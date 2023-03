Joseph Gentile, bankieri që kishte gisht në tre falimentime të mëdha, “Star” në çështjet Enron, Lehman Brothers dhe Credit Suisse

Rënia e Bankës Amerikane të Silicon Valley dhe “përplasja” e Credit Suisse zvicerane, disa ditë më vonë, “mbyti” bursat në mbarë botën dhe shkaktojnë lëkundje në ekonominë globale, me ditët që jetojmë të kujtojnë ato të vitit 2008 dhe kolapsin, më pas, të Lehman Brothers.

Është e arsyeshme të pyesim veten nëse ka “të përbashkëta” në këto raste apo… rastësi të çuditshme, “djallëzore” që mund të nxisin teoritë e konspiracionit. Koincidenca e parë, e dukshme, që sigurisht nuk ka nevojë për analizë të mëtejshme, por që vlen të përmendet, është se kryetari i Credit Suisse quhet… Lehman dhe shkruhet në anglisht afërsisht si Lehman Brothers, por me një “n” të dyfishtë (Axel Lehmann).

Megjithatë, duke kërkuar informacione përkatëse në internet, menjëherë pas lajmit për shembjen e SVB-së, nuk ishin të paktë ata që identifikuan një element – ose më mirë një person – që lidh dhe lidhet me punët e Lehman Brothers dhe SVB.

Diku këtu, pra, duhet t’ju prezantojmë me z. Joseph Gentile, i cili punoi si drejtor financiar në Bankën Globale të Investimeve të Lehman Brothers – nga ku u largua në të vërtetë në vitin 2007, vetëm një vit para se të falimentonte – ndërsa sot gjejmë atë në pozicionin e Drejtorit Menaxhues të Bankës Silicon Valley!

This is truly unusual.

Meet Joseph Gentile.

He was the Chief Administrative Officer at Silicon Valley Bank.

Prior to joining the firm in 2007, he served as the CFO for Lehman Brothers’ Global Investment Bank.

This is him: pic.twitter.com/KcVbJVlkkt

— unusual_whales (@unusual_whales) March 11, 2023