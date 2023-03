Nuk keni kohë të konsumoni mëngjes? Ja 3 receta të thjeshta gatimi

Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe shumë prej nesh, shpesh herë e anashkalojmë. Një nga arsyet më të përmendura është koha e kufizuar. Por ne sjellim në vëmendjen tuaj disa receta të shpejta të cilat mund t’i përgatisni në më pak se 10 minuta.









Smoothie me mango dhe karota

Kombinimi unik i mangos dhe karotave është i pasur me beta-karotën dhe vitaminë C. I përzier me një bazë kremoze të kosit të thjeshtë grek, mjaltë dhe kanellë, thjesht hidhni të gjithë përbërësit në një blender dhe shijoni këtë smoothie me plot vlera ushqyese.

Tost me rikota, dardhë dhe bajame

Mund të konsumoni këtë tost, duke e kominuar me disa ushqime të shijshme të cilat do t’ju ndihmojë për të nisur ditën shkëlqyer. Mund të konsumoni tostin klasik me avokado dhe vezë, ose me rikota, dardhë dhe bajame.

Smoothie me çokollatë, kokos dhe banane

Nuk është problem nëse konsumoni pak çokollatë në mëngjes. Mjafton të hidhni të gjithë përbërësit në një blender dhe përfitoni këtë masë kremoze për një mëngjes të shijshëm dhe të shëndetshëm.