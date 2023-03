Incidenti në Detin e Zi/ “Ne kurrë nuk e goditëm dronin” – Rusia me video përgënjeshtonë SHBA-në

Me SHBA-të që akuzojnë Rusinë për sjellje “të papranueshme” dhe Moskën e cilëson atë si provokim, kjo e fundit po publikon video për të mohuar incidentin ku një avion luftarak rus Su-27 përgjoi një dron amerikan mbi Detin e Zi.









Videoja dyshohet se është marrë nga kabina e avionit luftarak rus Su-27 dhe po qarkullon në Telegram dhe mediat ruse. Ajo tregon se avioni rus manovroi dhe shmangu dronin dhe se ai kurrë nuk e goditi helikën e tij për ta shkaktuar rrëzimin e tij, siç pretenduan fillimisht SHBA.

Megjithatë, vlen të theksohet se autenticiteti i videos nuk është konfirmuar.

Gjithsesi, bota po e shikon me frymë të lodhur episodin e ri të luftës së ftohtë mes SHBA-së dhe Rusisë.

Pas incidentit në Detin e Zi, SHBA thirrën në Departamentin e Shtetit ambasadorin rus në Uashington për të protestuar.

SHBA: Bëmë maksimumin për të shmangur rrezikun, droni u shkatërrua

Në një deklaratë të re, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, John Kirby tha se avioni pa pilot që amerikanët e detyruan të zbresin në Detin e Zi pasi pësuan dëmtime në helikë nga një raketë ruse, mund të mos rikthehet më kurrë.

“Droni nuk do të mund të përdoret më”, tha zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë për CNN në një intervistë.

“Ai ra në ujë shumë të thellë në Detin e Zi, kështu që ne po përpiqemi të zbulojmë nëse ka një mënyrë për ta rikuperuar atë. Ndoshta nuk ekziston”, tha përfaqësuesi.

“Ne bëmë të pamundurën për të zvogëluar rrezikun”, shtoi ai.

Kujtojmë se në mes të një klime të luftës së ftohtë, Departamenti i Shtetit thirri ambasadorin rus në Uashington, për një shpjegim, ndërsa që në momentin e parë të regjistrimit të episodit të nxehtë, zyrtarët amerikanë folën për sjellje “të papranueshme” nga ana e Rusia.

Incidenti ndodhi mbi ujërat territoriale ndërkombëtare, në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe ishte një ushtrim rutinë.

Kjo nuk është hera e parë, kohët e fundit, që rusët tentojnë të kapin një dron amerikan.

Simulimi i CBS tregon se si avioni luftarak rus rrëzoi dronin amerikan

CBS channel showed a video reenactment of how a Russian #Su27 fighter jet shot down an American #MQ9 Reaper. pic.twitter.com/pRO9tPcxM7 — KyivPost (@KyivPost) March 15, 2023

Sekretari britanik i Mbrojtjes Ben Wallace tha sot se Moska duhet të respektojë hapësirën ajrore ndërkombëtare, pasi SHBA akuzoi Forcën Ajrore të Rusisë për rrëzimin e një avioni amerikan dron në Detin e Zi.

Wallace e bëri deklaratën për agjencinë e lajmeve Reuters në hapjen e një ekspozite në Chiba, afër Tokios.

Forcat e armatosura amerikane raportuan dje se u detyruan të hidhnin një UAV në det sepse një luftëtar rus e kapi atë dhe i ka dëmtuar helikën.

Sipas komandës evropiane të ushtrisë amerikane, incidenti i ndodhur në orën 08:03 të ditës së djeshme, ishte rezultat i një “përgjimi të pasigurt dhe joprofesional” nga një luftëtar rus.

