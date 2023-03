VIDEO/ U nxor ‘zbuluar’ në videon me shpejtësi skëterrë, Alek Visha shpërthen ndaj mediave: Ju po i vidhni po ju q*** r*** shqiptarëve! Me lekët e mia po ndërtohet Shqipëria

Personazhi i njohur i ‘Tik Tok’, Aleks Visha ka reaguar pas videove që qarkullonin lidhur me udhëtimet e tij me automjet me shpejtësi skëterrë në tunelin e Kalimashit, së bashku me Kleviol Ametin.









Në këtë video, të dy personazhet tregonin se lëviznin me 307 kilometra në orë me mjetin e luksoz “Ferrari”.

Madje, një moment në video shihet se në fund rrezikojnë dhe një makinë tip ‘Mercedes Benz’ përpara tyre, gjë e cila solli reagime të shumta, kjo dhe si pasojë e aksidenteve të fundit në vend si pasojë e shpejtësisë.

Visha nga ana tjetër, pas lajmeve që qarkulluan në rrjet ka reaguar i revoltuar rreth titujve ku thotë se mediat e kanë shitur.

“Më kanë shit lajmet në Shqipëri. Me dënime, me dënime. Çfarë dënime ju kam bërë unë në Shqipëri? Po lekët e mija po qarkullojnë, edhe shumë shqiptarë si puna ime kemi ndërtuar Shqipërinë. Si unë edhe çdo emigrant i Shqipërisë. Po ju po vidhni po ju q*** r**** shqiptarëve, po i pini gjakun”, dëgjohet të thotë Visha në video.