Zero tolerancë/ Komisioni Europian targeton Amazon, Spotify, Apple për shkelje të ligjit të përmbajtjes

Komisioni Evropian do të “ndjek” kompanitë e teknologjisë që nuk i kanë zbuluar plotësisht numrat e përdoruesve sipas Aktit të Shërbimeve Digjitale, tha Breton sot, në një deklaratë të drejtuar ndaj kompanive si Amazon, Apple dhe Spotify.









“Me keqardhje them se ka disa platforma online që nuk i kanë respektuar detyrimet e tyre dhe ose kanë dështuar të ofrojnë fare numrat e përdoruesve ose thjesht kanë deklaruar se nuk i plotësojnë kufijtë e përcaktimit”, tha Breton në një konferencë të Komisionit.

“Më lejoni të jem i qartë për këtë: kur them se platformat në internet duhet të publikojnë ‘numrat e përdoruesve’, nënkuptoj numra, jo disa deklarata të përgjithshme”, tha ai. “Ne nuk do të tolerojmë taktikat e vonesës kur bëhet fjalë për zbatimin e DSA; ne do të marrim masa dhe do të ndjekim kompanitë që nuk kanë respektuar”.

Platformat online dhe motorët e kërkimit kishin afat deri më 17 shkurt për të publikuar numrin e tyre të përdoruesve evropianë sipas Aktit të Shërbimeve Digjitale, duke nisur një proces ku Komisioni Evropian do të vendosë platformat shumë të mëdha online me më shumë detyrime për të trajtuar përmbajtjen e paligjshme, por edhe materiale toksike si p.sh. dezinformimi.

Amazon, Apple, AliExpress dhe Pinterest thanë se kishin mbi 45 milionë përdorues evropianë, por nuk zbuluan numrin specifik të evropianëve që përdorin shërbimet e tyre. Spotify, Booking.com, eBay, OnlyFans janë ndër platformat online që thanë se ishin nën pragun për t’u kualifikuar si një platformë shumë e madhe online dhe nuk zbuluan numrin e tyre specifik të përdoruesve.

Ligji, i miratuar në vitin 2022, synon të detyrojë platformat të rrisin moderimin e përmbajtjes së tyre, duke përfshirë goditjen e materialeve të paligjshme, siç janë fotot e abuzimit seksual të fëmijëve dhe videot që promovojnë terrorizmin.

Breton konfirmoi se Komisioni Evropian, i cili do të mbikëqyrë platformat dhe motorët e kërkimit me më shumë se 45 milionë përdorues në BE, do të vazhdojë me përcaktimin zyrtar të platformave shumë të mëdha në internet “në javët e ardhshme”. Gati 20 kompani duke përfshirë Amazon, Apple, Facebook, TikTok, Twitter dhe Google tashmë janë deklaruar se bëjnë pjesë në këtë kategori.

Breton i kishte thënë tashmë CEO të Spotify, Daniel Ek për “rëndësinë e përmbushjes së të gjitha kërkesave” sipas DSA, duke përfshirë publikimin e numrit të saktë të përdoruesve në BE, në një video-telefonatë më 16 mars, sipas një leximi.

“Bota po na shikon – ne kemi një përgjegjësi të madhe për të vërtetuar se rregullat tona evropiane funksionojnë jo vetëm në teori, por edhe në praktikë, duke sjellë rezultate të prekshme për qytetarët tanë”, tha Breton.