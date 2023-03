‘Kujdes nga ngjarjet familjare dhe paratë’/ Lexoni horoskopin javor 20-26 mars, ja si do të jetë fati për secilën shenjë të zodiakut

Dashi









Gjatë javës 20 – 26 Mars do të lindin shqetësime në jetën tuaj lidhur me zhvillimin e mundshëm të ngjarjeve të rëndësishme në familje apo në punë.

Kjo javë do të shënohet nga më shumë stres në jetën tuaj ose nga nevoja për të vepruar në rrethana të pazakonta dhe dinamike. Një nga lajmet e papritura këtë javë do të lidhet me paratë ose një dokument që do të jetë i rëndësishëm për familjen tuaj. Për disa prej jush, kjo mund të përfshijë një mundësi të re të papritur për të ardhura shtesë. Gjatë kësaj jave, do të keni guximin që ju nevojitet për t’u kthyer shpinën angazhimeve apo marrëdhënieve që nuk premtojnë. Në të njëjtën kohë, do të investoni energji dhe kohë për të stabilizuar ato që janë të rëndësishme për zhvillimin tuaj.

Gjatë këtyre shtatë ditëve do të jeni të prirur të veproni praktikisht dhe pragmatikisht, pa emocione dhe pa paragjykime. Kjo do të jetë një javë e favorshme për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me pronat apo pasuritë. Djemtë dhe vajzat do të duhet të pranojnë njerëz të rinj në rrethin e tyre të njohjes, sepse do të jetë i rëndësishëm për arsimimin, familjen, karrierën apo jetën publike. Disa prej jush do të befasohen nga paratë ose një dhuratë nga një person i dashur.

Meshkujt do kenë një javë të fortë dhe premtuese. Disa shanse dhe mundësi mund t’ju befasojnë, por mos nxitoni për të marrë një vendim. Kjo është një javë ku mund të fitoni lehtësisht, por gjithashtu mund të humbisni lehtësisht shansin tuaj. Gratë kanë përpara një javë me takime dhe mbledhje të papritura ose të rëndësishme. Marrëdhëniet apo angazhimet tuaja që do të lindin me një mashkull do të kërkojnë vëmendje. Gjatë javës, bëni kujdes me komentet apo informacionet që ndani në takimet tuaja të ndryshme personale apo të biznesit. Vëmendje më e madhe gjatë javës do të kërkohet për një ngjarje në jetën e një vajze apo një gruaje të re.

Demi

Gjatë javës 20 – 26 mars mund të filloni një lidhje të re dashurie. Një zhvillim i favorshëm gjithashtu mund të jetë krijuar tashmë, por sigurisht, kjo do të varet kryesisht nga data e partnerit tuaj.

Nëse jeni duke kaluar një periudhë të vështirë në dashuri, kjo do të jetë një javë ku do t’ju duhet të pranoni filozofikisht dhe me arsye atë që po kaloni. Ndonjëherë dashuria kalon në jetë si një mision. Ajo vjen me një qëllim dhe largohet kur përmbushet, kur merret një mësim jete. Gjatë këtyre shtatë ditëve zhvillimi emocional ose interesant, do të ketë korrespondencë romantike me një partner që ndodhet aktualisht në një qytet apo vend tjetër. Marrëdhënia juaj me një grua nga rrethi juaj i të afërmve do të vihet në provë. Ka të ngjarë që kjo të jetë për shkak të vështirësive që kjo grua po përjeton aktualisht. Këto përvoja e bëjnë atë më të mërzitur, nervoz ose të padurueshëm.

