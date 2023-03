‘Do ma merrte dhe mua, ajo ishte fituese’/ Qetsori zbulon për herë të parë arsyen se përse Adela nuk rrëmbeu çmimin e madh në “Big Brother”

Qetsor Ferrunaj po provon për herë të dytë eksperiencën e reality show-t “Big Brother”, por kësaj here si VIP. Ai ka qenë konkurrent në “Big Brother 2”, ku edhe është shpallur fitues.









Së fundmi, Qetsori ka folur për fitoren e tij, ku ka përmendur edhe të ndjerën, Adela.

Sipas tij, nëse Adela nuk do ishte lidhur me Bjordi Mezinin, do ia merrte fitoren.

“Po të mos ishte lidhur me Bjordin, ajo ma merrte. Bjordi e eklipsoi, e mbajti në intimitet, e ngatërroi, e bëri emocioni. Plus që Bjordi ishte natyrë e ëmbël, nuk e linte atë që të kapte… Ndjesë pastë, por ajo ishte shumë vajzë e fortë. Fati i saj”, shprehet Qetsori teksa po bisedonte me disa prej banorëve në tavolinë e ngrënies.- shprehet ai