VIDEO/ “Do të të vras”, këngëtares i ndodh e papritura në mes të skenës: Ik nga këtu ku*vë

Një ngjarje aspak e këndshme ka ndodhur për këngëtaren Avril Lavigne. Teksa ishte në skenë ajo u përball me një situatë sa të sikletshme po dhe të vështirë.









Ylli 38-vjeçar ipop-it u ngjit në skenën në Rogers Place për të hapur performancën e AP Dhillon. Mirëpo, një protestuese toplles e ndërpreu pasi u ngjit në skenë duke treguar mesazhet që kishte shkruar në gjoks.

Fillimisht Avril Lavigne u përpoq të vazhdonte performancën e saj duke e injoruar protestuesen.

Megjithatë, pak më vonë, ajo u përpoq ta përballonte situatën me humor. “Dil nga ketu. Largohu nga këtu ti ku*vë”, dëgjohet duke i thënë duke qeshur.

Disa sekonda më vonë, një burrë nga ekipi i sigurisë ngjitet në skenë dhe largon protestuesen.

Pas ngjarjes së papritur, Avril Lavigne u shpërblye me çmimin “TikTok Aëard” dhe në fjalën e saj falenderuese ajo nuk la pa përmendur edhe episodin e ndodhur.

“Nëse dikush guxon të më ndërpresë sërish, kanadezi do të dalë nga unë dhe do të vras”, ka thënë sërish këngëtarja me humor.

E sigurisht kjo ngjarje ka arritur që të rrëmbeje vemendjen e mediave të huaja si dhe po bën xhiron në rrjetet sociale.

A topless woman interrupted Avril Lavigne onstage at The JUNO Awards: “Get the fuck off, bitch!” #JUNOS pic.twitter.com/XzyCw2Qeft — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2023