“Ukraina nuk ka kohë për të humbur”, SHBA garon për të përgatitur Kievin për ofensivën e pranverës!

Ushtria amerikane po nxiton me pajisje në fushën e betejës dhe po trajnon forcat ukrainase me një ritëm të shpejtë, përpara një ofensive të madhe kundër Rusisë që pritet nga fundi i pranverës.









Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin projektoi një ndjenjë urgjence të mërkurën pas një takimi virtual të Grupit shumëkombësh të Kontaktit të Mbrojtjes së Ukrainës, duke thënë se “Ukraina nuk ka kohë për të humbur”.

“Ne duhet të përmbushim shpejt dhe plotësisht angazhimet tona të premtuara, kjo përfshin dërgimin e aftësive tona të blinduara në fushën e betejës dhe sigurimin që ushtarët ukrainas të marrin trajnimin, pjesët rezervë dhe mbështetjen e mirëmbajtjes që u nevojiten për të përdorur këto sisteme të reja, sa më shpejt të jetë e mundur.”- tha Austin.

Me afrimin e pranverës, zyrtarët amerikanë janë gjithnjë e më shumë të shqetësuar për pakësimin e furnizimit të Ukrainës me municione, mbrojtje ajrore dhe ushtarë me përvojë. Moska dhe Kievi po vazhdojnë të hedhin trupa në luftën për një qytet juglindor që SHBA nuk e konsiderojnë të rëndësishëm strategjikisht. Por Pentagoni thotë se pavarësisht nga strategjia e Kievit në fushën e betejës, SHBA-të duan që ushtarët e Ukrainës të kenë armët e nevojshme për të vazhduar luftën.

Rusia ka shpenzuar muaj duke e goditur vendin me raketa, duke kërkuar jo vetëm të shkaktojë shkatërrim, por edhe të shterojë rezervat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Ushtarët ukrainas kanë përshkruar mungesa akute të municioneve bazë, duke përfshirë predha mortajash dhe predha artilerie. Dhe mbi 100,000 forca ukrainase kanë vdekur në luftën njëvjeçare, vlerësojnë zyrtarët amerikanë, duke përfshirë ushtarët më me përvojë.

Shumë nga këto humbje po ndodhin në Bakhmut, ku të dyja palët po pësojnë viktima masive. E udhëhequr nga ushtarët e grupit mercenar Wagner, Rusia ka rrethuar qytetin juglindor për nëntë muaj, duke e kthyer atë në gërmadha. Forcat ukrainase kanë refuzuar të dorëzohen, me presidentin Volodymyr Zelenskyy që këmbëngul se mbrojtja e Bakhmutit është çelësi për mbajtjen e qyteteve të tjera lindore.

“Rusët qartazi duan të ecin përpara drejt kufijve të Donetskut deri në perëndim, dhe për ta bërë këtë, ata duhet të kapin Bakhmutin dhe rrjetin rrugor që kalon atë”, tha Dara Massicot, studiuese e lartë e politikave. në Institutin RAND.

Por Austin kohët e fundit u tha gazetarëve se Bakhmut është “më shumë një vlerë simbolike sesa një vlerë strategjike dhe operacionale “.

Në vend të kësaj, zyrtarët amerikanë janë më të përqendruar në përgatitjen e Ukrainës për një ofensivë të madhe pranverore për të rimarrë territorin, të cilën ata presin të fillojnë deri në maj. Qindra tanke dhe automjete të blinduara perëndimore, duke përfshirë për herë të parë tetë automjete të blinduara që mund të lëshojnë ura dhe të lejojnë trupat të kalojnë lumenjtë , janë rrugës për në Ukrainë për ofensivë. Partnerët amerikanë dhe evropianë po derdhin gjithashtu sasi masive municionesh dhe predhash 155 mm, të cilat Ukraina i ka identifikuar si nevojën e saj më urgjente.

“Paketat e ndihmave të SHBA-së katër apo pesë muaj më parë janë orientuar drejt asaj që i nevojitet Ukrainës për këtë kundërofensivë”- tha një zyrtar amerikan, të cilit iu dha anonimiteti për shkak të rregullave bazë të administratës.

Ndërsa zyrtarët amerikanë janë të kujdesshëm që të mos i tregojnë Kievit se si ta luftojë luftën, udhëheqësit e Pentagonit thanë të mërkurën se pajisjet dhe trajnimet që po ofrohen do t’i mundësojnë Ukrainës të fitojë luftën ku dhe kur vendos ta bëjë këtë.

“Ekziston një përpjekje e vazhdueshme e rëndësishme për të ndërtuar ushtrinë ukrainase për sa i përket pajisjeve, municioneve dhe trajnimit në një sërë vendesh, në mënyrë që t’i mundësohet Ukrainës të mbrohet,” -tha kreu i Shefave të Përbashkët Gjeneral Mark Milley.