Gjatë kësaj jave mund të habiteni nga një dhuratë apo blerje, një blerje me një çmim të favorshëm për ju. Nëse aktualisht jeni duke ndarë ndonjë pronë ose para, këtë javë mund të prisni konflikte të pakëndshme ose shfaqjen e një situate të komplikuar papritur. Djemtë dhe vajzat do të mund të gëzohen për sukseset konkrete, përvojat e veçanta apo mundësitë e papritura. Jeni gati të angazhoheni për të paktën një detyrë të rëndësishme ose të merrni të paktën një vendim të rëndësishëm. Situatat stresuese, ku lindin, do të lidhen kryesisht me këto ngjarje. Burrat do të duhet të flasin seriozisht për çështje të rëndësishme pronësore, materiale apo financiare. Ndoshta do t’ju duhet të zgjidhni probleme të ndryshme ose situata komplekse në këtë plan. Trazirat në familje ose një aksident në shtëpinë tuaj do të kërkojnë gjithashtu një ndikim më të madh nga ana juaj. Shpenzimet tuaja këtë javë do të jenë më të larta. Gratë do të duhet të kujdesen fillimisht për veten dhe më pas për njerëzit e tjerë. Mosha juaj këtë javë nuk ka rëndësi, vetëm shëndeti juaj fizik dhe mendor. Nuk do të mungojnë mundësitë për sukses dhe përmbushje, veçanërisht nëse jeni në gjendje të mirë shëndetësore.

Binjakët

Java 20 – 26 Mars do të gjejë një mënyrë për t’ju befasuar me një ofertë apo ide që mund t’ju sjellë dobi në një farë mënyre.

Në përgjithësi, kjo javë do t’ju sjellë fat, veçanërisht nëse jeni të angazhuar në zgjidhjen e problemeve më serioze se javët e mëparshme.

Rrethanat e ndryshme do t’ju ndihmojnë të mbroheni nga problemet e reja, por mbi të gjitha, ndiqni intuitën dhe përvojën tuaj të jetës. Disa prej jush e kanë kuptuar prej kohësh se nuk ka asgjë më të mirë se sa të lini disa ngjarje të marrin rrjedhën e tyre të natyrshme. Nëse ende nuk keni mundur ta pranoni këtë të vërtetë të jetës dhe vendosni se duhet të shtyni disa njerëz ose ngjarje që të funksionojnë më shpejt në favorin tuaj, atëherë zhgënjimi nuk duhet t’ju habisë. Në punën tuaj, jini të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja me një person që mund t’ju mashtrojë me informacione të rreme, këshilla, etj.

Djemtë dhe vajzat do të kenë mendimet, shqetësimet apo përvojat e tyre të veçanta lidhur me miqtë, shokët e klasës, bashkëmoshatarët apo kolegët. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të dini si të flirtoni dhe si t’i bëni përshtypje personit për të cilin keni interes serioz. Burrat do të jenë të padurueshëm, xhelozë në dashuri dhe inatçinë në martesën e tyre. Sigurisht që nuk do t’ju pëlqejnë pasojat e qëndrimit tuaj ndaj njerëzve të tjerë. Në momentet e zhgënjimit, mos fajësoni të tjerët, por kërkoni arsyen brenda vetes. Gratë do të kenë takime interesante ose do të marrin pjesë në një mbledhje të rëndësishme. Keni një javë të rëndësishme përpara jush për zhvillimin tuaj. Ju do të duhet të merrni të paktën një vendim serioz në lidhje me të ardhmen tuaj. Do të realizoni një angazhim sipas pritshmërive që keni.

Gaforrja

Gjatë javës 20 – 26 mars do të emocionoheni nga një bisedë apo takim me një person që mund të jetë pjesëtar i familjes suaj, dikë me të cilin keni kontakte profesionale etj. Java do të mbahet mend me ndonjë mbledhje, e cila në shumicën e rasteve do të jetë në një rast të caktuar. Një lajm i pakëndshëm mund t’ju shqetësojë për një kohë të shkurtër, por do të rikuperoheni shumë shpejt. Në fund të fundit, secili ndjek rrugën e tij në jetë dhe bën zgjedhjet e veta personale, për mirë apo për keq. Java do të jetë e favorshme për udhëtime të lidhura me ndonjë qëllim të caktuar. Kjo mund të jetë një vizitë në një institucion që ndodhet në një vendbanim tjetër ose një nevojë tjetër e rëndësishme.

