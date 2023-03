Zbuloni cilat janë bluzat me “in” të momentit

Rikthimi i modës së viteve 90 po pëlqehet çdo ditë e më shumë, tashmë bluzat tepër të gjëra me vija dhe me jakë janë në modë dhe këtë stil e bëjnë akoma më të pëlqyeshëm kur e veshin gocat më me stil, si për shembull Rihanna dhe Hailey Bieber.









“VIP-at” s’kanë hezituar ta kombinojnë një bluzë të tillë dhe në fakt, s’duken aspak keq.

Riranna e ka kombinuar me një palë xhinse të gjera, kambalet, syze të zeza, si dhe ka vënë në pah barkun e rrumbullakosur.

Hailey Biber zgjodhi po ashtu me një palë xhinse të gjera, xhaketë dhe çantë lëkure, të zeza.