Gary Lineker zgjodhi të ndalet kundër fuqisë së pushtetit!

I gjithë fjalimi mbart pasoja, e cila është shumë shpesh thelbi. Ndonjëherë këto pasoja janë të mira – ju e zhvendosni numrin në drejtimin tuaj. Dhe ndonjëherë pasojat janë të këqija – të tjerët përdorin fjalimin e tyre për t’ju dënuar. Ne të gjithë e kuptojmë këtë – është e natyrshme në të gjithë ligjërimin njerëzor, nga mënyra se si flasim për të tjerët deri te udhëzimet e punëdhënësve në mediat sociale.

E drejta e fjalës së lirë, natyrisht, ka gjithashtu një kuptim “termi i artit” – një kuptim juridik i veçantë. Dhe për një avokat, pyetjet janë se ku bie e drejta e fjalës së lirë. Nuk kam të drejtë të të shpif. Unë nuk mund të ndaj informacionin tuaj konfidencial – ose sekretet zyrtare shtetërore. Nëse jam në një turmë, nuk mund të bëj zhurmë, “e cila mund të shkaktojë alarm ose shqetësim” tek ata që janë afër. Në Irlandën e Veriut, nuk mund të blasfemoj.

Por vetëm fuqia shtrënguese e shtetit – urdhra, gjoba, burgim – mund të më ndalojë të flas. E drejta ime e fjalës së lirë është një mburojë kundër shpatës së saj. Është “në zemër të çdo shteti demokratik”, siç e shpreh çështjen një version tashmë i zëvendësuar i Kodit të Transmetimit Ofcom të Mbretërisë së Bashkuar. Ligji, megjithatë, nuk më jep të drejtën të flas pa pasoja, për t’i mbyllur gojën ata që kundërshtojnë. Kjo do të fyente të drejtën e kritikëve të mi për të folur.

E gjithë kjo na çon në javën e kaluar, kur transmetuesi dhe ylli i futbollit në pension, Gary Lineker, u pezullua nga detyrat e tij të hostit në BBC, pasi hyri në Twitter për të krahasuar gjuhën e përdorur në shtypjen e fundit të imigracionit të qeverisë britanike me atë të Gjermanisë së viteve 1930.

Asgjë në tweetet e Lineker-it që kritikojnë politikën e qeverisë ndaj migrantëve nuk angazhoi të drejtat e lirisë së fjalës – jo siç i kuptojnë avokatët.

Sanksionet që vendosi BBC – largimi i Lineker nga valët – nuk erdhën nga shtrëngimi i shtetit, të paktën për aq sa dimë ne. Në vend të kësaj, ata ishin, tha BBC, pjesë e quid pro quo-së për prezantuesit. “Doni të punoni për BBC? Këtu janë udhëzimet tona editoriale. Ju i thyeni ato, ju humbisni vendin tuaj”.

Por, siç u përmend, i gjithë fjalimi mbart pasoja – diçka që Tim Davie, drejtori i përgjithshëm i BBC-së, zbuloi gjithashtu kur ish-futbollistët dhe ekspertët e sportit Ian Wright dhe Alan Shearer tërhoqën punën e tyre në solidaritet me Lineker pas pezullimit të tij.

Ritmet e të folurit dhe pasojat në këtë rast nuk janë për gjyqtarët. Por ne të tjerët ende mund të zgjedhim rrugën përmes çështjeve konkurruese të vendit të BBC-së në jetën kombëtare, çfarë sakrifice është e arsyeshme për t’u kërkuar prezantuesve të BBC-së të bëjnë në emër të paanshmërisë dhe interesit publik për të siguruar ekspertë që prezantojnë në BBC mund të kritikojnë pushtetin shtetëror nëse e kërkon etika e tyre profesionale.

Pyetja kryesore këtu, në nivel analitik, është nëse Lineker mund të mendohet në mënyrë të arsyeshme se po fliste për BBC kur ai dënoi gjuhën që qeveria përdori për të përshkruar azilkërkuesit. Vetëm nëse përgjigja është “po”, mund të bëhet një rast i arsyeshëm që fjalimi i tij të rrezikojë paanshmërinë e BBC-së.

