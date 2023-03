Supermodelja dhe ish-e dashura e Leonardo Di Caprios, në lidhje me mësuesin e djalit të saj (FOTO+VIDEO)

Gisele Bundchen, një nga supermodelet më të famshme në botë, është parë edhe një herë në Kosta Rika me mësuesin e saj të preferuar të “jiu jitsu”, Joaquim Valente .

Çifti kalon shumë kohë së bashku dhe lidhja e tyre duket se po bëhet gjithnjë e më e fortë.

Gisele Bündchen Flaunts Toned Figure While Out with Jiu-Jitsu Pro Joaquim Valente in Costa Rica https://t.co/dOj7cWBBNI

Gisele Bündchen and her jiu-jitsu instructor Joaquim Valente are back in Costa Rica together, and she’s showing off her toned abs. https://t.co/D0g8nZ5aAg

— TMZ (@TMZ) March 15, 2023