Keqtrajtimi i burgosurit shqiptar në Greqi nga katër policë, MEPJ: Autorët u arrestuan për torturë. Çështja është adresuar te homologët vendas

Ministria e Jashtme shqiptare iu përgjigj të premten interesimit të Zërit të Amerikës lidhur me keqtrajtimin e një të burgosuri shqiptar në Greqi nga katër policë grek, pak ditë më parë.









“Sa i përket, çështjes së shtetasit shqiptar Sajmir Zefi dhe keqtrajtimit të tij nga forca të policisë greke, përfaqësia shqiptare në Athinë informon se ka marrë kontakte fillimisht me Ministrinë për Mbrojtjen e Qytetarit lidhur me këtë çështje”, thotë Ministria e Jashtme shqiptare.

“Përfaqësia në Athinë, thuhet më tej, është informuar nga Ministria greke se nga Shërbimi i Punëve të Brendshme të Forcave të Sigurisë, katër policë u arrestuan në vendngjarje të shtunë, 11 mars 2023, të akuzuar për torturë dhe fyerje të një të burgosuri në bashkëpunim. Të arrestuarit janë dërguar në prokurorinë kompetente”, thuhet në reagim.

Ambasada shqiptare në Athinë thotë më tej Ministria e Jashtme shqiptare ka intensifikuar kontaktet me palën greke, edhe nëpërmjet Konsullit shqiptar, i cili menjëherë ka kontaktuar Drejtorinë e Burgut të Koridhalosë ku është informuar se “ngjarja nuk ka ndodhur në këtë institucion, por gjatë transferimit të tij në këtë burg”.

“ Menjëherë janë marrë masat për stabilizimin e situatës së krijuar dhe shtetasi shqiptar është trajtuar nga ana mjeksore dhe ndodhet në kushte normale në këtë institucion, kanë informuar autoritetet e burgut konsullin shqiptar”.

Ministria e jashtme thotë më tej se Konsulli i Shqipërisë në Athinë Sofokli Vasilli ka komunikuar direkt me z. Zefi, duke i siguruar komunikim të drejtëpërdrejtë dhe mbështetje. Zoti Zefi i ka konfirmuar atij se “ndihet i sigurtë në ambientet e burgut dhe nuk ka asnjë pakënaqësi lidhur me autoritet e këtij insitucioni”, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Jashtme shqiptare.

Lidhur me ngjarjen Ministria e Jashtme ka njoftuar se edhe Ambasadorja shqiptare në Greqi Luela Hajdaraga ka zhvilluar më datë 14 Mars një takim me zv. ministrin për Mbrojtjen e Qytetarit Elefterios Oikonomou, përgjegjës për policinë greke, të cilit i ka shprehur shqetësimin e palës shqiptare lidhur me këtë ngjarje.

Siaps Ministrisë së Jashtme shqiptare zëvendës ministri grek ka shprehur keqardhjen për ngjarjen duke dënuar dhunën e ushtruar nga policët grekë, duke shtuar se “nga ana jonë reagimi ka qënë i menjëhershëm dhe janë marrë të gjitha masat. Shërbimi i Punëve të Brendshme të Forcave të Sigurisë ka arrestuar policët dhe aktualisht ata po përballen me drejtësinë. Policët e akuzuar nuk janë më pjesë e stukturave të policisë greke për shkak të kësaj ngjarjeje”.

Zv. Ministri grek e ka siguruar Ambasadoren Hajdaraga “se ky është një rast sporadik ndaj të cilit po merren të gjitha masat në mënyrë që mos të ketë përsëritje në të ardhmen”.

Ministria e Jashtme shqiptare thotë se “ambasada shqiptare në Athinë me strukturat e saj mbetet në ndjekje të ngjarjes”.

Mjetet greke të informimit njoftuan dy ditë më parë se katër policë grekë të arrestuar “për torturë dhe fyerje të tjera të dinjitetit njerëzor me bashkëpunim” ndaj një të burgosuri shqiptar u lanë të lirë.

Oficerët e policisë u lanë të lirë pas kërkimit të faljes prej tyre, njoftuan mediat greke.

Punonjësit e policisë në detyrë ishin përgjegjës për ruajtjen e transferimit të të burgosurve nga Kavalla e Selanikut në burgun e Korydhalos dhe u arrestuan nga Shërbimi i Punëve të Brendshme të Forcave të Sigurisë pasi i burgosuri shqiptar Sajmir Zefi deklaroi se e rrahën dhe torturuan, i vendosën në kokë një helmetë motori dhe kur kishte kërkuar ujë, oficerët e refuzuan.

Mjeku që shkoi në burg konfirmoi se rrahjet e pësuara nga i burgosuri shqiptar ishin bërë 24 orët e fundit para pranimit të tij në burg, ndërsa u konfiskuar rrobat që i burgosuri mbante gjatë transferimit.

Ofiecerët grekë nuk kishin pranuar se kishin ushtruar dhunë dhe sipas tyre vendosja e helmetës ishte bërë pasi i burgosuri kërkonte të dëmtonte veten në momente irritimi në mjetin burg ku po transferohej me 10 të burgosur të tjerë.

Sajmir Zefi, babi i dy fëmijëve vuante dënimin me burg për drogë dhe grabitje në burgun e Koridhalosit dhe ishte transferuar në Kavalla të Selanikut për një tjetër proces gjyqësor për kundravajtje.

Procesi sipas 32-vjeçarit shqiptar ishte zhvilluar pa praninë e tij dhe ai ishte dërguar një ditë më vonë në gjykatën greke për t’u njohur me vendimin. /VOA