19 ushqimet që ngjasojnë organet të cilave ato u shërbejnë

Përgatituni të mbeteni absolutisht të shtangur me këtë listë ushqimesh që duken njësoj si organet të cilat ato i ndihmojnë të shërohen apo të qëndrojnë të shëndetshme!









Ushqimi që konsumojmë, i cili vjen nga natyra, është, në shumë mënyra, bekimi i Zotit për njerëzimin.

Frutat dhe perimet njihen botërisht për mënyrat se si ato e ndihmojnë shëndetin tonë.

Por nëse shikoni pak më nga afër, gjërat bëhen edhe më emocionuese! Ka shumë ushqime në natyrë që duket se ngjajnë me organet ose pjesët e trupit për të cilat ato janë të dobishme.

Lexoni për të mësuar rreth plot 19 ushqimeve që ngjajnë me organet për të cilat ato janë të dobishme!

1 – Arrat = Truri

Një nga ngjashmëritë më të dukshme mes ushqimit dhe trupit të njeriut mund të shihet tek arrat.

Forma e një arre, së bashku me palosjet dhe rrudhat e shumta, duket çuditërisht e ngjashme me trurin e njeriut. Dhe është gjithashtu fruta e thatë më e rëndësishme për shëndetin e trurit. Arrat kanë një përqendrim dukshëm të lartë të DHA – një acid yndyror omega-3. Ky acid yndyror është jashtëzakonisht i dobishëm në mbrojtjen e shëndetit të trurit dhe përmirësimin e performancës njohëse tek të sapolindurit dhe të rriturit, respektivisht.

Acidet yndyrore omega-3, ndihmojnë edhe në mbështetjen e funksionit të trurit dhe vitaminës E që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të tilla si Alzheimer.

2 – Karota = Sytë

Po, karotat nuk duken aspak si sytë në shikim të parë, por nëse e ndani njërën dhe shikoni më nga afër, ngjashmëria bëhet më e dukshme. Një fetë karotë i ngjan shumë syrit të njeriut, veçanërisht modelet e linjave që rrezatojnë nga jashtë, të cilat i ngjajnë irisit dhe bebëzës.

Ngjyra portokalli në këtë perime vjen nga beta-karotina, një kimikat bimor që promovon shëndetin e mirë të syve dhe mbron shikimin. Trupat tanë e kthejnë beta-karotenin në vitaminë A e cila e mban shikimin tonë të shëndetshëm dhe parandalon rrezikun e kataraktit.

3 – Selinoja = Kockat

Ju mund të keni vënë re se kërcellet e një tufe selino ngjajnë shumë me kockat tona. Por ky është një ushqim që ka më shumë të përbashkëta me kockat tona sesa thjesht pamjen.

Përbërja e selinos përmban 23% natrium, e po ashtu edhe kockat tona.

Përveç ngjashmërive, selinoja është veçanërisht e dobishme për shëndetin e kockave. Përmbajtja e lartë e kalciumit dhe manganit në farat e selinos ndihmon në rritjen e densitetit mineral të kockave dhe strukturës së tyre për të pasur kocka më të forta dhe më të shëndetshme.

4 – Patatja e ëmbël = Pankreasi

Tjetra në listën tonë është një perime modeste dhe e thjeshtë si patatja e ëmbël. Duket shumë e ngjashme me pankreasin, dhe për një arsye të mirë. Ndihmon shëndetin e pankreasit në mënyra të ndryshme dhe është gjithashtu një opsion ushqimi i shëndetshëm në përgjithësi.

Pankreasi ynë është përgjegjës për ndarjen e ushqimit nga stomaku dhe prodhimin e insulinës për të ndihmuar në balancimin e niveleve të glukozës dhe sheqerit në trup. Patatja e ëmbël është e dobishme veçanërisht për diabetikët, pasi mund të rregullojë indeksin e tyre glicemik dhe të ndihmojë në funksionin e pankreasit.

5 – Xhenxhefil = Stomaku

Kjo rrënjë e përulur i ngjan shumë organit tonë kryesor tretës – stomakut – dhe dihet se ndihmon në tretje, pasi ka disa veti terapeutike.

Xhenxhefili ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme të stomakut, duke përfshirë të vjellat në mëngjes apo të vjellat në përgjithësi, dhimbjet e barkut, gazrat, diarrenë, sindromën e zorrës së irrituar, të përzierat dhe më shumë.

Ndihmon gjithashtu në ngadalësimin e rritjes së tumoreve të zorrëve, ndihmon në përballimin e ngërçeve të stomakut, gazrave dhe forcon shtresën e mukozës së stomakut.

Xhinxheroli, i cili është përbërësi përgjegjës për aromën dhe shijen e mprehtë të xhenxhefilit, është renditur në bazën e të dhënave të fitokimikave të USDA për aftësinë për të parandaluar të përzierat dhe të vjellat.

