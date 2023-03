“Është ‘vrarë’ parlamentarizmi”- Deputeti i PD ngre akuzën e fortë ndaj Qeverisë: Rama e ky regjim nuk duan integrimin sepse…

Deputeti demokrat Tritan Shehu ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po bëhet pengesë për integrimin e Shqipërisë në BE.









Duke iu referuar situatës së krijuar në Kuvend, pas përjashtimeve të njëpasnjëshme të deputetëve të opozitës që kërkonin mocion me debat me Ramën, Shehu thotë se me sjelljen e qeverisë “është “vrare” parlamentarizmi”.

“Një parlament, që nuk respekton të drejtat thelbësoreve të opozitës, të deputetëve, me një maxhorance, që kërkon të krijojë një pseudo opozitë, nuk mund të jetë demokratik”, shkruan ai në një postim në ‘Facebook’.