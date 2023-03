“Ajo është mallkimi ynë”/ Kim Kardashian shkoi për të parë Arsenalin por tifozët e ‘larguan’

Kim Kardashian befasoi tifozët e futbollit kur u shfaq në tribunat e Emirates gjatë ndeshjes së Arsenalit në Europa League kundër Sporting Lisbonës.

Ylli amerikan ka shkuar në stadium me djalin e saj, për nevojat e një dokumentari. Shtatëvjeçari Saint është një tifoz i Arsenalit dhe ka shoqëruar nënën e tij, duke veshur fanellën e klubit.

Prania e Kardashian mund të ketë habitur tifozët, por pas përfundimit të lojës dhe kualifikimit të Sportingut në penallti, sytë e tifozëve të Arsenalit u kthyen nga “mallkimi i Kardashian”.

Përveç skualifikimit të ekipit, tifozët fajësuan personalitetin televiziv dhe dëmtimet e lojtarëve Takehiro Tomiyasu dhe William Saliba.

Komentet në rrjetet sociale morën ‘flakë’ dhe folën për “teorinë e mallkimit të Kardashianit”, e cila kërkon që grupet me të cilat personazhet televizive kanë rënë në kontakt të përjetojnë një sërë fatkeqësish.

“Thuaji që të mos vijë më të shikojë lojën tonë”, “Ndaloni nga stadiumi”, “Fati i keq ka hyrë në stadiumin e Emirates” janë disa nga komentet që bëjnë thirrje që 42-vjeçari të mos shkelë këmbën sërish e saj në Emirates.

Even Kim can’t believe Arsenal are out… pic.twitter.com/qFrovPDn2F

— george (@StokeyyG2) March 16, 2023