Kjo do të jetë një kohë e favorshme për të filluar një punë të re, duke përfshirë atë që do të jetë në një qytet ose vend tjetër. Gjatë javës, mos nxitoni të reagoni ndaj informacioneve që miqtë tuaj do të ndajnë me ju. Gjatë javës, përpiquni të ulni tensionin kur dhe ku lind me disa këshilla apo shëmbëlltyra filozofike.

Djemtë dhe vajzat do të takojnë njerëz të rinj ose pak të njohur. Çështjet tuaja personale ose profesionale do të kenë një zhvillim të ri ose interesant. Është e mundur të diskutoni çështjet e parave me njerëzit në familjen tuaj. Meshkujt do kenë një javë interesante dhe të suksesshme. Gjëra të reja do arrijnë t’ju befasojnë. Çështjet tuaja familjare do të duhet të jenë prioriteti juaj pasi përmbushja e tyre do t’ju japë rehatinë që dëshironi. Disa kontradikta apo telashe në jetën tuaj të dashurisë do të kërkojnë vëmendje. Gratë do të marrin pjesë në ndonjë takim, mbledhje ose ngjarje shoqërore për të cilën do të kenë një ftesë ose marrëveshje paraprake. Do kaloni disa situata të turbullta në jetën tuaj personale dhe atë të dashurisë.

Luani

Gjatë javës 20 – 26 mars do t’ju duhet të mbështeteni në ndihmën e dikujt në zhvillimin e çështjeve të rëndësishme për familjen tuaj. Këta mund të jenë të afërmit, miqtë ose fqinjët tuaj. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni kontakte telefonike ose virtuale me njerëz nga një vendbanim tjetër. Është e mundur të kesh ata me njerëz të panjohur më parë me të cilët do të komunikosh në lidhje me ndonjë ide, ngjarje, shitje, biznes e të tjera. Java do t’ju befasojë me një përvojë që do të ketë një lidhje me të kaluarën tuaj ose me njerëz që kanë qenë të rëndësishëm për ju vite më parë.

Cilado qoftë ngjarja e veçantë, ajo patjetër do të ndikojë në jetën tuaj në një farë mënyre gjatë këtyre shtatë ditëve.

Gjatë javës, ndoshta do të shfaqen probleme të vogla në lidhje me gjërat ose teknologjinë në shtëpinë tuaj. Është gjithashtu e mundur të humbni ose harroni një dokument ose send tjetër personal diku jashtë shtëpisë tuaj. Djemtë dhe vajzat do të jenë në gjendje të gjejnë lehtësisht një rrugë për të shprehur, një mënyrë për të zgjidhur problemet ose për të arritur një qëllim të rëndësishëm. Ndikimi i favorshëm i kësaj jave do të shtrihet kryesisht në punën tuaj. Njerëzit që ka të ngjarë të shfaqen për herë të parë në jetën tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve do të luajnë një rol në çështje të rëndësishme për ju. Burrat do të duhet të ecin shumë ngadalë gjatë këtyre shtatë ditëve. Mos nxitoni, mos u bëni presion që ngjarjet të zhvillohen ashtu siç dëshironi. Mos krijoni kaos, sepse një gjë e tillë nuk është e dëshirueshme këtë javë. Jini të durueshëm dhe prisni që gjërat të zhvillohen natyrshëm dhe mund të arrini edhe më shumë nga sa prisnit. Gratë do të angazhohen për një takim ose ngjarje që përfshin një grua. Kjo do të jetë një javë e favorshme për rregullimin e shtëpisë, për freskim me gjëra apo pajisje të reja etj. Jeta juaj e dashurisë do të jetë një faktor i rëndësishëm në disponimin tuaj dhe janë të mundshme të gjitha llojet e emocioneve apo flirteve. Në planin financiar nuk ka gjasa të keni ndonjë vështirësi serioze.

