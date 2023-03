VIDEO/ Kiara e thotë troç: Lë të ikë Luizi unë do ri, kam qëllimet e mia 

Edhe pse Luizi gjithmonë ka thënë se nëse Kiara del nga shtëpia, edhe ai do të lërë shtëpinë bashkë me të, moderatorja nuk do të bëjë të njëjtën gjë.









E pyetur nga Olta se nëse vjen një ditë që Luizi largohet më herët dhe se si do veprojë ajo, Kiara tha se do vijojë rrugëtimin dhe nuk do e ndërpresë.

Pjesë nga biseda:

Kiara; Po ika unë, ikën dhe Luzi

Olta: Po t’i çfarë do bësh?

Kiara: Do ri

Maestro: Ku ri dot ai pa këtë, por kjo është shoqja e Deas

Kiara: Jam bricjap unë, nuk dorëzohem. Nëse nuk arrij qëllimet bëhem keq

Sakaq shtoi se fakti që ajo rri në qetësinë e saj ndonjëherë, nuk e bën atë lojtare të dobët dhe se shenja e saj e Bricjapit në horoskop bën që ajo mos të heqë dorë kollaj.

