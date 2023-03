Tragjedia me 57 viktima/ Greqia ‘paralizohet’ nga greva, ndalohet transporti dhe mbyllen shkollat e fluturimet

Disa ditë pas aksidentit tragjik nga përplasja e dy trenave të Tempe, Greqia sot “paralizohet” sërish pasi transporti publik dhe privat ka paralajmëruar grevë për 24 orë me protestuesit që pritet të mbushin rrugët e qytetit.









Në praktikë pothuajse asgjë nuk do të funksionojë, ndërkohë që mjetet e transportit masiv në Atikë do të lëvizin në orare të caktuara, për t’u shërbyer atyre qytetarëve që duan të marrin pjesë në demonstrata.

Me grevën e përgjithshme, qytetarët kërkojmë që të dalin në sipërfaqe fajtorët e vërtetë të krimit të Tempes dhe përgjegjësitë t’u ngarkohen autorëve. Në ditën e grevës 24-orëshe të punëtorëve, do të qarkullojnë 50 autobusë me personel sigurie, ndërsa linjat e natës të Aeroportit (N1) dhe shërbimi special për personat me aftësi të kufizuara do të funksionojnë normalisht.

Greva e thirrur nga sindikatat më të mëdha të sektorit privat dhe publik të Greqisë pritet gjithashtu të shkaktojë ndaljen e shërbimeve publike dhe mbylljen e shkollave shtetërore, si edhe të ndërpresë transportin urban.

Me këtë grevë ata kërkojnë që të ngarkohen përgjegjësitë reale për krimin në Tempe dhe të merren të gjitha masat që të mos mbajnë zi për viktimat e tjera.

Qendra e Punës e Athinës, e cila vendosi të marrë pjesë në grevën 24-orëshe të shpallur nga GSEE, bën thirrje për mitingun e grevës në sheshin Sintagma, në orën 11:00.

“Ne kërkojmë dhe kërkojmë për punëtorët e transportit dhe publikun udhëtues:

Përgjegjësi e menjëhershme dhe e thelluar për tragjedinë e Tempes.

Transport publik publik, modern, i sigurt dhe i lirë.

Masat e rrepta të kontrollit të sigurisë.

Bashkëpërgjegjësia e shtetit dhe punëdhënësit për respektimin e masave të sigurisë.

Rihapja e menjëhershme me restaurimin e infrastrukturës hekurudhore dhe marrjen e masave për rigjallërimin e sigurt të trenave arterialë dhe tregtarë.

Përfundimi i projekteve të modernizimit të sistemit të telekomandës dhe kontrollit dytësor.

Respektimi i rreptë i legjislacionit për shëndetin dhe sigurinë e transportit.

Zbatimi i drejtpërdrejtë i standardeve evropiane të sigurisë”.

Mbledhja në orën 11 të së njëjtës ditë, në Sintagma, vendosi edhe GSEE.

Sipas një njoftimi të lidhur, “secili dhe të gjithë së bashku duam të shprehim në mënyrën tonë zhgënjimin tonë të përjetshëm për atë që nuk ndodhi, por mbi të gjitha zemërimin për atë që ndodhi në Tempi”.