjinën shifra prej 550,000. Sipas studiuesve, regjimi i ish-presidentit Saddam Hussein futi studiuesit e tij në procesin e mbledhjes së të dhënave, manipuloi statistikat me mjeshtëri, duke mashtruar me sukses studiuesit e UNICEF-it dhe të gjithë planetin bashkë me ta, dhe kjo “gënjeshtër” nuk u zbulua vetëm pas ilegalitetit. pushtimi në 2003.

Ajo që studiuesit nuk arrijnë të sqarojnë është pse studiuesit e punësuar nga regjimi i rrëzuar Baathist ishin më pak të besueshëm se studiuesit e punësuar nga ministria irakiane e shëndetësisë që vepronin nën tutelën e drejtpërdrejtë të forcave pushtuese të SHBA? Dyson dhe Cetorelli kategorikisht dështojnë të marrin në konsideratë se si të dhënat mund të jenë ndikuar nga njerëzit që punojnë nën pushtimin e SHBA-së dhe të cilët mund të kenë pasur një paragjykim të natyrshëm ndaj çdo gjëje që ka bërë regjimi i vjetër – mirë apo keq. Si guvernatorët ushtarakë të “Irakut të ri”, SHBA-të dhe bashkëpunëtorët e saj kishin një interes të shtrembëronin faktet për të fajësuar një regjim që nuk mund të shprehte më mospajtim ose të ofronte një mbrojtje.

Së dyti, studiuesit nuk arrijnë të pranojnë pranimet e bëra nga zyrtarë të lartë amerikanë në atë kohë, zyrtarë që mbikëqyrnin regjimin e sanksioneve që rezultoi kaq vdekjeprurës për irakianët e të gjitha llojeve, veçanërisht për fëmijët.

Në një segment fitues të çmimeve Emmy për emisionin 60 Minutes të CBS në 1996, reporterja veterane Lesley Stahl intervistoi sekretaren e shtetit të atëhershëm të SHBA, Madeleine Albright rreth regjimit të sanksioneve. Segmenti, i transmetuar vite përpara raportit të UNICEF-it që tani po vihet në dyshim, tregoi se Stahl e pyeti Albright nëse ia vlente vendosja e sanksioneve që çuan në vdekjen e gjysmë milioni fëmijëve në Irak, duke shtuar se shifra ishte më e lartë se numri i Fëmijë japonezë që vdiqën kur SHBA hodhi një bombë bërthamore në Hiroshima. Përgjigja e Albright nuk ishte një mohim, por thjesht, mizorisht dhe ftohtë, “Ne mendojmë se çmimi ia vlen”.

Zbardhja e fajit të luftës perëndimore

Ajo që duhet mbajtur në të vërtetë parasysh është se Albright nuk e hodhi poshtë shifrën astronomike të vdekjeve irakiane, madje as mohoi se ato ishin të pasakta. Albright, e cila kishte akses në vlerësimet e inteligjencës së agjencive të shumta të inteligjencës botërore – përfshirë CIA-n – nuk bëri asgjë për t’i hequr pohimet e reporterit, madje as për t’i mohuar ato plotësisht, por iu përgjigj pyetjes me çiltërsi dhe zbulim, duke treguar se shifrat në kohën kur është bërë intervista ka të ngjarë të ishin të sakta.

Në vend që të angazhohen me këto realitete dhe faktin që Perëndimi, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është drejtpërdrejt përgjegjës për vdekjen e qindra mijëra fëmijëve irakianë gjatë një periudhe gjashtëvjeçare në vitet 1990, këta akademikë të LSE vendosën të sulmojnë një të vetëm. raporti. Ata nuk e konsideruan të nevojshme të merrnin në konsideratë burime të tjera të dhënash që mbështesin shifrat e cituara nga raporti, pavarësisht se aluduan në faktin se edhe ish-kryeministri britanik Tony Blair i referohej raportit në vitin 2010.

Përsëri, këta nuk janë anëtarë mesatarë të publikut që kanë akses të kufizuar në vlerësimet dhe raportet e inteligjencës, kryesisht duke u mbështetur në të dhënat me burim të hapur. Kur këta zyrtarë të lartë perëndimorë dhe liderë botërorë citojnë këto raporte ose thonë se ia vlente të vriteshin gjysmë milioni fëmijë, ata e bëjnë këtë duke pasur akses në disa nga vlerësimet më të avancuara të prodhuara nga disa prej agjencive më të fundit të inteligjencës në botë. .

Një përdorim kaq i ngushtë selektiv i të dhënave tregon se vdekjet e foshnjave në Irak shihen si të një rëndësie të vogël në industrinë akademike të “prodhimit të fakteve” që ofron një mburojë të dobishme për kriminelët e luftës perëndimorë për t’u fshehur pas. Kjo të jep përshtypjen se askujt nuk i intereson vërtet, përderisa ndërgjegjja perëndimore është e çliruar nga çdo faj, dhe për sa kohë që viktimat e këtyre akteve kriminale janë fëmijë joperëndimorë, thjesht numra për të debatuar e jo për t’u dëshpëruar.

