Duhet t’i keni në garderobë/ Njihuni me tendencat e modës pranverë-verë 2023

Shfaqjet e modës pranverë-verë 2023 ishin një përrallë e dy gjysmave, ku detajet e shkëlqyera jepnin atmosferë dramatike nga mëngjesi e deri në darkë dhe lulet ndjellëse lulëzonin nëpër fustane, ndërsa e zeza e hijshme u rikthye si nuanca e preferuar e modës dhe marka më e zhurmshme e sezonit, Bottega Veneta, dëshmoi se eleganca e shpinës së zbuluar është kulmi i luksit.









Nuk mund të presësh deri në sezonin e ardhshëm? Përparoni me udhëzuesin tonë se si të vishni tendencat e modës pranverë-verë 2023 tani…

1. Me xixa

Grupe teminash, xixa dhe kristalesh shkëlqenin nëpër pasarelat pranverë-verë 2023, duke kujtuar netët e gjata të verës që kërcenit nën një qiell të ndriçuar nga yjet. Nga Nensi Dojaka, ky fustan maxi i shndritshëm rozë është përzierja përfundimtare e sofistikimit dhe indiferencës. Ndërkohë, shtesa e praruar me lesh merino të Gabriela Hearst është një zgjedhje hyjnore për dekadencën e ditës në natë. Për të zbukuruar pamjen tuaj tani, merrni parasysh përsëritjen shkëlqyese të fustanit klasik të këmishës së SemSem, ose merrni fundin e argjendtë të Jonathan Simkhai, thjesht shtoni një jelek të hollë dhe sandale me rripa.

2. Ngjyra e zezë

Si një e preferuar në botën e modës, e zeza nga koka te këmbët u ngrit në plan të parë në sezonin vjeshtë-dimër 2022 pas sezoneve me teknikë të guximshme dhe të ndritshme. Dhe për pranverë-verë 2023, stilistët qëndrojnë të patundur në nuancat më të lezetshme të të gjitha ngjyrave, me pamje tërësisht të zeza që u japin një ndjesi të lëmuar koleksioneve verore, ndërsa përshtatja dhe pëlhura qëndrojnë në qendër të vëmendjes – nga fustanet e gjata me prerje dredha-dredha të Versace dhe fustani i lavdishëm i Valentino-s deri te saktësia e rrobaqepsisë së Dries Van Noten. Për një pamje më ‘casual’, vishni fustanin “Anagram” të Loewe me çizme dhe një xhaketë aviatori, ose fundin e Cecilie Bahnsen me një crop top dhe këpucë të sheshta.

3. Luksi jo i zhurmshëm

Nëse dizajnet pa logo, luksoze dhe të qeta ju tërheqin, do të gjeni shumë për t’u dashuruar në pasarelat e modës pranverë-verë 2023. Në shfaqjen e tij të dytë, Matthieu Blazy ka dëshmuar se Bottega Veneta është destinacioni për veshje të ngritura të përditshme. Ishte e vështirë të humbisje Kate Moss duke ecur në pasarelën e markës e veshur me një këmishë me kuadrata dhe xhinse gjatë shfaqjeve në Milano, por zmadhoni pak më afër dhe konsideroni se kjo këmishë në dukje e nënvlerësuar është bërë duke përdorur 12 shtresa printesh për të krijuar thellësinë e përsosur të ngjyrës – dhe këtu qëndron magjia e elegancës së relaksuar të Blazy. Rrobaqepësia e hollë e Jil Sander dhe fustanet e gjatë të lëkurës së Saint Laurent duhet të jenë gjithashtu në krye të listës suaj të dëshirave sezonin e ardhshëm. Ndërkohë, shikoni tek mjeshtrit e minimalizmit Tove dhe The Row për veshje që do të zgjasin përgjithmonë.

4. Motivet e luleve

Lulet për pranverë mund të mos jenë të reja, por ato janë gjithmonë një festë për sytë. Loewe kryesoi sezonin e 2023 me pjesë lulesh provokuese si reçipeta në fustane mini dhe maxi, ndërsa Dries Van Noten dhe Carolina Herrera zgjodhën për printime në lulëzim të plotë nëpër fustane që të gjata deri dysheme dhe kostume klasike. Për një dalje pas pune, fundi rozë e Magda Butrym-it u jep një ndryshim lozonjare luleve të bukura me zbukurimet e saj romantike trëndafili.

5. Stili i viteve ’90

Epoka e stilit të viteve ’90 përkufizohet nga përzierja e dobishmërisë dhe feminilitetit: çizme kambale të shoqëruara me fustane dantelle; silueta gati të zhveshura në mes të balancuara nga korse. Simone Rocha ndryshoi stilin e fustaneve të saj tipike eterike duke shtuar detajet e xhaketës së aviatorit dhe duke zëvendësuar përfundimet e saj të zakonshme me dantella të zbehta me një jeshile kaki. Rocha tha për American Vogue se bëhej fjalë për një “deklaratë të fuqishme, femërore”. Kombinoni pamjen tani me xhaketën e Sacai-t dhe pantallonat ushtarake me këmbë të gjera të LVIR.