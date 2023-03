Nuk mori përgjigje në Kuvend/ Berisha rendit akuzat ndaj qeverisë: Rama ka skrapin por frikësohet për të votuar amendamentin. Vrasja e kenianes kërkon drejtësi, krimi fshihet në qeveri

Ish kryeministri Sali Berisha pas fjalës së tij në Kuvend, ka bërë një sërë deklaratash të forta ndaj qeverisë ku akuzoi qëndrimin e Parlamentit lidhur me ngjarjet kriminale në vend.









Berisha tha se Parlamenti është mbërthyer nga krimi dhe se bën avokatin e qeverisë, ku ka dënuar qëndrimin për heqjen e amendamentit lidhur me parashtrimin për korrupsion ndaj qeveritarëve.

Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama ka frikë të votojë këtë amendament, pasi është i zhytur në vjedhje ndërsa rikujtoi vrasjen e të resë keniane, ku tha se shpirti i saj kërkon drejtësi pasi vrasësi i saj fshihet në qeveri.

“Siç e shikoni është i mbërthyer nga krimi, Parlamenti po bën avokatin. Çështja ishte roli i Parlamentit për integrimin por qëndrimet e tyre ishin antiligjore, gjithçka del e pavlerë. Dënoj këto qëndrime, këta nuk sjellin amendamentin e heqjes së parashtrimit të korrupsionit të kryeministrit, siç është amnistia e pamerituar. Pyes Ramën t’i je në pushtet, ke skrapin me vete, i ke të gjitha pse ke frikë të votosh amendamentin? Sepse ka frikë, ka vjedhur. Unë nuk heq dorë, në çdo seancë do e diskutoj, për heqjen e parashkrimit për kryeministrin. I denoncova ministër për qëndrimin lidhur me dy ngjarjet kriminale, vrasjen e Mimoza Pajës dhe burgosjen e lehonës. Reagimi i tyre ishte, fajin e ka Saliu. I rikujtova vrasjen e të resë nga Kenia, i akuzova se shpirti i saj kërkon drejtësi, vrasësi i saj fshihet në qeveri por nuk dhanë përgjigje. Ulsi Manja deklaroi se është krenar për krimin e kryer, kurrë parlamenti nuk ka qenë në këtë shkallë, e denoncoj me forcën më të madhe”, tha ai.