Virgjëresha

Gjatë javës 20 – 26 mars do të keni një bisedë delikate ose angazhime të tjera komplekse të natyrës shtëpiake apo financiare.

Në shumicën e rasteve, marrja e parave këtë javë do të shoqërohet me pengesa të ndryshme, vonesa ose rrethana të tjera të papritura. Gjatë këtyre shtatë ditëve do t’ju duhet të flisni ose të takoni një person që aktualisht po kalon një periudhë shumë të vështirë në jetën e tij. Ka mundësi që kjo të ketë të bëjë me një problem të rëndë shëndetësor, humbje pune, vështirësi financiare etj. Gjatë kësaj jave, jeta juaj shoqërore do të shoqërohet me keqkuptime apo zhgënjime të ndryshme që lidhen me miqtë, fqinjët apo njerëzit me të njëjtin mendim. Java do jetë e favorshme për udhëtime, sidomos nëse ka të bëjë me takime me persona të tjerë që janë të afërm apo miq.

Një zhvillim të favorshëm do kenë edhe udhëtimet lidhur me takimet romantike dhe eksperiencat e dashurisë. Gjatë javës tregohuni të kujdesshëm në çështjet financiare që lidhen me personat që kërkojnë apo presin para nga ju. Djemtë dhe vajzat do të kenë nevojë për më shumë dashuri në jetën e tyre, pavarësisht nga statusi i tyre shoqëror. Do të dëshironi të keni disa qëllime në jetën tuaj që do t’ju tërheqin vëmendjen dhe do t’ju nxjerrin nga disa gjendje depresive. Gjatë këtyre ditëve do të keni komunikim të mirë me persona me të cilët keni interesa të përbashkëta sociale apo sociale. Burrat do të fokusohen në riparime të vogla në shtëpinë e tyre. Ju mund të vendosni për blerjet që lidhen me komoditetin e shtëpisë ose biznesit tuaj. Marrëdhëniet tuaja me meshkujt e tjerë do të jenë të rëndësishme, pa shumë emocione, të fokusuara tek qëllimi kryesor që ju lidh: familja, puna, biznesi, projekti social, jeta politike etj.

Gratë do të përballen me disa vështirësi duke kaluar momente të shkurtra ose më të gjata paniku. Lajmet nga afër dhe larg mund t’ju bëjnë gjithashtu të shqetësuar. Mbroni dhe ruani gjithçka dhe këdo që është e rëndësishme për ju.

Peshorja

Gjatë javës 20 – 26 mars do të keni mundësinë të krijoni kontakte dhe marrëdhënie të dobishme me njerëzit e afërt dhe të largët.

Ato nuk duhet të jenë thjesht profesionale apo të lidhura me biznesin, por do t’ju sjellin disa përfitime, do t’ju ndihmojnë të zhvilloni një ide, suksesi i së cilës do të jetë i rëndësishëm për ju.

Disa nga përfaqësuesit e familjes së Peshores do të bëjnë një shpenzim më të madh në lidhje me fëmijën e tyre.

Gjatë kësaj jave, do të prireni të merrni vendime impulsive dhe emocionale në lidhje me ndryshimin e mobiljeve ose gjërave në shtëpinë tuaj, blerjen e gjërave të reja për veten tuaj ose për komoditetin e shtëpisë tuaj. Mbani sendet tuaja personale (ombrellë, kapele, dokumente, telefon, etj.) që të mos harrohen në vende publike.

Gjatë javës do të kënaqeni me një telefonatë apo lajme që lidhen me një mashkull që mund të jetë i afërmi apo miku juaj. Me siguri tani në jetën e tij po ndodh një ndryshim i favorshëm, sukseset e para të të cilit tashmë mund të shihen. Mbi të gjitha, këtë javë duhet të jeni të kujdesshëm me burimet tuaja financiare. Do të jetë mirë të planifikoni buxhetin tuaj me kujdes dhe të shmangni vështirësitë në para.