6 – Domatja = Zemra

Ashtu si zemra, edhe domatja është e kuqe, por ngjashmëria nuk mbaron me kaq.

Struktura e një domateje, me katër dhoma brenda, i ngjan gjithashtu zemrës.

Sa i përket përfitimeve, domatet janë një burim i pasur i likopenit, një antioksidant që ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Ai gjithashtu mbron strukturat qelizore nga dëmtimi i radikaleve të lira, të cilat mund të çojnë në kancer. Gjithashtu ndihmon në mënyrë të moderuar në trajtimin e presionit të lartë të gjakut dhe hipertensionit, duke e mbajtur zemrën tuaj të fortë dhe të shëndetshme.

7 – Avokado = Mitra

Nëse shikoni me kujdes, forma e avokados është e ngjashme me mitrën e gruas. Dhe akoma më e rëndësishme, ky frut është shumë i dobishëm për shëndetin e mitrës.

Ja si: Avokadot janë të pasura me acid folik, i cili ndihmon në uljen e rrezikut të displazisë së qafës së mitrës dhe parandalimin e paaftësisë së lindur. Mjekët rekomandojnë acid folik gjatë shtatzënisë dhe për gratë që përpiqen të mbeten shtatzënë. Konsumimi i rregullt i avokados mund të ndihmojë gjithashtu në balancimin e hormoneve të lindjes dhe të ndihmojë në heqjen e peshës së tepërt pas shtatzënisë tek gratë.

8 – Rrushi = Mushkëritë

Një tufë rrushi dhe alveolat në mushkëri duken njësoj. Dhe për një arsye të mirë.

Rrushi është sinonim i shëndetit të mirë të frymëmarrjes. Farat e rrushit përmbajnë një kimikat të quajtur proantocianidinë, i cili ofron lehtësim nga astma e shkaktuar nga alergjitë. Hulumtimet tregojnë se përfshirja e rrushit (veçanërisht rrushi dhe manaferrat e kuqe dhe ato vjollcë) në dietën tuaj të rregullt mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të emfizemës dhe kancerit të mushkërive. Vetitë antioksidante të rrushit gjithashtu mbrojnë mushkëritë kundër dëmtimit dhe i lejojnë ato të funksionojnë siç duhet.

Në fakt edhe fruti i shegës ngjason pikërisht me strukturat alevolare në mushkërinë tonë.

Shega = Mushkëritë

Një gotë me lëng shege mund ta ndihmojë dikë të marrë frymë pak më lehtë. Lëndët ushqyese në shegë janë të dobishme për mushkëritë, dhe farat brenda frutave madje duken si qeskat e ajrit në mushkëri që quhen alveole.

Nëse e ndani një shegë përgjysmë nga lart poshtë dhe e shikoni atë, duket si … mushkëritë me alveolat e vogla atje. Shegët (janë të mira për) shëndetin e mushkërive, sepse lëndët ushqyese në shegë janë mbrojtëse kundër kancerit të mushkërive. Ato janë të larta në fibra, vitaminë C, vitaminë K, kalium, folate, bakër dhe resveratrol, kështu që është një përzierje mjaft e mirë e lëndëve ushqyese.

9 – Qepa = Qelizat e trupit

Nëse e urreni copëtimin e qepëve, sepse ato ju bëjnë të qani, ja disa informacione që do t’ju gëzojnë. Qepa ofron përfitime të shumta ushqyese për të cilat ia vlen të qash.

Qepët ngjajnë me qelizat në trupin tonë dhe ofrojnë përfitime edhe në nivel qelizor. Ato mund të ndihmojnë në pastrimin e mbetjeve nga qelizat e trupit, ndërsa lotët e shkaktuar nga prerja e qepëve ndihmojnë në larjen e shtresave epiteliale të syve.

10 – Fasulet: SISTEMI TRETËS DHE VESHKAT

Bishtajoret, të tilla si fasulet, bizelet, qiqrat dhe thjerrëzat, janë të mbushura me fibra dhe lëndë ushqyese që përfitojnë sistemin tonë tretës. Specialistët thonë se fasulet e zeza janë të mira për zorrën e trashë dhe fasulet përgjithësisht mund të ndihmojnë në promovimin e veshkave të shëndetshme.

Fasulet e zeza, kur janë ende në bishtaja, duken si zorrët. Ato janë të pasura me fibra dhe fibrat, ndërsa treten, e mbajnë zorrën tuaj të shëndetshme dhe promovojnë shëndetin e zorrës së trashë. Ato sigurojnë ushqim për bakteret e mira në zorrën tonë.

