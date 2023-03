Horoskopi i datës 18 mars 2023

Dashi









Sot do i merrni gjërat me shumë qetësi. Do keni besim tek vetja dhe do mendoni se askush nuk do mund t’iu pengojë. Imagjinata do ju ndihmojë pamasë. Pas një periudhe të vështirë për jetën tuaj në çift, gjatë kësaj dite do fillojnë të dalin rrezet e para të diellit. Do i kuptoni gabimet që keni bërë dhe do dini të kërkoni falje. Nëse jeni beqarë duhet t’i joshin personat që do takoni, por jo t’i kaloni limitet. Në punë nuk duhet të dëgjoni aspak të tjerët, por duhet të reflektoni vetë dhe të gjeni zgjidhjen e duhur. Financat do jenë goxha të dobëta. Shmangni sa të mundni shpenzimet për gjëra të kota sepse situata mund të vështirësohet edhe më shumë.

Demi

Nëse kërkoni përgjigje për pyetjet që ju kanë munduar kaq kohë, sot yjet do ju ndihmojnë që t’i gjeni. Pasdite do ndiheni edhe më të qetë. Venusi, perëndesha e dashurisë do jetë aleati më i fortë për ju të dashuruarit. Ky planet do ua ndriçojë mendimet dhe do e dini mirë çfarë hapash të hidhni për ta çuar më tej lidhjen. Nëse jeni ende beqarë do parapëlqeni më shumë flirtet dhe aventurat afatshkurtra sesa lidhjet serioze. E në fakt mundësitë nuk do mungojnë. Ditë e qetë për planin profesional. Do keni më shume arritje sesa mendonit dhe gëzimi do ua pushtojë shpirtin. Në planin financiar është momenti i duhur për të investuar.

Binjakët

Hëna dhe Dielli do jene kundërshtarë të fortë me njëri-tjetrin dhe do krijojnë shumë probleme. Ndonjëherë do gënjeni shumë dhe as vete nuk do mbani mend cila është e vërteta. Nëse keni një lidhje do kaloni një ditë të vështirë. Nuk do bini dakord për shumë gjëra me partnerin dhe kjo do e acarojë atmosferën. Për ju beqarët do ketë surpriza të njëpasnjëshme. Përgatituni për një ditë shumë ndryshe nga ato që keni jetuar deri më sot. Në punë do iu jepen përgjegjësi të reja dhe vështirësitë do shtohen paksa. Financat do jenë të mira, por duhet ende punë që të keni përmirësimet që keni dëshiruar.

Gaforrja

Gjatë ditës së sotme do jeni më kreativë dhe me optimistë. Do e dini mirë si të kënaqni veten dhe ata që ju rrethojnë. Nëse keni një lidhje do e mbroni gjithë kohës marrëdhënien tuaj dhe nuk do lejoni askënd të ndërhyjë në të. Komunikimi me partnerin do jetë shumë herë më i mire. Nëse jeni beqarë iu pret një dite emocionuese dhe me një takim fantastik. Shfrytëzojeni sa të mundni. Në pune çdo gjë do varet nga temperamenti juaj, gjithsesi mos u dorëzoni menjëherë para çdo pengese që mund t’iu dalë. Në planin financiar duhet të merrni disa masa strikte në mënyrë që situata të mos bëhet problematike.

Luani

Gjatë kësaj dite Urani do ju nxitë të bëni më shumë përpjekje për pa përmirësuar jetën. Nuk do e ndieni më as lodhjen sepse rezultatet që do arrini do ju mbushin shpirtin. Nëse marrëdhënia juaj në çift nuk ka qenë aq e mirë kohët e fundit, duhet të tregoheni edhe më të kujdesshëm sot. Mundohuni të flisni hapur me partnerin tuaj dhe t’i zgjidhni me qetësi të gjitha konfliktet. Ju beqarët nuk duhet të bëni asnjë lloj sakrifice për të bërë për vete dikë. Lërini gjërat të rrjedhin vetë. Në planin profesional më të privilegjuarit do jeni nëse punoni në zyrë. Gjithsesi në çdo fushë që të jeni nuk duhet të dorëzoheni lehtësisht. Financiarisht do jeni me fat dhe nuk do keni asnjë problem.

Virgjëresha

Mos u tregoni kokëfortë gjatë kësaj dite dhe nëse keni bërë gabime kërkoni falje. Kjo është dita më e përshtatshme për të ndrequr gjithçka. Nëse keni një lidhje do ndiheni jashtëzakonisht mirë nëse nuk nxitoheni dhe qëndroni me këmbë në tokë. Nuk do keni probleme serioze megjithatë harxhoni pak kohë për të reflektuar mbi të ardhmen. Nëse jeni beqarë do takoni persona të rinj dhe do ndiheni më së miri pranë tyre. Në punë do rimerrni në dorë disa projekte të vjetra të cilat i kishit lënë pas dore. Në planin financiar do keni fat dhe një përmirësim të ndjeshëm të situatës. Kujdes mos shpenzoni shuma marramendëse.

