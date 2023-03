Diola nuk e kursen Kiarën: Është njeri mosmirnjohës

Diola Dosti në një intervistë në emisionin ‘Glamour Zone’, përballë moderatores Ester Bylyku ka dhënë opinionin e saj për disa nga banorët me të cilët ndau shtëpinë. Ndër të tjera Diola foli për marrëdhënien e Luizit me Kiarën dhe sipas saj ka dashuri mes tyre por gjërat brenda shtëpisë janë komplet ndryshe.









Gjatë intervistës ajo e quajti Maestro Armaldo Kllogjerin provokues të ulët dhe pa karakter, duke zbuluar disa prapaskena të banorëve të Big Brother VIP. Por ndonëse nuk i ka pohuar asnjëhere me zë të lart, ka patur edhe raste që Diolës i ka mbetur hatri me banorë të tjerë, dhe për herë të parë ajo ka zbuluar emrin në emisionin ‘Glamour Zone’.

Ester Bylyku: Cili nga banorët është më mosmirënjohësi?

Diola Dosti: Do thoja Kiara. Kur ajo ishte sëmurë me mesin unë e kam parë si vajzën time, kujdesesha shumë për të. Përgatisja çdo vakt të shëndetshëm dhe kur Arbana e pyeti se cili nga banorët ka treguar kujdes të veçantë për të, ajo nuk më përmendi. U zhgënjeva të them të drejtën. Por ndoshta e ka patur nga emocionet.

