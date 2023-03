Ju shfaqet ish-partneri në ëndërr? Zbuloni kuptimin

Të ëndërrosh një ish-partner ndonjëherë mund të jetë befasuese dhe menjëherë filloni të pyesni veten se përse ndodhi.









Por kjo mund t’ju tregojë disa gjëra për ju ose për marrëdhënien tuaj aktuale.

Ndërsa këto ëndrra mund të jenë romantike dhe ndonjëherë do t’ju bëjnë të zgjoheni me një nuancë nostalgjie, në realitet është vetëm një projeksion mendor i asaj që ai person dikur ishte për ju.

Të shohësh në ëndërr ish-in tënd nuk do të thotë domosdo se e do atë ose se dëshiron të ktheheni tek ai, në fakt, ky fenomen nuk ka pse të jetë aspak sentimental.

Ekspertja Latisha Roëe pohon se ky është një fenomen krejtësisht normal.

“Nëse keni një marrëdhënie të turbullt pas jush ose dilni nga një marrëdhënie që nuk i plotëson nevojat tuaja, nënndërgjegjja jonë përmes ëndrrave përpiqet ta korrigjojë këtë. Në atë rast, përmes tyre ne përpiqemi të përjetojmë marrëdhënien që në të vërtetë donim të kishim”, shpjegoi ajo.

Nënndërgjegjja shpesh krijon skenarë “po sikur”, edhe kur bëhet fjalë për një partner që se kemi më. Këto ëndrra zakonisht kanë një kuptim pozitiv. Ata lënë të kuptohet për ndryshime të papritura dhe të mira në jetën tuaj që do t’ju sjellin shumë lumturi dhe momente të bukura.

Nëse jeni beqar, mund të nënkuptojë gjithashtu se së shpejti do të takoni dikë që do të sjellë ndjenja pozitive në jetën tuaj, qoftë në planin privat apo atë të biznesit.

Nëse ëndërroni se keni rënë sërish në dashuri me ish-partnerin tuaj, mund të jetë një paralajmërim për ngjarjet e ardhshme. Ka mundësi që të përballeni me një situatë që në fillim do t’ju duket pozitive ose e sigurt, por që do t’ju vërë në telashe.

Gjithashtu, një arsye tjetër që ne ëndërrojmë për ish të dashurit është frika se mos lëndohemi.

Shumë kanë frikë nga marrëdhëniet e reja nga frika se mos lëndohen, veçanërisht nëse pas tyre është një ndarje e dhimbshme. Më pas, filloni të kujtoni momente të vështira dhe është e mundur që disa prej tyre t’ju vijnë në ëndërr.