Ndërkohë, fasulet e veshkave të njohura si Kidney Beans janë tejet të dobishme për veshkat. Veshkat e shëndetshme filtrojnë mbeturinat që trupi prodhon kur ato shpërbëjnë proteinat. Proteinat me bazë bimore, si nga bishtajoret dhe fasulet, ulin sasinë e proteinave të humbura në urinë dhe ulin ngarkesën acidike në veshka. Pra, me të vërtetë, proteinat me bazë bimore janë më pak të ashpra për veshkat dhe ndaj doktorët rekomandojnë më shumë proteina me bazë bimore për njerëzit që kanë sëmundje të veshkave.

11 – Grejpfrut: Gjoksi

Ngjashmëria midis agrumeve të rrumbullakëta – si limoni, portokalli dhe grejpfruti – dhe gjoksit nuk mund të jetë e rastësishme. Grejpfruti përmban substanca të quajtura limonoidë, të cilat janë treguar se pengojnë zhvillimin e kancerit te kafshët laboratorike dhe në qelizat e gjirit të njeriut.

12 – Fiku: Sperma mashkullore

Fiqtë janë plot me fara dhe varen në dysh kur rriten. Fiku rrit lëvizshmërinë e spermës mashkullore dhe rrit numrin e spermatozoideve gjithashtu për të kapërcyer sterilitetin mashkullor.

13 – Kërpudha: Veshi

Pritini një kërpudha në gjysmë dhe i ngjan një veshi të njeriut.

Është zbuluar se kërpudhat përmirësojnë dëgjimin, pasi kërpudhat janë një nga ushqimet e pakta që përmbajnë vitaminë D. Kjo vitaminë e veçantë është e rëndësishme për kockat e shëndetshme, madje edhe ato të vogla në vesh që transmetojnë zërin në tru.

14 – Bananet = Hormonet e lumturisë

Një banane duket si një buzë që qesh. Dhe jo rastësisht! Bananet përmbajnë “triptofan” i cili është një ɑ-aminoacid që shndërrohet në “serotonin” kur tretet. Serotonina dërgon kimikate të lumtura në tru.

Triptofani është edhe një pararendës i dopaminës. Serotonina është kimikati i dashur që mund të rrisë disponimin tuaj dhe t’ju bëjë të ndiheni më të lumtur.

Bananet jo vetëm që duken si një buzëqeshje, por edhe ju bëjnë të buzëqeshni!

15 – Brokoli = Qelizat kancerogjene

Brokoli shpesh krahasohet me pamjen e një pylli me pemë të vogla. Një krahasim tjetër për brokolin është se ai i ngjan shumë qelizave kancerogjene! Rezulton se këto 2 gjëra në fakt janë të lidhura ngushtë.

Është konstatuar se nëse hani brokoli një herë në javë, ai ka mundësi të zvogëlojë shanset për kancer të prostatës me 45%. Një herë në javë është plotësisht e arritshme dhe qartësisht tepër e dobishme!

16 – Rrënja e xhinsengut – Trupi i njeriut

Rrënja e ginsengut ka një aromë shumë të fortë, por mund të shtohet në ujë të nxehtë ose çaj për të marrë përfitimet ushqyese! Pjesa më e habitshme është se sa shumë rrënja e ginsengut ngjan me trupin e njeriut.

Ju mund ta quani rrënjën e ginsengut një ushqim holistik për shkak të vetive të pabesueshme kuruese. Mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit, sëmundjeve dhe madje edhe kancerit. Rrënja e ginsengut ju ndihmon gjithashtu të qëndroni vigjilentë dhe të keni një mendje më të mprehtë! Rrënja krahasohet me formën e trupit të njeriut sepse ndihmon të gjithë trupin tuaj nga koka te këmbët!

17 – Ullinjtë = Vezoret

Ullinjtë janë një nga ato ushqime që njerëzit ose i duan ose duan t’i urrejnë! Ato shërbehen në shumë gatime italiane dhe mesdhetare si sallata greke, pjatat me pulë apo peshk etj.

Është zbuluar se ullinjtë jo vetëm që duken si vezoret e një gruaje, por edhe ndihmojnë vezoret. Nuk është plotësisht e qartë se si, por shkencëtarët besojnë se yndyrat e shëndetshme tek ullinjtë mund të ndihmojnë në shtypjen e çdo gjeni që predispozon një grua për t’u prekur nga kanceri e vezores.

18 – Luleshtrydhet = Dhëmbët

A nuk duken luleshtrydhet si disa dhëmbë të vegjël? Dhe në fakt, nëse hani rregullisht luleshtrydhe, ato mund t’ju ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve!

Luleshtrydhet përmbajnë diçka të quajtur acid malik i cili ndihmon në zbardhjen e smaltit të dhëmbëve tuaj. Herën tjetër që të shkoni në dyqan ushqimor, anashkaloni korridorin e higjienës orale dhe kapni disa luleshtrydhe!