CBS postoi videon simuluese më poshtë duke treguar se si luftaraku rus dëmtoi MQ-9 Reaper, sipas versionit amerikan të ngjarjeve. Në veçanti, animacioni i simulimit tregon një luftëtar rus Sukhoi Su-27 që i afrohet dronit amerikan nga prapa, duke rrjedhur qëllimisht karburant mbi të. “Zyrtarët besojnë se objektivi ishte të kalonte përpara në mënyrë që UAV-ja të mund të fluturonte nëpër shtëllungën e karburantit, por ai fitoi lartësi shumë shpejt dhe goditi helikën”, shpjegon video.

Zëdhënësi i Pentagonit Pat Ryder shpjegoi se për shkak se droni nuk ishte më në gjendje të manovronte, u vendos që të hidhej në Detin e Zi. Ai vlerësoi se një luftëtar rus ishte gjithashtu i dëmtuar dhe se përgjimi zgjati 30 deri në 40 minuta.

“Për më shumë se gjysmë ore, dy avionë luftarakë rusë kaluan pranë dronit gjithsej 19 herë”, thuhet në një pjesë tjetër të videos.

Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes hodhi poshtë versionin amerikan të ngjarjeve. Ai tha se UAV-ja u rrëzua në Detin e Zi, afër gadishullit të Krimesë, për shkak të një manovre të mprehtë dhe se nuk u godit kurrë nga një luftëtar rus.

Ai sqaroi se luftëtarët u dërguan për të identifikuar një ndërhyrës të panjohur i cili po kërcënonte të depërtonte në hapësirën ajrore ruse. Avionët rusë nuk përdorën armët e tyre dhe nuk ranë në kontakt me mjetin ajror pa pilot, duke u kthyer të sigurt në bazën e tyre, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë.

Avionët e tipit MQ-9 përdoren kryesisht për zbulim, por gjithashtu mund të mbajnë armë dhe të kenë edhe kundërmasa. Ata kanë sensorë të aftë për të mbuluar zona të mëdha.

The United States military was forced to essentially crash its MQ-9 Reaper surveillance drone because of the damage caused when it was struck by a Russian jet, the Pentagon said https://t.co/r462MdgDxi pic.twitter.com/PuHhKTctEe — Reuters (@Reuters) March 14, 2023

Pentagoni amerikan nuk ka specifikuar, të paktën deri më tani, se cili ishte misioni i UAV-së dhe as nëse ishte i armatosur.

Analiza e BBC: Çfarë do të thotë rrëzimi i dronit amerikan në ujërat ndërkombëtare në Detin e Zi

Episodi “i nxehtë” i rrëzimit të një droni amerikan MQ-9 Reaper në ujërat ndërkombëtare në Detin e Zi ngre shumë pikëpyetje nga avioni rus Su-27. “Përballja” ajrore mes avionëve luftarakë rusë dhe një droni amerikan, që rezultoi në rrëzimin e avionit pa pilot në ujërat ndërkombëtare të Detit të Zi, duket të jetë mosmarrëveshja më e rëndësishme publike midis SHBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë. më 24 shkurt.

Si e tillë, komenton BBC, ajo ngre shumë pikëpyetje, duke rritur rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm Rusi-Perëndim. John Kirby i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA (NSC) thotë se ka pasur shkelje të tjera të hapësirës ajrore ndërkombëtare mbi Detin e Zi “madje edhe në javët e fundit”, por se kjo ishte ndryshe.

A mund të ketë qenë një aksident?

“Në bazë të veprimeve të pilotëve rusë, është e qartë se sjellja e tyre ishte e pamatur dhe joprofesionale”, ishte verdikti i zëdhënësit të Pentagonit, gjeneral brigade Pat Ryder. “Mendoj se veprimet flasin vetë”, siç thotë ai, duke theksuar se episodi i “nxehtë” tregon një përshkallëzim të ndjeshëm në marrëdhëniet mes dy vendeve.

