Champions League/ Incidente të tmerrshme në Napoli nga tifozët e Eintracht – Shikoni videon

Ajo që ndodhi në ndeshjen e parë tre javë më parë në Frankfurt, parashikoi se edhe kthimi në Napoli do të jetë… i nxehtë dhe kjo ishte arsyeja që Ministria e Brendshme italiane shpalli një javë më parë ndalimin e shitjes së biletave për tifozët e Eintracht.









Megjithatë, klubi gjerman apeloi dhe gjykata e rrethit të Napolit e la në fuqi, kështu që 2700 tifozë të Eintracht udhëtuan drejt jugut italian nga mbrëmja e së martës dhe sot treguan disponimin e tyre.

‼️ Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi stanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell’ordine. La tensione resta altissima in attesa del calcio d’inizio.#Napoli #Sportitalia pic.twitter.com/3S9v7rosbC — Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023

Nga orët e para të mesditës ata po ecnin në sheshet qendrore dhe në një moment ka ndodhur një shpërthim me huliganët gjermanë duke sulmuar forcat e policisë duke shkaktuar dëme në automjete dhe dyqane… Shumë persona raportojnë se policia italiane është kapur duke ‘fjetur’ pasi nuk ka pritur atë sulm të gjatë të madh dhe të përshkallëzuar nga huliganët gjermanë.

‼️ Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champions contro l’Eintracht. Proseguono gli scontri tra la polizia e alcuni gruppi ultras tedeschi #napoli #eintracht #sportitalia pic.twitter.com/cbn4wR1hlK — Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023

E gjithë kjo po ndodh, pa asnjë përplasje me napolitanët, ndërkohë që raportohet se tifozët e Yllit të Kuq duan të jenë në Napoli për t’u “bashkuar” me tifozët e “Partenopeit”, por gjermanët kanë edhe përforcime pasi janë në krah të tyre. Ultrasit e Atalantës që janë armiq të betuar me napolitanët…