Djemtë dhe vajzat do të ndihen të keqkuptuar, të neglizhuar ose të nënvlerësuar nga bashkëmoshatarët, kolegët ose miqtë kryesisht meshkuj. Java sjell trishtim lidhur me një ngjarje të pakëndshme në jetën e një të afërmi apo miku. Femrat do të kalojnë një situatë të papritur stresuese që sjell ndryshime të papritura në planet, angazhimet dhe madje edhe në stilin tuaj të jetesës. Surprizat e kësaj jave do të përjetojnë marrëdhëniet tuaja me persona me të cilët keni marrëdhënie miqësore ose kolegjiale. Në familjen tuaj do të shfaqen situata të papritura, por interesante. Burrat do të duhet të gëlltisin krenarinë e tyre dhe të bëjnë një kompromis të vështirë për t’i dhënë fund një situate të pakëndshme në jetën e tyre. Gjatë javës mund të habiteni nga një lajm ose një ngjarje që lidhet me shtatzëninë, lindjen ose një situatë tjetër që lidhet me një fëmijë. Para jush janë ditë vendimesh të rëndësishme apo zhvillimi i ngjarjeve të rëndësishme, të cilat do të kenë ndikim në jetën tuaj në vitin 2023.

Akrepi

Gjatë javës 20 – 26 mars do të angazhoheni për realizimin e një premtimi që i keni bërë dikujt tashmë në javët e mëparshme. Me shumë mundësi, do të ketë një kuptim për familjen ose të afërmit tuaj.

Gjatë kësaj jave, patjetër do të mendoni shumë më seriozisht se si të përfundoni shpejt punët e papërfunduara të natyrës familjare.

Megjithatë, mos e humbni ndjenjën e realitetit dhe mos lejoni krijimin e vështirësive apo paqëndrueshmërisë shtesë në jetën tuaj. Këtë javë do të merrni lajme të pakëndshme në lidhje me një lloj humbjeje në jetën e një personi që njihni. Java do të jetë e përshtatshme për të udhëtuar për një sërë arsyesh, por mbi të gjitha kini parasysh kushtet e motit në vendin ku jetoni.

Në përgjithësi, këtë javë jini më aktivë dhe kaloni më shumë kohë jashtë në natyrë. Gjatë javës do të keni një arsye për të blerë një dhuratë ose për të uruar dikë për një rast të veçantë. Djemtë dhe vajzat do të përjetojnë emocionalisht një ndarje apo lajme të pakëndshme lidhur me një grua të afërt. Java ju sjell ëndrra të çuditshme që lidhen me një person që është në Botën Tjetër dhe ka shumë të ngjarë të ketë lidhje me familjen tuaj.

Femrat do kenë një javë të suksesshme. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të shihni se cilat nga idetë dhe projektet tuaja po funksionojnë dhe cilat jo. Gratë e reja do të kenë mundësi më të mira se gratë e moshës së mesme, por kjo nuk duhet të merret si e mirëqenë. Burrat e Akrepit do të jenë lehtësisht të prekshëm. Për shkak të arsyeve tuaja personale, do të jeni shumë më të ndjeshëm dhe intolerant ndaj komenteve të njerëzve përreth jush. Ju mund të jeni duke përjetuar një humbje ose zhgënjim emocionalisht dhe kjo e bën të vështirë për ju komunikimin.

Shigjetari

Gjatë javës 20 – 26 mars do të jetë e rëndësishme të tregoheni diplomatikë dhe të kujdesshëm në marrëdhëniet me njerëzit me të cilët punoni.

Gjatë kësaj jave, ndoshta do të lindë një angazhim në lidhje me zgjedhjen e një dhuratë për një të afërm, mik apo person tjetër të rëndësishëm. Ndoshta arsyeja për këtë do të jetë një rast i rëndësishëm si: dita e emrit, ditëlindja, fejesa, dasma e të tjera.