Por a ka dikush në Britani që e di se kush është Lineker ende nuk e di se ai është një ekspert futbolli? A mund të ketë menduar dikush me të vërtetë që pikëpamjet e tij përfaqësonin pozicionin e BBC-së? Ka pak gjasa.

Pra, atëherë si mund të shpjegohet ndërhyrja e grupit (vetëidentifikues) Common Sense të anëtarëve konservatorë të parlamentit, i cili pa 36 ligjvënës dhe kolegë që i shkruan Davie-t, duke kërkuar që “të paktën, zoti Lineker të kërkojë falje pa rezerva”? Tweet-et e tij “pa dyshim do të tronditnin besimin e shumë njerëzve – tashmë të brishtë – në paanshmërinë dhe standardet profesionale të BBC-së”, pretenduan ata.

Dhe si duhet ta kuptojmë saktësisht këtë qëndrim befasues nga shqetësimi i tyre i zakonshëm – kangjella kundër “kulturës së anulimit”?

Ndërhyrja e tyre është vetëm një ripërsëritje e një sherri të njohur midis pushtetit aktual dhe pushtetit kryengritës. Në vitet 1980, ajo mori formën e sulmeve ndaj “korrektësisë politike”. Ose, siç tha komentatori Will Hutton: “Ajo që mendimtarët më të mprehtë të së djathtës amerikane panë shpejt ishte se duke i shpallur luftë manifestimeve kulturore të liberalizmit – duke ngritur akuzën e ‘korrektësisë politike’ kundër eksponentëve të tij – ata mund të diskreditonin të gjithë. projekt politik”.

Sot kjo përplasje është ringjallur si kulturë anulimi, në shërbim të të njëjtit qëllim – duke diskredituar ata që kërkojnë të trajtojnë pabarazitë strukturore rreth racës, klasës, gjinisë dhe identitetit seksual. Gjuha është e re, por objekti mbetet i njëjtë. Keqpërdorimi selektiv i nocionit të fjalës së lirë, dhe motra e saj e vështirë anulon kulturën, nga pushteti aktual kërkon të diskreditojë ata që e sfidojnë atë.

Në një vendim të Gjykatës së Apelit, ish-Zoti i Apelit në Ordinarin Johan Steyn dikur e përshkroi lirinë e fjalës si: “Gjaku i jetës së demokracisë. Rrjedha e lirë e informacionit dhe e ideve informon debatin politik. Është një valvul sigurie: njerëzit janë më të gatshëm të pranojnë vendime që janë kundër tyre nëse në parim mund të kërkojnë të ndikojnë tek ata. Ajo vepron si një frenim për abuzimin e pushtetit nga zyrtarët publikë. Lehtëson ekspozimin e gabimeve në qeverisjen dhe administrimin e drejtësisë së vendit”.

Duke folur si zot i ligjit – një anëtar i Dhomës së Lordëve që ulet si gjykata më e lartë e apelit – formulimi i Steyn na kujton atë që na mëson ligji. Se është fuqia shtrënguese e shtetit që frenon fjalën e lirë. Dhe pikërisht në mbrojtjen e hapësirës për të sfiduar shtetin – si dhe ministrat që ushtrojnë pushtetin e tij – e drejta e fjalës së lirë është kritike. Nëse demokracia nuk do të reduktohet në një ngjarje që ndodh një herë në pesë vjet, ajo është gjithçka.

Nëse Gary Lineker do të kishte folur në mbështetje të politikës së qeverisë, a do ta kishte pezulluar vërtet Tim Davie atë? Përsëri, duket e pamundur. Por Lineker në vend të kësaj zgjodhi të reduktonte fuqinë, duke përdorur pozicionin e tij në shërbim të azilkërkuesve, zërat e të cilëve rrallëherë ngrihen – që do të thoshte se sfida e tij u dëgjua.

Jolyon Maugham KC është autori i “Bringing Down Goliath – How Good Law can Topple the Powerful” dhe drejtor i Projektit Good Law