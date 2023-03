Gabimi që bëjnë prindërit kur fëmija ka temperaturë

Shumica e prindërve e kuptojnë se temperatura e ulët ndihmon trupin e fëmijës të luftojë infeksionin, por një në tre prindër u jepnin fëmijëve ilaçe për të ulur temperaturën, edhe nëse ajo nuk do të ishte mbi 38°C.









Ky ishte përfundimi nga Sondazhi Kombëtar i Spitalit të Fëmijëve C.S. Mott në Shëndetin e Fëmijëve nga Universiteti i Miçiganit, SHBA. Pyetjeve të studiuesve iu përgjigjën 1,376 prindër të fëmijëve të moshës 12 vjeç e poshtë, të cilët u intervistuan midis gushtit dhe shtatorit 2022.

50% e prindërve do të përdornin antibiotikë nëse temperatura do të shkonte 38.0 °C dhe 38.8 °C, ndërsa një e katërta e prindërve ndoshta do të jepnin një dozë më shumë për të parandaluar rikthimin e temperaturës.

“Disa prindër mund të nxitojnë menjëherë për t’u dhënë fëmijëve të tyre ilaçe, por në shumicën e rasteve është më mirë të lini ethet të bëjnë të vetën. Sepse nëse e lëshojmë menjëherë temperaturën, kjo nuk ndihmon për të kuruar më shpejt sëmundjen. Ekziston gjithashtu rreziku i dhënies së tepërt të ilaçeve kur nuk është e nevojshme, duke shkaktuar efekte anësore”, shpjegon pediatri i Spitalit të Fëmijëve Mott, Dr. Susan Woolford.