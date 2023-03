Tolgahan Sayışman: Gjendja psikologjike e Almedës e rënduar pas tërmetit

Tolgahan Sayışman ishte në Bebek të Turqisë një ditë më parë. Aktori tha se javën e parë të Ramazanit do të shkonte në zonat e prekura nga tërmeti.









Ndërsa ishte në Bebek, Tolgahan është pyetur nëse kanë marrë ndonjë masë paraprake për tërmetin.

Tolgahan Sayışman ka deklaruar se ai po drejtonte biznesin e tij tjetër në ditën e festës dhe se do të shkonte në zonën e fatkeqësisë në javën e parë të Ramazanit, shkruan Haber Turk.

Tolghan Sayisman, president nderi i Shoqatës së Asistencës Sociale Address of Happiness, tha: “Unë do të jem në rajon në javën e parë të Ramazanit, shpresoj. Aktualisht, miqtë tanë po punojnë atje për nevoja. Ne të dy do t’i dorëzojmë dhe do të kemi iftar së bashku.”

“A keni mundur të merrni ndonjë masë paraprake kundër tërmetit?

Tolgahan Sayisman tha “Edhe nëse shpëtoj familjen dhe veten time, mendja ime do të jetë tek njerëzit që dua, tek ju. Shpresoj që të mos kemi më kurrë ditë kaq të këqija. Almeda është në depresion që nga tërmeti. Ajo dëshiron që unë të jem gjithmonë pranë. Nuk është e lehtë, shpresoj t’i kalojmë shpejt këto kohë.”

Tolgahan Sayışman dhe Almeda Abazi Sayışman u martuan më 14 shkurt 2017 në Los Angeles me një ceremoni martese ku morën pjesë 40 persona.

Djali i tyre Efehan lindi në vitin 2019 dhe vajza e tyre Alina lindi në 2021.