Macron kërkon ‘opsionin bërthamor’ për të detyruar reformën e pensioneve në një pengesë të madhe politike!

Presidenti francez Emmanuel Macron autorizoi përdorimin e një manovre të diskutueshme kushtetuese për të anashkaluar parlamentin dhe për të imponuar reformën e tij thellësisht jopopullore të pensioneve.









Kryeministrja Elizabeth Borne njoftoi në parlament të enjten pasdite se qeveria po përdorte nenin 49.3 të kushtetutës, në atë që shihet si një opsion bërthamor përpara asaj që do të kishte qenë një votim kyç në Asamblenë Kombëtare. Lëvizja e befasishme i lejoi qeverisë të shtynte legjislacionin pa e dorëzuar atë në një votim parlamentar.

Partia e Rilindjes së Macron humbi shumicën e saj absolute në Asamblenë Kombëtare në zgjedhjet parlamentare vitin e kaluar, por qeveria ishte në gjendje të miratonte legjislacionin muajt e fundit me mbështetjen e partisë konservatore Les Républicains. Gjithsesi, duket se në hapin ekstrem përpara votimit, qeveria nuk kishte mbështetje të mjaftueshme nga partia konservatore, vota e së cilës ishte vendimtare për kalimin e reformës qendrore të Macron.

Reforma do të rriste moshën ligjore të daljes në pension në 64 nga 62 vjeç dhe do të zgjeronte kontributet për një pension të plotë në një përpjekje për të balancuar llogaritë e sistemit të pensioneve shtetërore të Francës. Reforma e pensioneve ishte gjithashtu një gur themeli i ofertës së Macron për rizgjedhje vitin e kaluar dhe një humbje në parlament për këtë çështje do të kishte shkatërruar pjesën tjetër të mandatit të tij.

Megjithatë, thirrja e nenit 49.3 shihet gjerësisht si një veprim i rrezikshëm për Macron pasi lejon deputetët të paraqesin mocione mosbesimi brenda 24 orëve. Ndërsa qeveria i ka mbijetuar mocioneve të mosbesimit në muajt e fundit, aksionet janë shumë më të larta këtë herë. Nëse shumica e deputetëve votojnë në favor të një mocioni, qeveria e Borne do të detyrohet të japë dorëheqjen.

Anashkalimi i parlamentit do të nxisë gjithashtu mbështetjen për sindikatat franceze, të cilat kanë udhëhequr protesta dhe greva mbarëkombëtare pothuajse çdo javë.