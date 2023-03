‘Hiqeni qafe’/ Grupi paramilitar ‘Wagner’ vendos 15 milionë dollarë shpërblim për ministrin italian të mbrojtjes!

Grupi mercenar rus Wagner ka vendosur një shpërblim prej 15 milionë dollarësh për ministrin italian të Mbrojtjes, Guido Crosetto (FDI/ECR), i cili fajësoi grupin për shkaktimin e valës së shtuar të migracionit në Itali, thuhet në një raport të shërbimeve të inteligjencës italiane.









Lajmi për shpërblimin u raportua nga inteligjenca italiane rreth 10 ditë më parë, por nuk u bë publike deri këtë javë. Ajo u pasua nga Crosetto duke fajësuar Wagner për një rritje të emigrantëve nga Afrika në Itali.

Sipas të dhënave të ministrisë së brendshme, migrimi është rritur në 20,021 emigrantë nga 1 janari deri më 15 mars 2023, krahasuar me 6,263 emigrantë që arritën në vend gjatë së njëjtës periudhë në 2022 dhe 6,041 në 2021.

Të hënën, Crosetto tha se Wagner, një grup mercenar, kryesuesi i të cilit ka lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin, qëndron pas rritjes së ardhjeve të emigrantëve që kanë shkaktuar trazira politike si në Itali dhe Evropë, si dhe shumë vdekje.

“Unë mendoj se tani është e sigurt të thuhet se rritja eksponenciale e fenomenit migrator që niset nga brigjet afrikane është gjithashtu, në një masë jo të parëndësishme, pjesë e një strategjie të qartë të luftës hibride që divizioni Wagner po zbaton, duke përdorur peshën e saj të konsiderueshme në disa vende afrikane”.

Ai shtoi se BE, NATO dhe Perëndimi, ashtu siç e kuptuan se sulmet kibernetike ishin pjesë e konfliktit të vazhdueshëm global të Ukrainës, duhet të kuptojnë se fronti i Evropës Jugore po bëhet më i rrezikshëm.

“Ata duhet të kenë parasysh se migrimi i pakontrolluar dhe i vazhdueshëm, i shtuar në krizën ekonomike dhe sociale, bëhet një mënyrë për të goditur vendet më të ekspozuara, në radhë të parë Italinë, dhe zgjedhjet e tyre gjeostrategjike, të qarta dhe të mprehta”, shtoi ai.

Crosetto u bëri thirrje gjithashtu aleatëve, përfshirë anëtarët e tjerë të NATO-s që të rrisin mbështetjen dhe të ndajnë barrën e problemeve që lindin.

Forcat Wagner janë akuzuar se operojnë në disa vende afrikane, duke përfshirë Libinë, Malin dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Ata kanë udhëhequr gjithashtu përpjekjen e Rusisë për të marrë qytetin ukrainas të Bakhmut, raporton Reuters.

Komente të ngjashme dolën edhe nga Ministri i Jashtëm Antonio Tajani, i cili u tha mediave gjatë një vizite në Izrael se është “shqetësuese” që shumë prej emigrantëve që mbërrijnë në Itali vijnë nga zona “të kontrolluara nga grupi Wagner”.

Si përgjigje, shefi i Wagner-it, Yevgeny Prigozhin, postoi një përgjigje të ngarkuar në kanalin e tij Telegram, duke mohuar çdo përfshirje dhe duke e quajtur ministrin një ‘mudak’, një fyerje e ashpër në rusisht.

“Crosetto duhet të shikojë më pak në drejtime të tjera dhe të merret me problemet e tij, të cilat ndoshta nuk i ka zgjidhur. Ne nuk jemi në dijeni se çfarë po ndodh me krizën e migracionit, nuk po merremi me të. Kemi shumë probleme tona për t’u marrë”, shtoi Prigozhin.

Ministri nuk ka përmirësuar detajet e tij të sigurisë, raportojnë mediat.

Rusia po krijon një “bombë emigrantësh”

Kryeministrja Giorgia Meloni (FDI/ECR) mblodhi Crosetto, Ministrin e Brendshëm Matteo Piantedosi, Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Transportit Matteo Salvini (Lega/ID), Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Jashtëm Antonio Tajani (FI/EPP) dhe krerët të shërbimeve të inteligjencës për të ndihmuar në koordinimin më të mirë të flukseve të migracionit dhe, në veçanti, në mbikëqyrjen detare për të zbuluar maune edhe në ujërat jashtë territorit.

“Sa më shumë njerëz largohen dhe vendosen në duart e trafikantëve cinikë, aq më shumë ka rrezik që diçka të shkojë keq: Unë nuk mendoj se kjo mund të jetë ndonjëherë mënyra e duhur, njerëzore dhe e përgjegjshme për t’u marrë me këtë”, tha Meloni.

“Ndoshta do të ishte më e lehtë […] të liheshin mercenarët dhe fondamentalistët e Wagner-it të vazhdojnë të pushtojnë në Afrikë”, shtoi ajo.

“Rusia po krijon një bombë emigrantësh”, tha udhëheqësi i grupit të Lega-s në Senat, Massimiliano Romeo (Lega/ID).