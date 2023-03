A është më i mundur detoksi digjital? Ekspertët: Sfidë për qëllime të mira, ‘zhdukni’ për disa javë rrjetet sociale dhe telefonat

Është më e vështirë se kurrë të largohemi nga pajisjet tona digjitale, të cilat janë kaq të ndërthurura në jetën tonë.









A është e pafrytshme edhe të provosh?

Në shkurt, u publikua lajmi se CEO i Salesforce, Marc Benioff, kishte bërë një “detoks dixhital”: 10 ditë pa teknologji në një resort polinezian francez. Për një grup të vogël njerëzish, një hap prapa nga pajisjet është një ëndërr e arritshme, por për shumicën, është e pamundur veçanërisht tani, shkruan BBC.

Një detoks dixhital kërkon pothuajse tërësisht teknologjinë e rafteve: pushim nga ekranet, mediat sociale dhe video-konferencat për disa ditë. Qëllimet, si reduktimi i stresit ose ankthit dhe rilidhja me botën fizike janë me qëllime të mira. Dhe megjithëse nuk ka përfitime të vërtetuara shkencërisht nga periudhat e abstinencës teknologjike, kjo nuk e ka penguar detoksifikimin dixhital të bëhet një sfidë e lakmuar. Por kjo sfidë është bërë shumë më e vështirë për t’u përmbushur që nga viti 2012, kur studiuesit përdorën për herë të parë këtë term. Ekranet ishin tashmë të rëndësishme atëherë, edhe me versionet e reja të aplikacioneve dhe mediave sociale. Megjithatë, përpjekja për një detoksifikimi dixhital në vitin 2012ishte shumë më e lehtë, se jeta jonë tani, që duket e pamundur të shkëputet nga teknologjia. Ne paguajmë me telefonat tanë në dyqane, punojmë në kompjuterët dhe tabletët tanë dhe mbajmë marrëdhënie përmes aplikacioneve. Dhe që nga pandemia, lidhja jonë me teknologjinë e jetës është intensifikuar edhe më tej.

Një detoks digjital në 2023: nga do ta fillonit?

Duke mos vrapuar në shkretëtirën e largët për disa ditë pa telefon, ekspertët thonë se një detoksifikimi digjital nuk është më i realizueshëm për shumicën e njerëzve.

“Teknologjia është shumë pjesë e jona tani. Ne lexojmë menutë e restoranteve në telefon dhe madje djersitemi me instruktorët e ushtrimeve përmes një ekrani, “thotë konsulentja me bazë në Seattle, Emily Cherkin, e specializuar në menaxhimin e kohës para ekranit.

Pandemia e intensifikoi kohën para ekranit. Njerëzit shikonin më shumë ekranet gjatë mbylljes, veçanërisht në vend të mënyrave të tjera për t’u lidhur. Por këto zakone nuk kanë mbaruar, edhe pse njerëzit janë të lirë.

Një studim i vitit 2022 i Universitetit të Leeds tregoi se 54% e të rriturve britanikë përdorin ekranet më shpesh tani sesa përpara pandemisë, gjysma e të anketuarve shikojnë ekranet për 11 orë ose më shumë çdo ditë. 51% janë në ekran më shumë për kohë të lirë sesa ishin para pandemisë, ndërsa 27% kanë rritur përdorimin e ekranit në punë.

Kjo rritje e kohës para ekranit ka ndryshuar gjithashtu mënyrën se si ne lidhemi me njëri-tjetrin. Marrëdhëniet kritike janë bërë më të dixhitalizuara , pasi kemi krijuar komunitete në grupet WhatsApp, kemi zëvendësuar vaktet familjare me telefonatat javore FaceTime dhe më shumë. Covid-19 detyroi shumë nga lidhjet tona në sferën dixhitale dhe shumë prej tyre vazhdojnë të ekzistojnë në këto mjedise teknologjike, si bisedat në grup dhe video thirrjet. Kjo do të thotë që një detoksifikim dixhital nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e frymës nga bisedat e zakonshme po do të nënkuptonte gjithashtu ndërprerjen e lidhjeve me më të afërmit dhe më të dashurit tuaj për një periudhë kohe. Ndërsa takimet në internet janë bërë më të përhapura dhe me të vërtetë u rritën gjatë pandemisë – teknologjia është bërë gjithashtu qendrore për të bërë miq.