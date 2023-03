Tre mënyra për të qenë të lumtur

Ne priremi të mendojmë se emocionet pozitive janë më të vështira dhe më të rralla se ato negative. Kështu, kur ndodh diçka e mirë, ajo lë një gjurmë vërtet të fuqishme në shpirt, e cila përkthehet në gëzim, një emocion që mund të ndikojë ndjeshëm në shëndetin fizik dhe mendor. Një shumëllojshmëri e provave shkencore mbështesin se ndjenja e gëzimit shkakton një sërë ndryshimesh fiziologjike dhe psikologjike, të cilat mund të kontribuojnë ndjeshëm në përmirësimin e shëndetit tonë të përgjithshëm.









Sipas ekspertëve, gëzimi është një emocion me karakteristika shumë të veçanta, të cilat e veçojnë atë nga të tjerët. Shpesh e barazojmë me lumturinë, por këto janë dy emocione të ndryshme. Gëzimi lind spontanisht, natyrshëm, ndërsa lumturia është shpesh një zgjedhje e vetëdijshme, një mënyrë jetese. Zakonisht, ajo shkaktohet kur ndodh diçka që ne e dëshironim vërtet, duke çuar në një mori emocionesh të tjera pozitive si frikë dhe bekim.

Në të njëjtën kohë, ajo sjell një sërë ndryshimesh në trup. Rritet rrahjet e frymëmarrjes dhe të zemrës, rritet temperatura e trupit. E gjithë kjo është rezultat i sekretimit të adrenalinës, e cila përgatit trupin për veprim dhe e vendos atë në gatishmëri për të përballuar sfidat. Këto ndryshime fiziologjike gjithashtu çojnë në një humor të përmirësuar.

Ekspertët sugjerojnë 3 mënyra të thjeshta për të përjetuar më shumë gëzim në jetën tuaj:

Ndani ushqimin tuaj

Mund të duket e çuditshme, por thjesht ndarja e ushqimit tuaj me të tjerët mund të sjellë gëzim. Kjo nuk është vetëm për shkak të shoqërisë së të tjerëve, por për shkak të aktit të ndarjes. Ju mund të përfitoni të ngjashme jo vetëm nga ngrënia e ushqimit me shoqërinë, por edhe nga përgatitja e tij. Pra, përfitoni nga çdo mundësi për të mbledhur miqtë në shtëpi dhe për të gatuar së bashku ose për të shijuar një darkë të mrekullueshme në një restorant. Do të keni shumë gëzim nga momente të tilla.

Ushtrohuni (me miqtë)!

Shumë studime e kanë lidhur ushtrimin fizik me përmirësimin e humorit. Megjithatë, disa gjetje kërkimore mbështesin se shkalla në të cilën ne marrim kënaqësi nga stërvitja nuk lidhet aq shumë me vetë aktivitetin fizik, sa me kushtet që e rrethojnë atë. Për shembull, është vërtetuar se ndihemi më mirë kur ushtrohemi me grup, sesa vetëm. Sigurisht, ne mund të marrim gëzim edhe nga arritja e një objektivi atletik që dukej si një sfidë e madhe.

Kështu që vendosni një objektiv fitnesi, kapni disa miq dhe filloni të stërviteni!

Shkruani ndjenjat tuaja

Ndoshta nuk e keni menduar kurrë, por një mënyrë për t’u ndjerë më mirë është të regjistroni ndjenjat tuaja. Një studim i 20 pjesëmarrësve tregoi se ata që shpenzonin 20 minuta në ditë duke shkruar ndjenjat e tyre, në fund të fundit ndiheshin më mirë. Për më tepër, gjatë tre muajve, pjesëmarrësit që vazhduan t’i përmbaheshin këtij zakoni dukeshin se kishin përmirësuar vazhdimisht humorin. Është e arsyeshme, pra, që do të ndjehemi më të lehtësuar pas kësaj.