“Rritja e aftësisë ukrainase do t’i lejojë udhëheqjes ukrainase të zhvillojë dhe të ekzekutojë një sërë opsionesh në të ardhmen, për të arritur objektivat e tyre dhe për ta sjellë këtë luftë në një përfundim të suksesshëm,”- tha Milley.

Më shumë se 600 ukrainas në shkurt përfunduan një program trajnimi pesë-javor në Gjermani që përfshinte aftësi bazë të tilla si gjuajtja në gjuajtje, së bashku me trajnimin mjekësor dhe udhëzimet për manovrimin e armëve të kombinuara me automjetet luftarake Bradley të prodhimit amerikan dhe transportuesit e blinduar të personelit Stryker. Ato forca tani janë kthyer në fushën e betejës dhe një grup i dytë prej qindra ushtarësh shtesë tani po kalojnë programin.

Pas dyerve të mbyllura, zyrtarët amerikanë i kanë bërë presion Kievit që të ruajë predha artilerie dhe zjarri në një mënyrë më të synuar. Ky është një shqetësim i veçantë në Bakhmut, ku të dyja palët po shpenzojnë municione me një ritëm të shpejtë.

“Disa në Pentagon mendojnë se po djegin municione shumë shpejt,” tha gjenerallejtënant në pension Ben Hodges, ish-komandant i Forcave të Ushtrisë Amerikane në Evropë. “Më falni, ata janë në një luftë masive për mbijetesën e vendit të tyre kundër një armiku që ka avantazhe të mëdha në municione artilerie dhe që nuk heq dorë.”

Kievi nuk ka vendosur ende një strategji, thanë zyrtarët amerikanë, por në thelb ka dy opsione: të shtyjë në jug përmes Khersonit në Krime, ose të lëvizë në lindje nga pozicioni i tij verior dhe më pas në jug, duke prerë urën tokësore ruse. Opsioni i parë nuk është realist, thanë zyrtarët, pasi Rusia ka gërmuar në mbrojtjen e saj në anën lindore të lumit Dnipro dhe Ukraina nuk ka fuqi punëtore për një operacion të suksesshëm amfib kundër asaj lloj force. E dyta është më e mundshme, thonë zyrtarët.

Përveç dërgimit të armëve dhe ofrimit të trajnimit, gjeneralët e lartë amerikanë pritën zyrtarë ushtarakë ukrainas në Wiesbaden të Gjermanisë këtë muaj për një sërë ushtrimesh në tavolinë për të ndihmuar Kievin në fazën tjetër të luftës.

Presidenti Joe Biden muajin e kaluar përjashtoi mundësinë e dërgimit të avionëve luftarakë F-16 dhe zyrtarë të lartë amerikanë kanë thënë vazhdimisht se avionët nuk janë në kartat për momentin. Por zyrtarët po punojnë në mënyra të tjera për të forcuar forcën ajrore ukrainase, duke përfshirë përpjekjen për të montuar raketa të avancuara ajër-ajër me rreze të mesme veprimi në MiG-29 të epokës sovjetike dhe vlerësimin e aftësive të pilotëve ukrainas.

Dy pilotë ukrainas së fundmi përfunduan një vlerësim në një bazë të Gardës Kombëtare Ajrore në Tucson, Arizona, për instruktorët ushtarakë amerikanë për të vlerësuar se çfarë trajnimi u nevojitet për të përdorur më mirë avionët dhe aftësitë që Perëndimi ka ofruar tashmë, duke përfshirë bomba, raketa dhe komplete udhëzuese. Programi përfshinte fluturime simulatorësh, por pilotët nuk fluturuan me avionë amerikanë, thanë zyrtarët.

Një përpjekje për të montuar AMRAAM në MiG, nëse rezulton e suksesshme, mund të rrisë gjithashtu ndjeshëm aftësinë e pilotëve luftarakë të Ukrainës për të hequr raketat ruse, thanë zyrtarët.

Sapo Ukrainës po i mbarojnë municionet, humbjet njerëzore dhe pajisjet e Rusisë janë edhe më të mprehta, duke e detyruar Moskën t’u bëjë thirrje vendeve mashtruese si Irani për armë shtesë.

“Rusia mbetet e izoluar, rezervat e saj ushtarake po shterohen me shpejtësi, ushtarët janë të demoralizuar, rekrutët e patrajnuar të pamotivuar në të dënuar dhe udhëheqja e tyre po i dështon ata”- tha Milley.

Publikisht, zyrtarët e lartë thonë se i takon Zelenskyy se kur dhe ku të nisë një ofensivë të re, dhe nëse do të qëndrojë në Bakhmut apo do të rivendosë forcat e tij.

“Presidenti Zelensky po e lufton këtë luftë dhe ai do të bëjë thirrje për atë që është e rëndësishme dhe çfarë ne po gjenerojmë fuqi luftarake, në një shkallë që besojmë se do t’u ofrojë atyre mundësi për të ndryshuar dinamikën në fushën e betejës, në një moment duke shkuar përpara, cilado qoftë ajo pikë.”- tha Austin. /POLITICO