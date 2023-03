Arrestimi i kryebashkiakut të PS/ Lefter Alla: Gjyqe politike, më mirë të më thoshin hap krahun se sa…

PANORAMA TV ka zbardhur dëshminë e kryebashkiakut të Bulqizës, Lefter Alla përpara gjykatës, teksa zhvillohej seanca për caktimin e masës së sigurisë.









Alla i konsideron politike akuzat e ngritura ndaj tij.

“Në gjykimin tim më mirë të më thoshin hap krahun, se sa të bëhen këto gjyqe politike”, është shprehur ai.

Mbrëmjen e së mërkurës me urdhër të SPAK-ut është vënë në pranga jo vetëm kryetari i Bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla, por edhe disa zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie, që kanë qenë anëtarë të komisioneve për tenderë publikë.

Konkretisht, bëhet fjalë për shtetasit: Enkeleda Lleshi, Rubin Kola, Erion Isaku, Leonard Daci, Arsen Gjoka, Kujtim Zogu, Denis Xholi, Rasim Daci, Dalo Gazidedja dhe Aqif Konesha. Të gjithë, këta persona sipas SPAK janë me masën e arrestit me burg. Ndërsa, Kastriot Ibrahimaj dhe Ana Nishku janë me masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”. Ndërkaq, përmes njoftimi zyrtar SPAK-u zbardhi dhe të gjithë dinamikën e hetimeve dhe akuzat që rëndojnë mbi këta zyrtarë.

NJOFTIMI NGA PROKURORIA

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka kryer hetime në kuadër të procedimit penal nr. 9 të vitit 2022, për veprat penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tenderë apo ankande publike”, “Shpërdorimi i detyrës”, “Falsifikimi i dokumenteve”, “Falsifikim i formularëve”, parashikuar nga nenet 258 paragrafi i dytë, 248, 186/2,3 , 190/1 të Kodit Penal. Në funksion të hetimeve të këtij procedimi penal janë përdorur mjete dhe metoda speciale hetimi të alternuara këto me mjetet apo metodat tradicionale të hetimit.

Në analizë të veprimeve hetimore të kryera deri në këtë moment, ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se shtetasit nën hetim L. A., E. Ll., R. K., A. G., K. Z., D. Xh., L. D. dhe E. I., në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tenderë apo ankande publike” parashikuar nga neni 258/2 e 25 i Kodit Penal, shtetasit L. A. dhe E. Ll. në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale “Shpërdorim detyrë” parashikuar nga neni 248 e 25 i Kodit Penal, shtetasit R. D., A. K., A. N., D. G. në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë konsumuar veprën penale “Falsifikim i dokumenteve” parashikuar nga neni 186/2,3 i Kodit Penal, ndërsa shtetasi K. I. ka konsumuar veprën penale “Falsifikim i formularëve” parashikuar nga neni 190/ 1 i Kodit Penal. Nga hetimi ka rezultuar se për shtetasin nën hetim L. A. me detyrë Kryetar Bashkie me funksionin e tij si i zgjedhur vendor për të administruar komfor ligjit Njësinë vendore Bashkinë Bulqizë evidentohet qartësisht sjellja e tij duke dokumentuar disa fakte penale si shkeljet gjatë procedurës së prokurimin publik me procedurë të hapur në datë 30.04.2021, operatorëve ekonomikë “Egland” sh.p.k. dhe “BE-IS” sh.p.k., me objekt “Ndërtimi rrjetit furnizimit dhe rrjetit shpërndarës Ujësjellësi dhe ndërtimi i rrjetit të KUZ, lagja e vjetër, qyteti Bulqizë, Bashkia Bulqizë”, me vlerë të tenderit në shumën 322.439.000 lekë të reja, me afat kohor 10-mujor.

TË ARRESTUARIT DHE AKUZAT

Lefter Alla, si person i dyshuar për kryerjen e veprave

penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2 e 25 i Kodit Penal dhe “Shpërdorimi i detyrës”,

parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Enkelejda Lleshi, si person i dyshuar për kryerjen e

veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2 e 25 i Kodit Penal dhe “Shpërdorimi i detyrës”,

parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Robin Kola, si person i dyshuar për kryerjen e veprës

penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2 e 25 i Kodit Penal.

Erion Isaku, si person i dyshuar për kryerjen e veprës

penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2 e 25 i Kodit Penal.

Leonard Daci, si person i dyshuar për kryerjen e

veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2e 25 i Kodit Penal.

Arsen Gjoka, si person i dyshuar për kryerjen e veprës

penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve ne

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2 e 25 i Kodit Penal.

Kujtim Zogu, si person i dyshuar për kryerjen e veprës

penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në

tenderë apo ankande publike”, parashikuar nga neni

258/2 e 25 i Kodit Penal.

Denis Xholi, si person i dyshuar për kryerjen e veprës

“Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tenderë apo

ankande publike”, parashikuar nga neni 258/2 e 25 i

Kodit Penal.

Rasim Daci, si person i dyshuar për kryerjen e veprës

penale “Falsifikimi i dokumenteve”, parashikuar nga

neni 186/2,3 i Kodit Penal.

Dalo Gazidedja, si person i dyshuar për kryerjen e

veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”, parashikuar

nga nenet 186/2,3 të Kodit Penal.

Aqif Konesha, si person i dyshuar për kryerjen e

veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”, parashikuar

nga neni 186/2,3 i Kodit Penal.

“ARREST NË SHTËPI” PËR SHTETASIT:

Kastriot Ibrahimaj, si person i dyshuar për kryerjen e

veprës penale “Falsifikimi i formularëve”, parashikuar

nga neni 190/1 i Kodit Penal.

Ana Nishku, si person i dyshuar për kryerjen e veprave

penale “Falsifikim i dokumenteve”, parashikuar nga

nenet 186/2,3 të Kodit Penal.