Sipas Pentagonit, i gjithë incidenti zgjati rreth 30 deri në 40 minuta. Gjatë kësaj periudhe kohore, gjenerali Pat Ryder theksoi se nuk kishte asnjë komunikim të drejtpërdrejtë midis ushtrisë ruse dhe amerikane.

Vlen të theksohet se avioni luftarak rus rrëzoi dronin e Forcave Ajrore Amerikane pasi dëmtoi helikën e dronit amerikan MQ-9 Reaper.

Sipas një zyrtari amerikan, droni Reaper dhe dy avionë SU-27 Flanker po operonin mbi ujërat ndërkombëtare në Detin e Zi kur një nga avionët luftarakë rusë fluturoi qëllimisht përpara dhe hodhi karburant përpara dronit. Më pas ai shkatërroi helikën e Reaper. Zyrtarët amerikanë vlerësojnë se avioni rus Su-27 “me gjasa” i përfshirë në incidentin “të nxehtë” ka pësuar disa dëme, gjë që tregon se rrëzimi i dronit nuk ishte i qëllimshëm.

“Unë e di se Departamenti i Shtetit i shprehu qeverisë ruse shqetësimin e tij për incidentin”, shtoi gjenerali Pat Ryder.

Çfarë do të thotë ky episod për të ardhmen e operacioneve të dronëve amerikanë mbi Detin e Zi dhe mbikqyrjen e hapësirës ajrore që ofrojnë operacione të tilla në Ukrainë? “Nëse mesazhi nga rusët është që të na pengojnë të fluturojmë ose operojmë në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi Detin e Zi, atëherë kjo do të dështojë sepse kjo nuk do të ndodhë,” tha ai në një intervistë për televizionin Zërin e Amerikës. , John Kirby i Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara.

Nuk është për t’u habitur që Rusia do të donte ta bënte sa më të vështirë të jetë e mundur për aleatët e Ukrainës që të operojnë në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi Detin e Zi. Uashingtoni, megjithatë, është i ngushtë në lidhje me rrëzimin e dronit, me gjeneralin Ryder që nuk jep informacion se ku supozohet se u rrëzua, as nuk zbuloi nëse marina ruse po përpiqet të rikuperojë rrënojat e tij.

Edhe pse në rrjetet sociale qarkullojnë mesazhe të regjistruara që tregojnë se një operacion rus është duke u zhvilluar për gjetjen e mbetjeve të dronit, kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht (të paktën deri më tani).

Është e qartë se Uashingtoni nuk do të ishte i lumtur nëse një teknologji e ndjeshme e vëzhgimit do të binte në “duart” e Rusisë.

Për presidentin amerikan Joe Biden, i cili ka deklaruar vendosmërinë e tij për të mbështetur Ukrainën “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, ky është një rast i veçantë. Dhe kjo sepse nuk janë vetëm armatimet perëndimore që po ndihmojnë Ukrainën t’i rezistojë pushtimit rus.

Është gjithashtu një sasi e madhe informacioni, në kohë reale, për çdo aspekt të operacioneve ushtarake të Rusisë, duke përfshirë kalimin e anijeve luftarake në Detin e Zi dhe lëshimin e raketave që kanë shënjestruar të gjithë Ukrainën.

Nga mbrojtja e infrastrukturës kritike kombëtare të Ukrainës deri te planifikimi i operacioneve të veta sulmuese, Kievi është shumë i varur nga një rrjedhë e qëndrueshme informacioni, siç thekson redaktori diplomatik i BBC-së. Për arsye të dukshme, zyrtarët amerikanë do të përpiqeshin të ruanin gjakftohtësinë e tyre duke miratuar masa sigurie në lidhje me operacionet ndërkombëtare të mbikëqyrjes së hapësirës ajrore në Detin e Zi. Uashingtoni dëshiron të ruajë masat e sigurisë, por po përpiqet të shmangë përdorimin e forcës me rrezikun e tërheqjes në një konfrontim më të drejtpërdrejtë me Moskën, raporton BBC.