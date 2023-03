“E dashura ime kërkon që të jem gati për s*ks në çdo moment”, 65-vjeçari në “hall”: Nëse kryer kryej marrëdhënie me të..

“E dashura ime 50-vjeçe kërkon që të jem gati për seks në çdo moment që ajo dëshiron”, ka rrëfyer një 65-vjeçar.









Ai tregon për psikologun se nuk është gjithmonë në humor dhe ka nevojë që seksi të jetë më organik.

“Nuk është se nuk e dua apo mendoj se nuk është tërheqëse. Ndonjëherë nuk dua të shkoj në shtëpinë e saj sepse ndihem i detyruar të bëj seks me të.

Ndryshe ajo do të zemërohet, ose do të dojë t’i japë fund marrëdhënies, nëse nuk kryej marrëdhënie me të menjëherë”, thotë ai.

Përgjigja:

Nuk është në rregull të ndihesh i detyruar të bësh seks. Uluni dhe flisni me të, duke i shpjeguar se si ndiheni. Kërkoni atë që ju nevojitet.