Gjatë kësaj jave, marrëdhëniet tuaja të dashurisë do i nënshtrohen një ndjeshmërie më të madhe nga një partner dhe përgjithësisht do jenë delikate. Mund të lindin biseda të papritura që lidhen me probleme ose përvoja të vjetra. Është e mundur që ata të kenë qenë shkaku i testimit të ndjenjave tuaja në të kaluarën. Java do të jetë e favorshme për përfshirjen tuaj në çështjet financiare, marrjen e parave, rregullimin e dokumenteve financiare e të tjera. Djemtë dhe vajzat do të kenë një kohë të favorshme për të arritur rezultate më të mira në arsimimin e tyre, për të gjetur një punë më të paguar, për të hartuar dokumente të rëndësishme etj. Java do t’ju kërkojë të përmbushni çdo detyrim me përgjegjësi.

Meshkujt do të ndiejnë mungesë energjie të mjaftueshme për të realizuar planet e tyre paraprake për javën. Kjo mund të jetë për shkak të lodhjes së pranverës ose rrethanave të tjera serioze. Gjatë kësaj jave do të keni mundësi të fitoni fonde shtesë për buxhetin tuaj personal. Gratë nuk duhet të lejojnë ndikimin e njerëzve manipulues në jetën e tyre. Do të jeni të pambrojtur ndaj manifestimeve që lidhen me gënjeshtra, intriga ose veprime të tjera të pandershme. Gjatë këtyre shtatë ditëve mund të bëni plane të mira për punët tuaja në muajt në vijim.

Bricjapi

Gjatë javës 20 – 26 mars do të duhet të flisni hapur për çështje që lidhen me punën tuaj. Ndoshta një bisedë e tillë do të përcaktojë më qartë qëllimet, detyrat dhe detyrimet tuaja.

Gjatë javës do të përfshiheni me shëndetin e një gruaje të afërt dhe jo domosdoshmërish është një problem serioz shëndetësor. Gjatë javës do jetë mirë t’i kushtoni gjithnjë e më seriozisht gjërave që po ndodhin në shtëpinë tuaj apo në familje. Diku nën sipërfaqen e marrëdhënies suaj është një problem që, nëse nuk zgjidhet në kohë, mund të përkeqësohet seriozisht. Marrëdhëniet tuaja fqinjësore do të kërkojnë vëmendje, e cila mund të jetë burim thashethemesh për jetën tuaj personale.

Gjatë javës, shmangni imponimin e mendimeve ose vendimeve tuaja, pasi kjo do të shkaktojë vendime ose veprime të papritura nga njerëzit e tjerë. Kjo do të jetë një javë e favorshme për ata prej jush që kërkojnë punë të reja ose shtesë. Djemtë dhe vajzat do ta kujtojnë javën me një ngjarje që lidhet me një vajzë ose të re në rrethin tuaj të miqve, bashkëmoshatarëve ose kolegëve. Vajzat do të jenë në gjendje të çlirohen nga disa detyra të pakëndshme ose t’i japin fund një problemi të pakëndshëm.

Burrat do të kenë një kohë të favorshme për të lëvizur çështje të rëndësishme financiare, qëllime apo angazhime. Do të merrni mbështetje thuajse gjatë gjithë javës nga burra të afërm, miq, kolegë etj. Do të ndodhë një fejesë e rëndësishme apo bisedë serioze me një djalë, dhëndër, vëlla, nip apo një të ri tjetër. Femrat do të jenë muri që do t’i duhet familjes në një javë komplekse dhe dinamike si kjo. Kjo do të jetë një kohë e favorshme për udhëtime që lidhen me detyra specifike të rëndësishme për ju. Ndoshta do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë një gruaje, me një dhuratë, ndonjë favor ose ndonjë gjest tjetër të rëndësishëm.

