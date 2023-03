VIDEO/ “Nëse del me mua dhe Oltën në nominim largohesh”- E konsideron aleate, Luizi i sugjeron Deas: Tërhiq një lojtar pas vetes

Pas prime-t të djeshëm, Luizi duket se e konsideron Dea Mishel si një aleate në lojë. Pas përfundimit të spektaklit, ai ka diskutuar me Dean për lojën e saj. Ai i tha se nuk e ka përdorur, mirëpo e këshilloi se nëse nominohet e del përballë tij dhe Oltës, largohet nga shtëpia.









Madje ai i tha se duhet të ndryshojë taktikë, duke tërhequr pas vetes në nominim një nga banorët e rinj.

Këshilla e Luizit:

E di kur e kam me ty? Kur të jem te nominimet, e kur e kam të sigurtë që do jesh në nominim. Se do nominohesh nga Olta, Qetsori e mbase nga Nita.

Del ti me Oltën, dal edhe unë e do jesh e rrezikuar. Kjo është pika që duhet të kapesh fort. Llogarite lojën tëndë, me kë të dalësh tjetër ti e kalon, dole me mua dhe Oltën ngec. Ky është mendimi im, nuk po të intimidoj. Ti kësaj duhet t’i ruash, që të mos të të bien ty. Se ka interes Olta ndaj teje. Ti duhet ti ruash. Merr x lojtar, Lorencin, Gentin, që t’i kesh hapësirë që t’i kesh në nominim, që të shpëtosh.