‘Kush ka punë me drejtësinë të marrë avokat’/ Rama pas arrestimit të kryebashkiakut Alla: PS nuk ofron shërbime për askënd, SPAK po i godet

Gjatë një konference me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Sigurisë, Joseph Borrel dhe Komisionin për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi, kryeministri Edi Rama ka komentuar reformën në drejtësi.









Rama duke iu referuar arrestimit të kryebashkiakut të Bulqizës, Lefter Alla për abuzim me tenderat tha se Prokuroria e Posaçme (SPAK) po godet njerëz të lidhur me pushtetin, duke theksuar se ata nuk janë të paprekshëm.

“Duke folur për Shqipërinë jemi të lumtur të konstatojnë se gjërat kanë shkuar sipas parashikime, nuk kemi asnjë vonesë, reforma në drejtësi ka filluar të japë fryte domethënëse dhe nuk është fushë me lule ka ferrat dhe gropat e veta por një gjë është e fakt që po ndodh ajo që askush kohë më parë nuk e imagjinonte, SPAK po godet njerëz, individë të lidhur me pushtetin apo jo dhe po tregon që koha e të paprekshmëve ka mbaruar dhe nga ana tjetër jam krenar që Shqipëria në rajon është i vetmi vend që e ka hedhur këtë hap. E kemi bërë të qartë që kushdo që kanë punë me drejtësinë të marrë te avokat PS dhe qeveria nuk ofron shërbime avokati për askënd dhe kjo është në arritje domethënëse për Shqipërinë në një proces ku ne duhet të hymë në një fazë të re me prokurimet publike që siç vlerësohet ka bërë përparime të konsiderushme”, tha ai.