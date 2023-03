‘Fronin e mban Luizi’/ Eksperti i IT:  Popullariteti i Kiarës ka rënë, shkak sjelljes brenda BBVIP.  Pikë po fiton Olta

Banorët e BBVIP pasi u bënë pjesë e formati, ‘synim’ kanë dhe audiencën në rrjetet sociale, ku prej kohësh tashmë fronin po e mban Luiz Ejlli i cili është cilësuar si personi më i klikuar dhe i ndjekur .









Eksperti i IT-së Tomi Kallanxha ka bërë një analizë lidhur me audiencën e vipave nëse kanë pasur lëvizje dhe se cilët kanë qenë më të klikuarit, pas Luizit.

Ai ka treguar se Kiara po njeh një rënie të pandalshme kohët e fundit e kjo ndikuar nga loja e saj brenda shtëpisë dhe mospëlqimit të sjelljes së saj nga publiku.

Ndërsa theksoi se e kundërta ka ndodhur me Oltën, pasi kjo e fundit ka fituar audiencë.

“Të gjithë individët që janë brenda, që shoqërojnë Luizin dhe bëhen faktorë me Luizin, vjen një moment i caktuar që shkëputet Luizi dhe bie audienca. Si në rastin e Jorit, që kur ishte me Luizin shkoi lart ,dhe tani që nuk ka më kimi mes tyre, është kthyer në rënie audienca e Jorit. Kiara është në rënie, popullariteti i Kiarës me situatat që ka bërë brenda. Olta ka filluar të fitojë audiencë, mund t’ia ketë kaluar këto 15 ditë mars Kiarës. Ermiona ka pasur një ngjitje të madhe në një moment para se të dilte, ndoshta doli në momentin e gabuar”, ka thënë ai.