Peshorja

Pas një periudhe të zymtë Dielli do ua ngrejë jetën në tërësi dhe zemrat në veçanti. Do refkektoni para se të veproni dhe nuk do gaboni. Jeta juaj në çift do jetë mjaft e privilegjuar. Do bashkëpunoni për gjithçka me atë që keni në krah dhe nuk do keni as mosmarrëveshjen më të vogël. Ju beqarët nuk do e keni shumë mendjen tek krijimi i një lidhjeje, por duke folur me miqtë do ndryshoni paksa mendim. Në punë duhet të bëni çmos që t’iu njihen vlerat që keni, por nga ana tjetër duhet t’i pranoni edhe gabimet që keni bërë. Financat fatmirësisht nuk do kenë asnjë problem. Mund të shpenzoni edhe pak më tepër nëse dëshironi.

Akrepi

Kureshtja do ju shtyjë të tentoni edhe gjëra të reja gjatë kësaj dite. Nuk do keni as frikë të tentoni gjëra të reja në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje, më në fund do i konkretizoni disa projekte që keni menduar për jetën tuaj në çift dhe do ndiheni më të plotësuar. Harmonia dhe mirëqenia do mbizotërojë gjatë gjithë kohës. Ju beqarët do njiheni me persona mjaft tërheqës me të cilët do ia vlejë të krijoni një lidhje. Në punë do jeni ambiciozë dhe do arrini sukses të madh. Mund të lodheni pak, por arritjet do ju çlodhin menjëherë. Në planin financiar nuk duhet të kryeni shpenzime shumë të mëdha edhe sikur të ardhurat të jenë të mira.

Shigjetari

Dielli do ua ndriçojë mendimet gjatë kësaj dite dhe do ju nxitë t’i fiksoni edhe më mirë objektivat. Bëni një listë me gjërat më të rëndësishme që duhet të bëni në mënyrë që të mos ngatërroheni. Jeta në çift do jetë përgjithësisht e qetë dhe aspak problematike. Edhe pse tundimi mund të jetë i fortë për një person që do takoni rishtazi nuk do e tradhtoni atë që keni në krah. Nëse jeni beqarë me shumë gjasë do gjeni personin tuaj të ëndrrave dhe do ndiheni të plotësuar. Në punë do jeni mjaft të motivuar për të ecur përpara dhe do ia dilni mbanë me sukses. Në disa momente mundtë jeni edhe të gatshëm të bëni edhe sakrifica. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni pak rripin sot që ta keni të nesërmen të siguruar.

Bricjapi

Nëse nuk tregoheni me takt gjatë kësaj dite keni për të pasur probleme shumë serioze. Nga ana tjetër duhet të mbështesni fort disa familjarë që kanë nevojë për ju. Atmosfera në jetën tuaj në çift do jete mjaft e ngrohtë dhe do keni mundësinë të flisni më qetësisht me partnerin tuaj. Do i zgjidhni një nga një të gjitha problemet që keni pasur. Edhe për ju beqarët do jetë ditë me fat. Mundësitë për të njohur persona të rinj do jenë të shumta. Në punë do iu bëhet një propozim interesant që nuk duhet ta humbni për asnjë lloj arsyeje. Financiarisht do përballeni me momente të vështira kështu që duhet të bëni kujdes me shpenzimet.

Ujori

Nëse kohët e fundit keni qenë disi të fjetur, mos hezitoni sot të bëni gjithçka për t’u rizgjuar, Venusi do ju tregojë përherë rrugën që mund të ndiqni. Ju të dashuruarit do luftoni fort për ta larguar rutinën dhe do ndiheni më mirë për këtë fakt. Të dy do tregoheni më të hapur dhe do provoni eksperienca të reja. Ju beqarët edhe pse do mërziteni mjaft për shkak të vetmisë nuk duhet të dorëzoheni apo të bini në pesimizëm. Në punë gjërat do fillojnë të ecin në drejtimin e duhur. Nëse vazhdoni në këtë rruge do e arrini objektivin më shpejt sesa e kishit menduar. Në planin financiar do kryeni transaksione me rëndësi të madhe dhe situata do jetë goxha e qëndrueshme.

Peshqit

Saturni do ju bëjë shumë të mençur sot dhe do dini përherë si t’i rregulloni problemet që do ju dalin. Në çdo moment do jeni të vetëdijshëm për çdo hap që do hidhni. Ju të dashuruarit do ndërtoni një mur të fortë për të mbrojtur jetën tuaj sentimentale. Pritet që dita të jetë e mirë dhe të mos keni asnjë kontradiktë me partnerin. Nëse jeni beqarë nuk duhet të nxitoheni për të krijuar një lidhje. Njihuni mirë me personat që do takoni e më pas mendohuni çfarë hapash të hidhni. Në punë do filloni një projekt të rëndësishëm, i cili nëse mbyllet me sukses do iu sjellë ndryshime rrënjësore në jetën tuaj. Përpiquni aq sa të keni mundësi. Në planin financiar do keni surpriza të njëpasnjëshme të cilat sigurisht do ua ngrenë moralin.