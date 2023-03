TABELA/ Temperatura deri në 18 gradë, si pritet të jetë moti sot në vend

Moti ditën e sotmne do të ndikohet kryesisht nga kushte të qëndrueshme atmosferike falë ndikimit dhe depërtimit të Anticiklonit të Azoreve drejt europës qendrore.

Në këtë mënyrë për pjesën më të madhe të ditës moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, por do të ketë dhe vranësira të pakta kalimtare.

Era do të jetë përgjithësisht nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek por hera-herës në bregdet dhe në momentin e zhvillimit të vranësirave fiton shpejtësi deri në 18m/sek. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 2°C deri në 22°C.