Ujori

Gjatë javës 20 – 26 mars do të veproni shumë më me besim dhe vendosmëri në kryerjen e detyrave apo detyrimeve të ndryshme. Vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të siguroni një liri më të madhe veprimi në javët e ardhshme.

Gjatë këtyre shtatë ditëve, jini të kujdesshëm dhe mos u dorëzoni para presionit të njerëzve të tjerë që do t’ju bëjnë presion për të bërë gjëra që nuk ju pëlqejnë ose që nuk hyjnë në planet tuaja. Java do të mbahet mend me më shumë tension në vendin tuaj të punës dhe me shumë më tepër punë. Gjatë kësaj jave tregohuni të kujdesshëm në ndarjen e planeve tuaja personale. Veproni në realizimin e tyre pa komentuar veprimet tuaja me persona të tjerë derisa të arrini rezultate konkrete.

Gjatë javës, do të keni një bisedë interesante ose të dobishme me një person që jeton në një qytet tjetër. Duhet të theksoj se java do të jetë e favorshme për biseda profesionale apo biznesi me njerëz nga vendbanime të ndryshme. Djemtë dhe vajzat do të konsiderojnë një ndryshim të ardhshëm në jetën e tyre. Mund të lidhet me një formë të re arsimimi, një punë të re ose një zhvendosje. Në një bisedë me një burrë ose një djalë, do të merrni informacione të rëndësishme në lidhje me shpresat dhe planet tuaja personale. Gratë do të përfshihen në gjëra të ndryshme që lidhen me shtatzëninë, lindjen, një ngjarje me një fëmijë tashmë të lindur ose ndonjë ndërhyrje/ekzaminim gjinekologjik. Gjatë javës do të keni mundësi të shfaqeni në punën tuaj, edhe nëse jeni në ndonjë pozicion të vogël. Gjatë kësaj jave, do të keni të paktën një takim të këndshëm ose do të merrni pjesë të paktën një mbledhje në një rast të këndshëm. Meshkuj do keni takime interesante. Kjo do të jetë një kohë e favorshme për të krijuar kontakte të reja, të cilat tani ose më vonë do të jenë të dobishme për ju.

Do të jeni me fat në ndërmarrjet që do të jenë në dobi të njerëzve të tjerë.

Peshqit

Gjatë javës 20 – 26 mars do të keni një kohë të favorshme për të kërkuar mundësi të reja për të vënë në jetë plane apo ide të reja.

Sigurisht, asgjë nuk duhet bërë vetëm në bazë të emocioneve, por konsideroni me kujdes çdo veprim tuajin. Kjo është një javë në të cilën do të keni mundësi të realizoni angazhime që do të kenë kuptim të qëndrueshëm për ju.

Një nga surprizat e kësaj jave do të lidhet me një vajzë apo një grua nga rrethi juaj i të afërmve. Këtë javë do të jetë e vështirë për të zgjidhur një kontratë ose marrëveshje për të cilën keni nisur bisedimet javën e kaluar. Komplikimet ose çlirimet janë të mundshme përpara përfundimit të tyre të favorshëm. Në vendin tuaj të punës, do të lindë tension në marrëdhëniet tuaja me një koleg, mbikëqyrës, klient ose partner biznesi. Djemtë dhe vajzat do të kenë fat në realizimin e sipërmarrjeve të reja. Do të gjeni intuitivisht mënyrën e duhur të veprimit, por do të keni edhe ndihmë nga të afërmit, miqtë apo një institucion. Burrat do të përjetojnë një ngjarje që lidhet me një të afërm që jeton ose punon në një vendbanim tjetër. Gjatë javës do të keni një kohë të favorshme për të udhëtuar, por kryesisht me familjen ose për arsye familjare. Gratë do të duhet të merren me dokumente, me një qeveri, bankë, taksa apo institucione të tjera të rëndësishme. Kjo është një javë në të cilën do të përgatitni bazën për veprimet tuaja të ardhshme të natyrës materiale ose financiare.