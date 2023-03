“McGonigal kishte lidhje me puset e naftës në Shqipëri”- Ish presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Panorama TV: Një biznesmen shqiptar u ankua te Gazpromi se…

Ish-presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Mark Crowford sqaroi në Panorama TV deklaratën e tij se qeveria e kryeministrit Edi Rama u përpoq të largonte nga vendi invesititorët amerikanë për t’i dhënë fushat e naftës Gazpromit.









“Unë bëra një intervistë në Amerikë kjo pjesa e politkës është e juaja kemi gjykatë dhe ne, McGonigal ka marrë ryshfet kur ishte në FBI ka tentuar të korruptoj guvernatorin e Porto Rikos në seantin amerikan demokratët kanë thënë se do të nisin një hetim për këtë çështje, brenda këtij hetimi që është publik kanë thënë që ata ishin duke ndkelur porositë e McGonigal dhe ai kishte lidhje me shqipërinë dhe puse nafte, afër Vlorëës kështu unë në atë moment ne kishim një firmë që ishin anëtarë të Dhomës dhe ata ishin blerë nga një miliarder kanë blerë Ballshin dhe unë i ndihmova në atë periudhë në fillim ata punuan më shumë me ambasadën dhe ishin të gëzuar dhe nëse shkoi mirë do të ishte shumë mirë kështu unë ndjej ata dhe kishin shumë probleme me qeverinë apo me punëtorët ishin dhe unë bëra një interviste sepse gjatë kësaj kohë kishin probleme dhe ata thanë që ne do të ikim unë shkova në Teksas dhe takova pronarin se nuk deshi të ikë me një shije të hidhur ai më tha që në Luiziana nuk do të investoj kurrë dhe nuk shkoj dot më në Vlorë, të provojmë dhe herën e fundit se unë besoj që për punën e naftës ai kishte bërë miliona me naftë ishte nga Teksas dhe punonte me qeverinë amerikane shumë ngushtë, i thash bëj në kompani yë ri dhe do quhet GBC ishte lindur nga ai dhe i thash po të vij me disa shokë të mi dhe do të bashkëpunojmë për gati një vit pastaj doli në lajme në moment erdhën disa rusë dhe tentuan të kërkojnë nga qeveri të marrë fushën e naftës dhe t’ja japin rusëve ishte kërkesë nga Sebia edhe erdhi momenti kur kishte një ankesë nga një biznesmen shqiptar ai i shkruan gazopromit pse po bashkëpunon me rusët se unë jam njeriu juaj këtu në Shqipëri”, tha ai.