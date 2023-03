Luizi me 3 nënshtetësi/ Olta vendos në siklet Kiarën: Për dokumente e do? Këngëtari: Do heq dorë nga…

Pas sqarimit me Luzin, Olta është parë mjaft e afërt dhe me Kiarën ndërsa herë pas here bisedojnë me njëra-tjetrën.









Teksa ishin në dhomën e gjumit Olta ka pyetur këngëtarin nëse ka vetëm nënshtetësi shqiptare, ndërsa ku i fundit i është përgjigjur shkurt: “Ndoshta”.

Teksa e pyet edhe Kiarën nëse ka vetëm nënshtetësi shqiptare, aktorja i tha moderatores: “Pse e do vetëm për dokumente këtë?”.

Pjesë nga biseda:

Olta: Ti ke vetëm nënshtetësi shqiptare?

Luizi: Ndoshta

Kiara: Po si nuk u lodhe duke kthyer përgjigje kështu

Olta: O Kiara, ky ka vetëm nënshtetësi shqiptare?

Kiara: Atëherë Luiz kaq ishte

Luizi: Pyetja ishte…

Olta: Pse ti e do për dokumente?

Kiara: Po moj, pse e dua për lojë?

Olta: Bravo, kapitalizëm

Luizi: Kam 3

Kiara: Si 3?

Olta: Pse ke nënshtetësi franceze?

Luizi: Edhe italiane

Olta: Italiane çne?

Luizi: Histori e gjatë

Olta: Po ti e paske mbyllur se 3 është maksimumi

Luizi: E di, por heq dorë nga njëra kur të marr amerikanen

Olta: Duhet të heqësh dorë prej të 3 për amerikanen