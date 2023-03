Banka zvicerane Credit Suisse/ Pse po shembet – Skandalet dhe frika e një ikje bankare, “zhyten” deri në 23% aksionet e saj

Pranimi i Credit Suisse Group AG vetëm 24 orë më parë i “dobësive materiale” në pasqyrat e saj financiare, pasi kostoja e sigurimit të obligacioneve të saj kundër mospagimit arriti nivelin më të lartë që nga fillimi i bankës, hapi thesin e Aeolus për industrinë bankare evropiane. në sfondin e kolapsit të Silicon Valley Bank. Siç raportohet nga newmoney.gr, “dobësitë thelbësore” të identifikuara lidhen me pamundësinë për të planifikuar dhe mbajtur vlerësime efektive të rrezikut në pasqyrat e saj financiare. Megjithatë, çmimi i aksionit në bursën e Cyrihut po bie sot me gati 23%.









Në raportin e saj vjetor, Credit Suisse zbuloi se kishte identifikuar “dobësi të caktuara materiale në kontrollin e brendshëm mbi raportimin financiar” për vitet 2021 dhe 2022. “Kontrolli i brendshëm i grupit mbi raportimin financiar nuk ishte efektiv”, tha Credit Suisse në raportin e saj vjetor. Raporti, me menaxhmentin që konkludoi se kontrollet dhe procedurat e zbulimit nuk ishin efektive. ‘Konkretisht, banka njoftoi se po vëzhgon “tërheqje dukshëm më të larta të depozitave në para, mosrinovimi i depozitave me afat në maturim dhe daljet neto të aktiveve në nivele që ishin dukshëm mbi normat e vërejtura në tremujorin e tretë të 2022. “Sipas vlerësimeve, në tremujorin e fundit të 2022 ka pasur dalje të depozitave prej 110 miliardë frangash zvicerane.

Rezultatet financiare të Credit Suisse për vitin 2022 treguan një humbje neto prej 7.3 miliardë frangash zvicerane (8 miliardë dollarë) për vitin e plotë.

Përveç kësaj, PwC, një firmë e kontabilistëve publikë të certifikuar që auditoi pasqyrat financiare për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2022, lëshoi ​​”një opinion negativ mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Grupit mbi raportimin financiar më 31 dhjetor 2022″, tha Credit Suisse.

Raporti ishte tronditja e parë për investitorët dhe tregjet, me Credit Suisse që njoftoi se po miratonte një “Plan të Rimëkëmbjes”. Megjithatë, Banka Kombëtare Saudite (SNB) e cila zotëron 9.9% të aksioneve të Credit Suisse dhe është aksioneri kryesor i bankës zvicerane refuzon të vazhdojë me një rritje të re kapitali pasi, sipas Bloomberg, lidhet me hezitimin e SNB për të kaluar kufirin prej 10%. Vini re se SNB kontrollohet 37% nga fondi i pasurisë sovrane të Arabisë Saudite.

Në të njëjtën kohë, kryetari i Bordit të Drejtorëve Axel Lehmann i Credit Suisse tha se mbështetja e mundshme e qeverisë për bankën nuk ishte “as në tryezë”, pavarësisht problemeve të fundit që kanë tronditur besimin e depozituesve dhe investitorëve në grup.

Parashikimi alarmues

Kriza e likuiditetit dhe problemet e mëdha me të cilat përballet banka zvicerane bënë që vetëm 24 orë më parë analisti dhe investitori i Wall Street Robert Kiyosaki të parashikonte se banka e radhës që do të shembet është Credit Suisse. Kiyosaki beson se banka zvicerane do ta gjejë veten në gjendje falimentimi në të ardhmen e afërt, mes goditjeve të mëtejshme nga mbyllja e Silicon Valley Bank (SVB). “Problemi është tregu i bonove dhe parashikimi im – unë parashikova falimentimin e Lehman Brothers vite më parë dhe mendoj se banka e radhës që do të dështojë është Credit Suisse – tha bashkëthemeluesi i Rich Dad Company, sepse bonoja e tregut shembet.

Ankthi dhe frika për rrugën e sektorit bankar në Evropë – pavarësisht nga çështja e SVB-së që nuk lidhet me zhvillimet e KS – janë kthyer përgjithmonë, me aksionet e bankave në rënie të lirë sot. Autoritetet e bursës u detyruan kohët e fundit të pezullonin tregtimin e aksioneve të Credit Suisse dhe Societe Generale, e cila ishte gjithashtu nën presion të madh. Aksionet e disa bankave italiane (UniCredit, Finecobank dhe Monte Dei Paschi) gjithashtu u ndaluan.

“Tregjet janë shumë të ndjeshme ndaj lajmeve negative, pas surprizës në bankat amerikane. Ekziston frika e infektimit të rrezikut për bankat e tjera”, tha për Bloomberg Francois Lavier, kryeanalist në Lazard Freres Gestion. Analistët shpjegojnë se për shkak të besimit të dobët të investitorëve, nuk mund të përjashtohet një bankë e drejtuar në bankat më të rrezikuara, e cila do të shkaktojë mbytje në sektor.

Tregjet në të kuqe

Rënia e bankës zvicerane është e kuptueshme duke tërhequr poshtë aksionet e tjera bankare, me indeksin e Euro Stoxx Banks duke rënë 6.6% dhe duke arritur nivelin më të ulët që nga fillimi i janarit.

Nga ana tjetër, BNP Paribas franceze humbet të paktën 11.5%, ndërsa presion ushtrohet edhe mbi aksionet e bankave greke, ku Alpha Bank ka rënë me 8.8%. Commerzbank dhe Deutsche Bank gjithashtu humbën deri në 9.5%. Më në fund, Societe Generale – derisa tregtimi u pezullua – ra me 11%.

Në këtë kontekst, pan-evropiani Stoxx 600 tregon humbje të forta në -2.50% dhe 438 pikë, pasi DAX gjerman bie me 2.73%, britanike FTSE 100 me 2.57%, francez CAC 40 me 3.33% dhe italiani FTSE MIB, me 3.46%.

Era, në fakt, arrin në anën tjetër të Atlantikut, me kontratat e së ardhmes së Dow Jones parashikojnë një rënie prej gati 600 njësive. Humbje të rënda priten edhe në S&P 500 – Nasdaq.